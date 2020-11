5 elbűvölő kirándulóhely Budapest környékén, ha tennél egy hosszú őszi sétát

Habár november végéhez közeledünk, az időjárás szerencsére lehetővé teszi, hogy nagyokat sétáljunk a természetben és begyűjtsük a 2020-as év utolsó csepp D-vitaminjait. Ezen a hétvégén se maradjatok a négy fal között, hoztunk nektek négy új kirándulóhelyet Budapesten és környékén, hogy szép tájakon szívjátok magatokba a friss levegőt.

Páty

Páty az Etyek-Budai borvidék települése, ahol a XIX. századig jelentős volt a szőlőtermesztés és bortermelés. Bár szőlőterület már csak kis számban található a környéken, a több száz éves pincék máig megtekinthetők. Ezek különlegessége, hogy még ma is az eredeti kapuk és ajtók díszelegnek rajtuk, amelyeket faragott szegélykövek kereteznek. A környék a Pincehegyen túl is tartogat még meglepetéseket: ilyen például a 314 méter magas Mézeshegy oldalába vájt kőbánya, amely egy messziről is jól látható, a Zsámbéki-medence peremén húzódó szakadék. Az 1870-es években sok követ szállítottak innen budapesti építkezésekhez.

Nagy-Szénás

A Budai-hegység legszebb panorámájáról híres Nagy-Szénás (550 méter) nem csak kerek dolomitkúpjaival, hanem 1965 óta Európa Diplomával is büszkélkedhet, ami annyit jelent, hogy a természeti értékekben különösen gazdag területek közé sorolják. Ezeket a természeti kincseket mutatja be a Nagykovácsiból induló, csupán kétkilométeres tanösvény. A hegytető többnyire kopár, emiatt gyakran fúj erős szél, így érdemes figyelni a réteges ruházatra, de minden bizonnyal a csúcson elénk táruló elképesztő kilátás mindezért kárpótol bennünket. Visszafelé érdemes útba ejteni a hegy oldalában megbújó két kis barlangot, a Nagyszénási-barlangot és a Nagyszénási-sziklaüreget is.

Esztergom

A Dunakanyar fővárosaként is emlegetett Esztergom páratlan élményeket tartogat, csupán egyetlen órányi útra Budapesttől. A város csodás, Duna-parti elhelyezkedésének köszönhetően kitűnő úti cél az aktív pihenésre vágyóknak. Gazdag történelmi múltja révén ideális desztináció akkor is, ha városnézéssel töltenétek a napot. A bazilikán és a váron túl mindenképpen látogassatok el a török időkben épült dzsámihoz is. A vízivárosi dzsámi, a szomszédos Malom-bástya (egykori Prímási gépgyár vagy Petz-gyár), valamint a tavaly márciusban újjáépített, középkori eredetű Veprech-torony Esztergom egyik legfontosabb műemlékegyüttese.

Ócsa

Körülbelül félórás autóút vezet a fővárosból Ócsára, a közelsége ellenére mégsem sok budapesti mondhatja el magáról, hogy járt már itt, pedig Ócsa, illetve a mellette elterülő Öregturján (ősi tőzegláp) egyaránt megér legalább egy látogatást. Látnivalóit gyarapítja még az Öreghegyi Pincesor és a nádtetős tájházak, valamint az Öregfalu központi helyét elfoglaló, XIII. századi premontrei bazilika (ma református templom), ami a magyar építészet legszebb erődtemplomainak egyike. Itt forgatták Ken Follett A katedrális c. regénye alapján készült nyolcrészes sorozatot is.

Mátyás-hegy

A Mátyás-hegy a Budai-hegység egyik dél-keleti magaslata, a Hármashatár-hegy tömbjében, a Pál-völgyi-cseppkőbarlanggal szemben található. Annak ellenére, hogy körbeépült terület, kiváló lehetőséget biztosít egy kiadós erdei barangoláshoz. Az út során legtöbbször alacsony, néhol meredek lejtőkkel találkozhatunk. A 301 méter magasságú hegyre kapaszkodva mindenképpen ejtsük útba a Mátyás-hegyi sziklaüreget és a kőfejtőt, melynek pereméről káprázatos kilátás nyílik a városra. Érdekesség, hogy a hegyek alatt húzódik Magyarország leghosszabb összefüggő (32 km) barlangrendszere.

