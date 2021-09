50+ zseniális hétvégi program Budapesten és környékén

Hihetetlen mennyi minden vár ránk ezen az őszi hétvégén is: sörnapok, megnyitók, koncertek, szüreti ünnepek, vásári élmények és családi programok – csak győzd kiválogatni a kedvenceidet!

Többnapos hétvégi programok Budapesten

A Turbina Kulturális Központ egy háztömbnyi, sokszínű befogadó térrel megkezdi működését a nyolcadik kerületi bázisán. Az épületben kiállítások, koncertek, vásár, nappali buli, és ezen felül folyamatosan bővülő zenei-művészeti programfolyam indul útjára.

Eredeti Festbierek Münchenből, bajor hangulat és dallamok várnak rád az Erzsébet téri Fröccsteraszon.

A minőségi sörök iránti epekedés enyhítésére október 1-3. között a Margitsziget Gasztro Sétánya ajánl zenés megoldást. A rendezvényhez hét vendéglátó kerthelyiség csatlakozik, így amolyan kocsmatúrajelleggel az összes neves (csapolt, hazai és nemzetközi) sörfajtát kipróbálhatják a látogatók.

Szaunázók hétvégéje a ráckevei Aqua Land Termál-, és Élményfürdőben, három napon átívelő, különleges élményeket tartogató szaunaprogramokkal és kísérő eseményekkel.

A Rákóczi tér és a Csarnok mint emblematikus helyszín ad majd teret a háromnapos rendezvénynek. A jazz szinte valamennyi stílusa, a legismertebb, világhírű és a most induló formációk, szólók, duók, triók egyaránt szerepelnek a programban. A programokon a részvétel ingyenes.

Október 1. és 10. között ismét megrendezik az Országos Étterem Hét sokak által várt programját, amelyen 100 résztvevő étterem változatlan menüárakon várja a vendégeket. Az asztalfoglalás megkezdődött.

Október első hétvégéjén koccintások közepette nyitják meg az igazi őszt a Lágymányosi-öbölben. A finom italok mellett a Budaörsi Halpiac csapata érkezik friss hallal, osztrigával és minden tengeri jóval, ezt pedig minden nap egy újabb jazz fellépő koronázza meg.

A program során a résztvevők játékos formában ismerkednek meg az erdőbiológusok, a rovarkutatók és az erdőmérnökök munkájával. A rendezvényen a gyerekek mellett gyerekeket kísérő szülők és nagyobb testvérek is részt vehetnek. Ottalvós és Hazamenős jegytípusok közül választhatnak a jelentkezők.

Ha már Királyréten jártok, próbáljátok ki a nemrégiben felújított kisvasutat

Csütörtöki programok a fővárosban

Az élő karakteres szakmai vezetés során feltárulnak a Múzeumkert rejtett titkai és az események mögötti legfontosabb történeteket is megismerhetik a látogatók.

A csodálatosan felújított Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga részlegesen megnyitotta a kapuit és az épület nagy részét végre be is lehet már járni.

A szezon utolsó napján már délutántól összeáll sok-sok DJ, hogy közös szettekkel búcsúztassák ezt a rövidke idényt.

A zeneszerző-énekes Másik János zenei világa meglehetősen sokszínű: jazz-muzsikusként a 70-es, 80-as évek ismert formációiban játszott (Interbrass, Kőszegi Group, Szabó Gábor zenekara), később a 80-as évek underground rock világának fontos szereplője (Trabant, Balaton, Európa Kiadó), egyúttal számos filmzene fűződik a nevéhez (Habfürdő, Egymásra nézve, Városbújócska). Mindezek mellett zeneszerzőként és énekesként is egy másik fontos működési területe a dalok világa. Cseh Tamással és Bereményi Gézával kreatív triót alkotva létrehozták a Levél nővéremnek előadásokat és lemezeket, majd Peepshow mennyország címmel készített albumot, nagyrészt Bálint István szövegeire, de számos dalának szövegét saját maga jegyzi. E három rétegből állt össze a „Törd szét, törd szét bennem ezt a készet” című estjének anyaga.

Neil Young minden idők egyik legproduktívabb énekese, dalszerzője, frontembere, környezetvédője és hippije. Sajnos még nem koncertezett Magyarországon, de a zenéjét mégis élvezhetitek élőben, a Neil Young (tribute) Project tolmácsolásában. Ezúttal ráadásul Takáts Tamás vendégszereplésével.

