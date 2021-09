Ezen a hétvégén is több tucat tartalmas program vár benneteket Budapesten. Válogassátok ki a hozzátok illőket!

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Egyedi gasztronómiai ínyencségek, idilli környezet, kellemes zene, minőségi időtöltés a családdal, barátokkal, ismerősökkel. Ez a MOM Gourmet Piknik, egy négynapos, hagyományteremtő gasztro esemény, ahol stílusosan búcsúztathatjuk a nyarat.

A idei Brain Baron kifejezetten azokat a kulturális értékeket és technológiai megoldásokat állítják fókuszba, amik a globális hangzavarban is biztosítják a tartalmas életet, az értelmes munkát és a jó minőségű emberi kapcsolatokat. Ha egy olyan programot keresel, ahol több lehetsz, mint előtte voltál, itt a helyed.

Utoljára 2018-ban volt Kraft Sörfesztivál, a rendezvény most az új Dürer kertbe költözik.

Szeptember 10. és 12. között, másfél év kihagyás újra megrendezik az ország legnagyobb Food Truck Show-ját a Kincsem Parkban. A nemzetközi lóversennyel egybekötött rendezvényen ezúttal a spanyol ízvilág köszön vissza az ételekben.

Három nap, négy verseny, 16+1 továbbjutó a döntőbe. Jelentkezz és versenyezz, vagy csak menj el szurkolni! A megmérettetésre szánt szöveg kizárólag saját szerzemény lehet.

Szeptember 11. és 12. között idén újra megrendezésre kerül sokunk kedvenc építészeti-kulturális fesztiválja, a Budapest100. A rendezvény keretében számos budapesti ház tárja ki a kapuit a látogatók előtt, hogy az érdeklődők testközelből vehessék szemügyre az építészeti értékeket rejtő épületeket. A házbejárás mellett számos programmal is készülnek a szervezők, illetve a résztvevő épületek lakóközösségei, így érdemes körülnézni akár a város különböző részein is.

Szeptember 11-én ötödik alkalommal szervezik meg az Independent Label Fair Budapest (ILF) vásárát a Pontoon állóhajóján, ahol közel ötven hazai és határon túli magyar független kiadó kínálatából szerezhetik be lemez- vagy kazettagyűjteményük legújabb darabjait az érdeklődők. A vásár mellett a zeneipari témákkal foglalkozó szakmai programokkal, koncertekkel, live actokkal, a gyerekeknek pedig lemezborító workshoppal is készülnek.

2021-ben tizenöt éves jubileumát ünnepli az idén is ingyenes programcsokorral készülő Ars Sacra Fesztivál, amely ebben az évben szeptember 4. és 12. között kerül megrendezésre. A szabadtéri színpadi produkciókban széles műfaji skálán vonulnak fel hazánk kiváló művészei, a mono-operától kezdve, a népzenén át a jazzig találhatunk számunkra kedves programlehetőséget. A Fesztiválon a családoknak szóló eseményekben sem lesz hiány.

A tavalyi évben már BorVíkend néven aratott nagy sikert Újpest jól ismert borfesztiválja, ami 2018 óta a város programsorozatának szerves részévé vált. Idén is több mint húsz borászattal, két pálinkáriummal és négy gasztrokiállítóval találkozhatunk. A nagyközönség számára újdonságként mutatkozik be, egyben náluk debütál a Pannonhalmi Főapátság Sörfőzdéje és lesz Gin Tonic Bár is, ahol a márkanagykövet mixer különleges kínálatát élvezhetjük, miközben kézműves kiállítók termékeiben is gyönyörködhetünk.

A kiállítás a nemzetközi street art mozgalom honi vonatkozásait sorakoztatja fel az el-múlt 20 évből. Bemutatja meghatározó magyar alkotóit, projektjeit, tárgyi emlékeit és dokumentumait. A kiállítás célja az, hogy a gyerekek megismerjék a jelentős művészeti vonulatok közül a legfiatalabbat, remélve, hogy ennek hatására tudatosan fogják szemlélni lakókörnyezetüket és óvják annak vizuális értékeit.

