Újjászületett két kisvasút, amely keresztülszeli a varázslatos Börzsönyt

A Börzsöny leglátogatottabb részén az elmúlt években számtalan fejlesztés és korszerűsítés történt, hiszen amellett, hogy megépült a csóványosi és a Várhegy-kilátó, újraindult a dunakanyari hajózás, létrejött a Királyréti Kirándulóközpont és számtalan tanösvény, parkoló- és pihenőhely, valamint játszótér is. A korszerűsítés kapcsán ezúttal azonban a vidék két kisvasútja került fókuszba.

A térség korszerűsítése kapcsán ezúttal a Börzsöny két szimbóluma, a Királyréti Erdei Vasút és a Kemencei Erdei Múzeumvasút újulhatott meg. A fejlesztés azért is vált indokolttá, mivel tavaly nem kevesebb mint 33%-kal nőtt a Dunakanyarba látogatók száma, a növekvő létszámot pedig növekvő lehetőségekkel szerették volna megtámogatni.

Ennek keretében a Királyréti Erdei Vasút, mely először 1978-1981 között, majd 2010-2011-ben is jelentős korszerűsítésen esett át, most kéz a kézben a Kemencei Múzeumvasúttal az elmúlt időszakban, teljes rekonstrukció keretében újult meg. A Királyréti Erdei Vasút 10 kilométer hosszú teljes pályaszakaszán például új és korszerű beton keresztaljak kerültek a régi fa talpfák helyére, de megújultak a peronok, a vízelvezető rendszer, valamint a pályaszakaszokon található hidak és a váltók is.

A pályaszakaszon kívül megújult még a járműállomány is: négy személykocsi külső és belső felújítása már meg is valósult, természetesen nem elveszítve eredeti, archaikus jellegüket. A korszerűsítés során két mozdony felújítása is megtörtént, de további két mozdony és két kerékpárszállító rekonstrukciója zajlik annak érdekében, hogy az őszi szezonban még gördülékenyebbé váljon a térségben utazók lehetősége.