Pénteki programok Budapesten

Maja, (Rainer-Micsinyei Nóra) azt érzi, lassan végre ott tart, ahol harminc évesen illene. Egy éjszaka folyamán azonban szembesül mélyen eltemetett problémáival. Hiába csordogál biztonságosan, felnőttesen az élete, a boldogsága érdekében muszáj kockáztatnia. Még akkor is, ha fejest kell ugrania az ismeretlenbe. Most először.

Az elmúlt években igazi nemzetközi jazz-fesztivál lett e hagyományosan szeptember eleji – nyárzáró és évadkezdő – programsorozatból. Olyan komoly fellépőgárdával, amely bármelyik nyugat-európai fesztiválon megállná a helyét.

A tíztagú együttes repertoárján a nagy sikerű, legendás Blues Brothers című film betétdalain kívül sok hasonló hangulatú dal is megtalálható a blues-, a funky és a soul világából.

Az egyik legeredetibb, legnépszerűbb tradicionális cigány zenét játszó zenekar, akik koncertjeiken a semmihez sem fogható dinamikus előadásmódjukkal, a színpadról leáramló energiájukkal jellemzően szinte „felrobbantják a nézőteret”.

Szombati programok Budapesten és környékén

Október 2-án az idei éveben is folytatódik az Ősz a Kastélyban elnevezésű programsorozat. Ez alkalomból őszköszöntő egész napos rendezvénysorozattal várja a látogatókat a Halász-kastély.

Finom magyar borokkal, jó kajákkal és szuper hangulattal vár az első Budai Szüret a hűvösvölgyi Nagyréten.

A Szentmihályi Kulturális Központban és az Erzsébetligeti Színházban ezen a napon minden a magyar népmesék furfangos és tanulságos történetei, vitéz hősei és éles eszű leánykái körül forog majd. A kicsi és nagyobb gyerekeket színházi előadások, diafilmvetítés, játszó- és kézműves alkotóház, népdaltanítás, mesekönyv cserebere várja.

Egy igazi családi hétvége a Budaörsi Repülőtéren, ahol sok-sok repülőgépet kipróbálhatsz. Jönnek a katonai hagyományőrzők, lesz repülőgép simogató, mindkét nap jön a levegőből SÜSÜ a sárkány, aki ajándékoz is hoz a gyerekeknek, repülhetsz vadászpilótával, kipróbálhatod a honvédelmi sportágakat.

A fesztivál fellépői igazi különlegességeket kínálnak a gyerekeknek, felnőtteknek épp úgy, mint a jazz vagy a folk rajongóinak.

A Józsefvárosi Önkormányzat és a Rév8 ötletpályázatot hirdetett, amely arról szól, hogyan lehet a negyed még jobb és barátságosabb. Az ÖTLETCSARNOK pályázat egy igazi Szomszédünneppel rajtol a Bacsó Béla utcában.

Sajnos már nem újdonság az, hogy az Illatos úti Állatvédelmi Szolgálat telepe megtelt, a gazdáikra reménytelenül váró kutyákkal. Most azonban, az örökbefogadó napon azok az autók, amik nap-mint nap behozzák az elkóborolt állatokat, most Budapest belterületén házhoz viszik őket és ebben segítséget nyújtanak alapítvány önkéntesei is.

Születésnapi buli porchettával, disznótorossal, bográcsgulyással, koktélokkal és a Joe Fritz Jazz Duóval.

A zsúr előtt kiránduljatok egyet a lélegzetelállító budaörsi Csíki-hegyekben, cikkünkben még négy elragadó kirándulóhelyről olvashattok:

Egy igazi kelenvölgyi családi nap, ami nem csak a szőlőről és a borról szól.

A magánembereknek szóló használt ruha vásár ezúttal az új Gödör klubban tűnik fel.

Hangszerek megszólaltatása improvizatív jelleggel, harmóniára törekedve. Hangszert hozni, lehet.

Ha már a Dunakanyarban jársz:

Ha egy kellemes városi csavargásra vágysz szombat este, akkor itt a helyed! Ha nem láttad még Budapest éjszakai arcát két kerékről, vagy ha láttad már sokszor (és imádod), akkor azért.

