7 meseszép kirándulóhely Budapesten és környékén

Öltözzetek fel jól, és kiránduljatok egy nagyot a hétvégén – például az alábbi 7 kirándulóhely egyikéhez.

Apáthy-szikla

A II. kerületi gyöngyszem egy 242 méter magas dolomitrög, amely az Ördög-árok lipótmezei része fölé magasodva hívogatja a túrázni vágyókat. Több mint 26 védett növényfaj mellett különféle rovaroknak, mint például a nagy hőscincérnek és az imádkozó sáskának is otthont ad. A környéken járkálva könnyen észrevehetjük a kőfelületek kagylólenyomatait, amelyek bizonyítják, hogy a terület valaha víz alatt állt. Ha arra jártok, az Árpád-kilátót és a Kecske-hegyet is útba ejthetitek. Lélegzetelállító panoráma vár! A legegyszerűbben a Batthyány tértől a 11-es busszal közelíthető meg.

1025 Budapest, Nagybányai út 62/b

Bátori-barlang

Bátori László pálos szerzetesről nevezték el a Duna-Ipoly Nemzeti Park 360 méter hosszú, pliocén korszakban kialakult barlangját. Bátori a 15. század közepén közel 20 éven át élt ott és írt magyarázó jegyzeteket a Bibliához. A barlang különlegessége a hévizes eredetű morfológiai forma, amit gömbfülkének neveznek; borsókövek és cseppkövek mellett hermalittal és limonittal is találkozhat a látogató. A 19. században több denevérfajt is felfedeztek a barlangban, amelyet gyermekvasúttal is megközelíthettek: a Szépjuhászné állomáson kell leszállnotok.

Virágos-nyereg

A Hármashatár-hegy északi oldala és a szomszédos Csúcs-hegy közötti lankát sokan Virágos-nyeregként ismerik. A füves rétet legegyszerűbben autóval lehet megközelíteni, de a tömegközlekedés sem lehetetlen: a Szentlélek térről indul a 137-es busz, amivel az Erdőalja úti megállóig kell elevickélni, majd onnan a kék turistajelzést követve 1,5 kilométeres séta után érkezünk meg a Virágos-nyeregre. Amint eléred az úti célt, hamar elfeledkezel majd a fővárosi tömegközlekedéssel járó bonyodalmakról, hiszen a levegő frissebb, a hangulat pedig fesztelenebb, amiről a szaladgáló gyerekek és négylábúak gondoskodnak.

Schmidt-kastély

Óbuda ma is működő kastélyai közül ajánljuk a Schmidt-kastélyt, ahol koronamentes időkben a Kiscelli Múzeum, valamint a Fővárosi Képtár működik. Névadója Schmidt Miksa bútorgyáros, akinek a története Mágnás Elzával, egy meggyilkolt örömlánnyal az egyik legizgalmasabb bűnügy volt a maga korában. Egyébként a Kiscell név eredete sem kevésbé érdekes, a Mariazelli kegyszobor másolatát őrző épület németül a „Klein Zell”, magyarul a Kiscell nevet kapta. Építészetileg is izgalmas teret alakítottak ki a kastélyhoz tartozó trinitárius kolostor épületéből. A romantikus környezetben álló épületegyüttes a Kiscelli-fennsíkon, egy vadregényes parkerdőben található.

1037 Budapest, Kiscelli u. 108.

Szigetmonostor

Egy órányi távolságra sincs a fővárostól a Duna-Ipoly Nemzeti Park részét képező Szigetmonostor. A község a középkorban egy bencés kolostor otthona volt, és keresztülment rajta a hadászati és kereskedelmi szempontból jelentős római limes útvonala. Erdős és nyílt szakaszok váltják egymást, és a szintkülönbség minimális.

Monor

Budapesttől 25 kilométerre, a Monor-Irsai dombság és az Alföld találkozásánál található Monor, melynek legmagasabb pontja, a Strázsa-hegy 190 méterre magasodik a tengerszinttől. A legenda szerint a török korban remek megfigyelőpontként szolgált, onnan kémlelték a környéket a helyiek, portyázó török katonákat lesve. Monor a löszbe mélyített pincéiről híres, melyeket a túra alkalmával mindenképpen útba kell ejteni.

Zsámbéki romtemplom

A Budapesttől uszkve félórás autóútra található Zsámbék középkori eredetű romtemploma országunk azon ritka Árpád-kori műemlékei közé tartozik, melyek szomorú állapota nem háborúskodás, birodalmi bosszú vagy helyi kőbányászok munkájának eredménye: a bazilika a térséget 1763-ban megrázó nagy komáromi földrengésben rongálódott meg. Habár 1934-ben Lux Kálmán rendkívül sokat tett a templomhoz északról csatlakozó kolostor romjainak feltárásáért, a bazilika képe az elmúlt két és fél évszázad során nem sokat változott, de még romjaiban is a korszak egyik leginkább lenyűgöző építészeti alkotása.

2072 Zsámbék, Corvin János u.