Advent Szentendrén: Karácsonyi programözön a Dunakanyar ékszerdobozában

Szentendre történelmi belvárosa idén decemberben is ünnepi díszbe öltözik: a macskaköves utcák megtelnek kézműves portékákkal és forraltbor-illattal, a helyi kulturális intézmények pedig különböző programokkal teszik még varázslatosabbá az adventi készülődést. Összegyűjtöttük nektek azokat a helyeket és programokat, amiket semmiképpen sem hagyhattok ki, ha a mesebeli városkában jártok.

Adventi Kézműves és Gasztronómiai Vásár

Az adventi időszak egyik legnagyobb szenzációja tagadhatatlanul az Adventi Kézműves és Gasztronómiai vásár, amely keretében a macskaköves fő utca megtelik kis faházakkal, amelyekben a szentendrei és környékbeli kézművesek árulják portékáikat.

A széles választékban szerepelnek díszek, festmények, kozmetikumok és édességek, így amellett, hogy magatoknak is bevásárolhattok, akár a karácsonyi vásárlást is megejthetitek. Természetesen nem maradhatnak el a karácsonyi vásárok elengedhetetlen kiegészítői sem: számos finomságot is kipróbálhattok, mint például a kenyérlángost, kürtőskalácsot, bejglit és különböző sajtokat, amiket megkoronázhattok egy mennyei forralt borral, vagy egy zamatos punccsal.

Külön megéri hétvégén menni, hiszen a Fő téri hatalmas koszorún minden adventi vasárnap során meggyújtják a gyertyát, amit ünnepi műsor és karácsonyi fényfestés kísér.

Nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig 12:00-20:00, péntektől vasárnapig: 10:00-21:00

December 24. 12:00-től 26-ig zárva.

Karácsony Múzeum és Üzlet (Hubay-ház)

A Fő tértől alig pár lépésre található Karácsony Múzeum és Üzlet a nyári forróság közepette is egy egészen egyedi élmény, az adventi időszakban pedig egyenesen kihagyhatatlan látnivaló. Az ingyen látogatható kiállítás és a hozzá tartozó üzlet egy karácsonyi mesevilágba kalauzolja a látogatókat.

A kiállítás egy varázslatos időutazással ér fel: a retro fenyőfa díszek, szobrocskák, képeslapok és egyéb dekorációk között van olyan, ami egészen az 1830-as évekből származik, hiszen ekkortól kezdték el nagyiparban gyártani őket.

Az üzlet sem okoz csalódást, hiszen gyakorlatilag mindent lehet kapni, ami csak a karácsonnyal kapcsolatos: a műanyag, üveg vagy fa diótörők, angyalkák, hóemberek, szarvasok és mikulások garmadája várja a látogatókat. A megszokott, tradicionálisabb díszek mellett extrább, személyre szabottabb kincsekre is lelhettek, ilyenek például a snowboardozó mikulás, a glitteres hamburger, vagy rózsaszín vattacukor díszek.

A választék folyamatosan cserélődik, így, ha többször arra jártok, érdemes többször is benézni.

Nyitvatartás: minden nap 10:00 – 18:00

Cím: Bercsényi u. 1.

A Ferenczy Múzeumi Centrum adventi kínálata

A Duna korzón sétálgatva a mobilgát pillérein tekinthetitek meg az idén 70 éves Ferenczy Múzeumi Centrum szabadtéri tárlatát, ami az 1951-ben alapított múzeum évtizedeinek színes plakátjaiból válogat: a változó kultúrpolitikai és szakmai korszakok lenyomatait, a letűnt évek vagy a közelmúlt ismerős plakátjait mind megtekinthetitek a kiállításon.

A Dunakorzó után vegyétek az irányt a festői Templomdomb felé, ahol a Czóbel Múzeumban a szentendrei festőművész házaspár, Modok Mária és Czóbel Béla kiállítása látható Két Paletta címmel. A kiállításhoz kapcsolódva, a P’Art Moziban december 12-én, 16 órától az Egy szerelem három éjszakája című filmet vetítik, aminek műtermi jeleneteit a Czóbel-házban, Modok Mária szobájában forgatták. Ezen felül, a szervezők december 19-én, 10 órától játékos családi napra invitálják a látogatókat a kiállításon.

Csakugyan a legkisebbeknek kedvezve, a népszerű GYÍK Műhely „kihelyezett tagozatán” múzeumpedagógiai programokon alkothatnak a gyerekek szerdánként és péntekenként a Művészetmalomban. Az idei utolsó foglalkozás december 17-én, pénteken lesz.

Amitől jó a világ programsorozat

Szentendrén már évek óta fut az adventi időszakban az Amitől jó a világ elnevezésű programsorozat, amely keretében a város civil szervezetei jótékonysági akciókat, programokat szerveznek, a bevételből pedig a nehezebb körülmények közt élőket támogatják. Amennyiben szívesen részt vennétek egy kulturális programon és egyben segítenétek a rászorulóknak, az alábbi programok közül mazsolázhattok.

December 17-én a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színháztermében a Holle anyó varázslata című színházi produkció lesz látható.

December 18-án a Péter-Pál-templomban az esti mise utáni adventi hangversenyen a Musica Beata Vegyeskar és az Új Szentendrei Kamarazenekar lép fel. Szintén ezen a napon a k2 Színház Béke-betlehemi játék egy részben című előadását a MANK Galériában tekintheti meg a közönség.

December 19-én Karácsonyi csillagok címmel a Szentendrén élő Fischl Mónika ad adventi koncertet a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár Színháztermében. Az énekesnő vendége Dolhai Attila lesz.

A Szamos Cukrászdában Karinthy Ferenc Dunakanyar című előadása december 27-én és december 30-án is látható lesz Szinetár Dórával és Makranczi Zalánnal a főszerepben.

Édeni Édességek Boltja

A Szentendrét jól ismerők által közkedvelt csokoládé-babkávé-tea szaküzlet már 2003 óta várja az édesszájú vendégeket az utca legrégebbi házában, ahol több mint 80 féle kézműves bonbon, frissen pörkölt babkávé és szálas tea közül lehet választani. A hangulatos enteriőr polcain találhattok díjnyertes és rendhagyó ízvilágú prémium csokoládékat, különleges lekvárokat, borzseléket, csokikrémeket és különböző cukorkákat.

A nemrég kávézórésszel kibővített üzletben megmelegedhettek a kinti séta után és megkóstolhatjátok a frissen pörkölt arabica kávéfajták egyikét, a belga fekete csokoládéból készített forró csokit vagy a különböző prémium szálas teák egyikét.

Cím: Dumtsa Jenő utca 9.