7 hangulatos adventi vásár Budapesten, ahova feltétlenül látogass el idén télen

Van mit bepótolnunk a tavaly elmaradt karácsonyi vásárok után, de szerencsére ezúttal nem hagy bennünket cserben imádott fővárosunk. A város számos pontján minden földi jóval, ünnepi hangulattal és jellegzetes téli finomságokkal elevenedik meg a téli csodaország.

Óbuda macskaköves Fő terén idén is átveszi a főszerepet az adventre hangolódás. Mire kettőt pislogunk, a hangulatos kis tér már koncertektől hangos és meg is telt sült gesztenye és forralt bor illatával. Az adventi forgatagban idén is kijut a jóból kicsiknek és nagyoknak, hiszen a Szentlélek téren körhinta, a tér közepén pedig ingyenes korcsolyapálya fogadja majd a térre látogatókat. A gasztroházikók kínálata könnyen maradásra bír majd: forralt borral, punccsal és forró csokival, különleges, a Magas-Tátra szívéből származó sajtokkal, édesszájúak churrosszal, buborékgofrival a kezükben fedezhetik fel a tér fényekben úszó programjait és a kézművesek által kínált, karácsonyfa alá kívánkozó portékákat. A védettségi igazolványt ne felejtsétek otthon!

A város egyik legszebb helyszíne, a Vörösmarty tér idén ismét otthonául szolgál majd sokunk kedvenc, karácsonyi hangulatot nem nélkülöző, nagy adventi és karácsonyi vásárának. A hagyományokhoz méltóan az ínycsiklandó téli finomságok, kézműves édességek, forró italok és csemegék mellett zsűri által kiválasztott 50 hazai kézműves egyedi portékája vonul majd fel a standoknál, hogy legyen miből válogatni a karácsonyfa alá. A gasztrostandok speciális családi menükkel, kedvezményes egytálételekkel is készülnek, hogy minél többen részesei lehessenek az ünnepi kavalkádnak. És hogy fényárban se legyen hiány, a közös gyertyagyújtások mellett december 1. és 26. között a vásárba látogatók minden nap 17 órától fényfestésben gyönyörködhetnek.

Minden földi jóval, programokkal, dallamokkal és ünnepi fényekkel nyitotta meg kapuit november 19-én a hagyományos ünnepi, karácsonyi vásár a Bazilikánál. A 12 éves múltra visszatekintő, Bazilika előtti adventi- és karácsonyi ünnepen az évek hosszú sora alatt megismert árusok és kézműves termékeik mellett mesésen feldíszített karácsonyfa, ünnepi dekoráció, adventi fények és délutánonként 16:30-tól a Bazilika homlokzatára festett varázslatos fényfestés várja a látogatókat. Természetesen nem maradnak el a közös adventi gyertyagyújtások és a hangulatos koncertek sem, de kicsiknek és nagyoknak is közös élményekkel szolgál majd a téren felállított jégpálya, a szelfiautomata és a téren berendezett fotókiállítás is.

Két vasárnap alkalmával, december 5-én és 12-én is az Akvárium Klub szolgál otthonául a Nem Adom Fel Alapítvány és a Hello Piac közös szervezésű karácsonyi designvásárának. Ide ellátogatni nem pusztán azért lesz érdemes, hogy a temérdek kézműves kincs, ajándék, lakásdekoráció, natúrkozmetikum és gasztrokülönlegesség közül szemezgethessünk, hanem hogy mindezekhez kényelmesen, rohanás nélkül juthassunk hozzá egy igazán hangulatos program keretében. Bár elképzelhetetlen, hogy a magyar alkotók portékáiból ne vigyünk magunkkal legalább egyet, a vásár különböző kézműves workshopjai lehetőséget adnak, hogy mi magunk is elkészíthessük személyes karácsonyi ajándékainkat. A piacra bátran érkezhetünk négylábú kedvencünkkel.

November 26. és december 24. között varázslatos karácsonyi pompába öltözik Újbuda legszebb parkja, a Bikás park is, ami így ünnepi fényárban úszva, a levegőben karácsonyi sütemények, gőzölgő puncs és mézeskalács illatával várja a járókelőket, a családokat és a baráti társaságokat egyaránt. A lélekmelegítők komótos kortyolgatása közben kézműves ajándékok közül válogathatunk, séta közben gyönyörködhetünk az adventi fényekben, de vár majd itt bennünket vidámpark, karácsonyi fotófal, jégvarázslat, meseszínház és karácsonyi csókpad is. Akik pedig a hétvégi tematikus programok által már kellőképp hangulatba kerültek, minden porcikájukat átmozgathatják a parkban felállított jégpályán.

Rendhagyó módon jelentkezik advent alkalmából a belváros kedvenc közösségi programja, a kiskertpiac ANKERmarketja. November 28-án, december 5-én, 12-én és 19-én 10 és 16 óra között érdemes lesz az Anker közbe tévedni, ahol rendszeres vasárnapi eseménysorozattal és a zöld ünnep köré szerveződő programokkal várja látogatóit a piac otthonául szolgáló Madhouse terasza és belső tere. Az ingyenes és nem mellesleg kutyabarát adventi kiskertpiacon a kiállítók természetes otthon- és divat-, design-, gasztro-, illetve natúrkozmetikum-kínálatából bátran inspirálódhatunk, lassulós, ünnepi hangulatban vásárolhatunk, de a helyszínnek köszönhetően egy karnyújtásnyira az isteni ételektől és italoktól, jóleső beszélgetéssel aranyozhatjuk be ünnepi várakozásunkat.

Adventi forgataggal készülnek az ünnepekre a IX. kerületi Tompa utca üzletei és vendéglátóhelyei is. “A Tompán” gasztro-kulturális összefogás tagjai idén először négy hétvégén át tartó programsorozatra invitálják mindazokat, akik nemcsak ízekkel és illatokkal, de jótékonykodással is hangolódnának a karácsonyra. Péntektől vasárnapig vásárral, zenével, fényekkel és ünnepi fogásokkal várják a látogatókat, közös karácsonyfa-díszítésre is csábítanak, de a karácsonyvárás jegyében minden vasárnap délután 5 órakor közös énekléssel egybekötött gyertyagyújtásra is várnak a Leonardo Hotel előtti karácsonyfánál. A példaértékű összefogás mellett az adventi kavalkádban résztvevő üzletek és vendéglátóhelyek 2-2 kijelölt termékének befolyt összegéből, a Tűzoltó utcai Gyermekklinika javára gyűjtenek. De azok, akik inkább cipősdobozba rejtett ajándékokkal kedveskednének a rászoruló gyerekeknek, a Paletta Bisztróban adhatják le adományaikat nyitvatartási időben november 26. és december 19. között.