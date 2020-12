Természetjárás városlakóknak: 4 meseszép téli kirándulóhely Budapest környékén

Most, hogy oly’ hamar fejünkre borul az éj sötét leple, még fontosabb, hogy legalább a hétvégén el tudjunk tölteni egy kis időt a természetben, ezzel is hozzásegítve szervezetünket optimális D-vitaminszintünk fenntartásához. Ehhez ajánlunk most nektek négy szuper túraútvonalat Budapesten és környékén.

A babakocsis: Kolonics-sétány, Csepel-sziget

Ha családi kiránduláshoz keresünk helyszínt, általában előbb gondolunk a Normafa környékére, a Hármashatár-hegyre, a Római-partra vagy a Népszigetre, mint a Csepel-szigetre, pedig a tömegközlekedéssel is könnyen elérhető Gubacsi-hídtól induló, a hangulatos Ráckevei-Soroksári-parton vezető, 5 km hosszú Kolonics-sétány kiváló babakocsibiztos program. A vízisportközpontnál tiszteletünket tehetjük a névadó kétszeres olimpiai és tizenötszörös világbajnok kenus Kolonics György emlékművénél, aki életével, eredményeivel példaként szolgál a jelen fiatal sportolói előtt. A természetközeli, nem csak a sétálók, hanem az északról érkező vízimadarak között is népszerű folyószakasz maga a nyugalom, éppen ezért ideális kisgyermekes családoknak is.

A sportos: Naszály-csúcs

Ha vadregényekbe illő kalandra vágysz, akkor irány a Vác mögött magasodó Naszály hegytömbje! A csúcs meghódítása izgalmas kihívást kínál, a fáradtságért pedig a mesés kilátás kárpótol mindenkit. A túra Kosdról indul és ide is érkezik vissza 10 km és 460 méternyi szintkülönbség leküzdése után. A kaptató a zöld jelzésen veszi kezdetét, majd az Országos Kéktúra vonalán folytatjuk stabil emelkedésünket a tájból kiemelkedő sasbérc gerince felé. Egy kis kitérő árán a közeli Násznép-barlangot is megnézhetjük, innen már nincs messze a 652 méter magas Naszály-csúcs és az azt koronázó geodéziai mérőtorony, melynek tetejére vaslétrán juthatunk fel. A hegytetőről lefelé a Kéktúra széles, kényelmes, lejtős ösvényét követjük, az útkereszteződésnél a sárga körútjelzésű turistaútra fordulunk, majd a kék háromszögjelű csapáson folytatjuk utunkat az 534 méteres Látó-hegyhez, utunk talán legszebb részéhez. A siklóernyősök kedvenc terepét a kék háromszögjelzést követve hagyjuk el, majd lekanyarodunk a sárga kereszttel jelölt földútra. Egyre lejtősebb utunkon egy idő után megpillantjuk a Pádimentom-kő nevű elhagyott mészkőbányát. A kőfejtőtől 10 perc alatt kiérünk a már ismert elágazáshoz, itt jobbra fordulva a zöld körútjelzésen 15 perc sétával érünk vissza a kosdi pihenőhöz.

A családos: Velencei-hegység – Ingókövek

Budapesthez való közelsége okán a Velencei-tó térségét rengeteg család keresi fel nyaranta, de strandidő hiányában is érdemes kiszakítani a gyerekeket a rajzfilmek szorításából és délnyugat felé venni az irányt. Hiszen bár a Velencei-hegyég alapterülete nem jelentős, Magyarország legöregebb hegysége rengeteg látnivalót kínál. 11,5 kilométeres, nagyjából három és fél órát igénybe vevő gyalogtúránk közben olyan geológiai látványosságokat ejtünk útba, mint a Likas-kő, a pákozdi ingókövek és az Olasz gránitfejtő. A sukorói templomtól indulva először a zöld kereszt, majd a zöld sávjelzésen hagyjuk el a települést, az Éva-forrás felé. Azt elérve haladjunk tovább a zöld sávon, majd az elágazásnál a piros háromszögjelzést kövessük, amely már a Csúcs-hegyre vezet fel. Innen a Hurka-völgy irányába ereszkedünk le, majd a piros sávjelzést követjük a természeti szépségek sokasága által határolt romantikus patakvölgyben, egészen a Bodza-völgyig. A Velencei-hegység legmagasabb pontja, a Meleg-hegy a következő célpontunk. A csúcsról a piros háromszög vezet a földtörténeti óidőből származó Likas-kőhöz. Miután megcsodáltuk a gránittömböket, szép kilátást ígérő útvonalon haladunk tovább a pákozdi-ingókövekhez, más néven a gyapjaszsákokhoz. Utunk során kitérőt teszünk a zöld levéljelzést követve az Olasz gránitfejtő felé, ahol látványos sziklaalakzatokban gyönyörködhetünk. Ha ezt is megnéztük, visszaereszkedhetünk Sukoró településére. A túra gyerekek számára is kiváló, hiszen a gránitformációk érdekes alakját mesebeli szereplőkhöz köthetik. Bővebb infót az aktivmagyarorszag.hu oldalon találtok.

A romantikus: Pilisszentlászló – Borjúfő – Pilisszentlászló

Bírod a strapát, de azért csak módjával a kimerítő kaptatókkal? Az alábbi, alternatív randiötletnek sem utolsó pilisi túrát neked találták ki! A Pilisszentlászló szélső házaitól induló, az Országos Kéktúra részét képező körtúra során a Visegrádi-hegység látványos északkeleti vonulatának látnivalóiban gyönyörködhetünk mintegy 13 kilométeren keresztül. A K jelzésű köves út kanyarulatát jobbra levágjuk, egy darabig a Szent László-hegy szoknyáján oldalazunk, míg el nem jutunk a Pap-réti erdészház melletti tisztásra. Megyünk tovább az Úrasztal-oldal keskeny ösvényén, meg-megálldogálva és rácsodálkozva a Duna, a Szentendrei-sziget és a Naszály látványára. Az útjelzőtáblás elágazást követően egy kis gerincen folytatjuk tovább utunkat, míg egy kissé szélesebb útra nem érünk. Jobbra kanyarodunk, aztán bal kéz felé vesszük az irányt. A hegyoldali ösvény egészen az 526 méter magas Barát-halom tetejéig emelkedik: a Moli-pihenőtől belátni a Duna-kanyart és a Visegrádi-hegység vonulatait is. A kék jelzés egyik leágazását követve jutunk el a 100 méterrel alacsonyabban fekvő Borjúfő sziklaormához, ahol egy Wass Albert-emlékkövet és lélegzetelállító panorámát találunk. Költsük el uzsonnánkat, szívjunk be még egy kis téli napfényt, csináljunk egy cuki szelfit, és a már megismert útvonalon induljunk vissza Pilisszentlászlóra.