A nappali tekerés szerelmeseinek az etyeki szőlődűlőin átívelő bicikliútvonalat ajánljuk:

A sörkedvelők örömére október 2-án újra kitárul a magyar kisüzemi sörfőzdék kapuja: főzdetúrákkal összekötött kóstolókat szerveznek. Ha érdekel a sörkészítés, szívesen bővítenéd ismereteidet az alapanyagokról és a sörkészítési technológiákról, továbbá megismerkednél a különböző sörtípusokkal, ezt a programot neked találták ki.

A VAN Filmzenekar Reisz Gábor filmrendező vezetésével készítette el két nagyjátékfilmjének (VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan, Rossz versek) zenéjét, illetve olyan dalokat, melyek tágabb értelmezést képesek adni a filmek hangulatához, szereplőihez. Műfajilag nehezen meghatározható zenét játszanak indie-pop, indie-rock elemekkel. 2020 végén Ez címmel a filmektől független, ötszámos kislemezt jelentettek meg.

Ónodi Eszter vadonatúj zenekarának lemezbemutató koncertje az új Gödörben.

Ismét ellátogat Scooter a Budapest Parkba, hogy őrületes happy hardcore ütemekkel rengesse meg a táncteret.

Vasárnapi programok Budapesten

Vidám fejlesztőprogramok, amely közben minden kisgyerek megismerkedhet a tűzoltók érdekfeszítő életének csínjával-bínjával.

Az ősz első tündérbölcsős családi napján a Magyar Népmese Színház interaktív élő zenés mesejátéka, csupa csodás mesés kaland, mesekönyv csere-ber, alkotóműhely, MeseKépTár és mesebeli nyeremények várják az egész családot.

Az Élesztőház udvarán szerveződik egy a magyar őstermelőket felsorakoztató közösségi piac. Olyan termelők kínálják portékáikat, akiknek fontos a természettel való összhang. Szezonális zöldségek-gyümölcsök, sajtok, házi sonkák és szalámik, pékáruk, szörpök, lekvárok, gyümölcslevek, borok.

Kutyarajongók, professzionális kutyasimogatók, leendő MFÖEK gazdik, szeretettel várnak benneteket október 3-án, az MFÖEK őszi örökbefogadó napján.

Az ősszel együtt vasárnaponként a közösségi bográcsozás is visszatér a hegytetőre. Mellette divat, design és művészet vásár is vár a Normafa Síház területén.

Hazai termelők portékái, szakmai beszélgetések, kenyérsütő verseny, koncertek és gyerekprogramok költöznek Várkert Bazárba vasárnap.

A 20. századi magyar irodalom nagyasszonya 104 évvel ezelőtt született, és 14 évvel ezelőtt hunyt el. A „Szelíden és szilárdan” című előadás elénk tárja Szabó Magda életét, felidézi az írónő kivételes pályaívét, gyermekkorát, szüleihez fűződő kapcsolatát, házasságát, íróvá érését.

A mai, hétköznapi öltözetben elmondott beszéd bírái – az athéni bírák – maguk a nézők. Az előadás egy olyan erkölcsi normát akar felmutatni, ami kiveszőben van: helytállásról, az ügyekhez való ragaszkodásról, arról, hogy az erény és igazságosság fontosabb, mint a pénz.

Vasárnap várnak mindannyiótokat aMajomhoz egy közös kertzáró koccintásra.

Garami Samuel Miksa és Imrei Ariel az elmúlt években több zenekarba is együtt hozták a beateket (Beb-Hop Slammers, zïp) – a srácok idén ősszel ismét egy közös DJ settel rázzák fel a Duna-partot.

Egy alkalmi tolvajbanda nagyszabású akciója sikernek ígérkezik – meglépnek a milliókat érő gyémántokkal. Sajnos a banda egyik tagját, a keménykötésű George-ot elkapja a rendőrség. Ami még ennél is nagyobb baj: egyedül George tudja, hol van a zsákmány, a menekülés során ugyanis az ő feladata volt elrejteni azt. A banda többi tagja, a bombázó Wanda, a dadogós, állatvédő Ken, és Otto, egy ex-CIA-s bérgyilkos újabb tervet eszelnek ki, hogy megkaparintsák a zsákmányt.

Egész héten elérhető budapesti programok

A 21. ARC kiállítás egy hónapon keresztül, szeptember 17-től október 17-ig az újbudai Bikás parkban várja a látogatókat éjjel-nappal.

Nemzetközi zsűri által díjazott sajtófotók és háttértörténeteik a nagyvilágból. A 151 győztes pályamű több mint 74 470 alkotás közül került kiválasztásra, idén 4315 fotós pályázott összesen 130 országból.