Csütörtöki programok (szeptember 9.)

A Kampec Dolorest Hajnóczy Csaba alapította a Kontroll Csoport feloszlása után 1984-ben. Szürreális dalszövegek, pszichedelikus dallamok, népzene és modern jazz egyvelege.

A fesztivál fellépő együttesei Jimi Hendrix korszakalkotó munkásságát varázsolják a szemünk elé.

A Robot és a Mertez összefogott, hogy egy új közösséget teremtsen az élő zenén keresztül, teret adva a tehetséges, értéket képviselő zenekaroknak. Az este fő fellépője előtt minden alkalommal ismert zenészek lépnek színpadra, hogy közreműködésükkel elősegítsék a célt, vagyis figyelmet kapjanak a minőséget képviselő, de egyelőre szűkebb körben ismert előadók. A koncertsorozat első fellépője a Meg Egy Cukorka, akik előtt nem más melegíti be a színpadot, mint a Supernemből jól ismert Papp Szabi és Pulius Tibi.

Budapesti programok pénteken (szeptember 10.)

A Városmajori Szabadtéri Színpad tavaly nyári évadának egyik hatalmas szenzációja a Rejtő Jenő ponyvaparódiája alapján létrejött, Keresztes Tamás rendezte A tizennégy karátos autó volt. A nagy sikerre való tekintettel idén szeptember 10-én újra tanúja lehet a közönség a színészek örömjátékának és a Budapest Bár élő zenéjének.

Mediterrán gyökerek, amszterdami atmoszféra, klasszikus zene és afrikai poliritmia. Az európai jazzszíntér kiemelkedő zenésze, Xavi Torres virtuóz katalán zongorista képes e távoli stílusokat szerves módon összekapcsolni, Barcelona legkeresettebb ritmusszekciójával karöltve – szeptember 10-én, pénteken, az Opus Jazz Clubban.

Szeptember 10-én a Budapest Park színpadán ad koncertet a triphop sztárzenekara, a Morcheeba. A brit formáció a tavasszal megjelenő Blackest Blue című album újdonságai mellett eddigi 25 évének legismertebb dalait, így például a Rome Wasn’t Built In a Day és az Enjoy The Ride című szerzeményeket hozza el a hazai közönségnek.

Kiscsillag életében sem telhet el úgy egy nyár (ősz), hogy ne lépnének fel az egyik legkedvesebb koncerthelyszínünkön, a Kobuciban.

Nincs más dolgod, mint elvinni pár barátod, bulizni egy jót a L’éternité DJ szelekciójára a WAKA hajón és már is támogattál egy jó ügyet.

A 25 éves Cry Free első őszi koncertje a Deep Purple legemblematikusabb rockhimnuszaival és néhány rég nem hallott dalkülönlegességgel.

Szombati programok (szeptember 11.)

A Wekerletelep hagyományos fesztiválja, ahol több mint 30 helyszínen vásárolhatsz.

A Vintage Légy-Ott! azért több, mint vásár, mert azon túlmutatva, hogy vintage és újrahasznosított ruhák, kiegészítők és tárgyak piaca, a fenntartható divatról folyó diskurzusba is szeretne bekapcsolódni, illetve szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy szélesebb körben népszerűvé váljon a használt ruhák vásárlása a nagyon szennyező fast fashion divat helyett.

Szeptember 11-én harminckettedszer nyitja meg a táncházi évadot a Táncház Egyesület, ezúttal a Fonóban. Kihasználva a helyszín adottságait, délután háromtól hajnalig a kerthelyiség és termek is megtelnek programokkal.

A fesztiválon korhű hagyományőrzők keltik életre Hunyadi János kormányzóvá választását. Lesz még malacsütés, iparművészeti vásár, gyermekprogramok és persze koncertek is várnak.

Menj el Erzsébetváros Zöld Étkezés és Otthon Napjára és ismerj meg környezetbarát háztartási termékeket, kóstolj meg ínycsiklandó növényi alapú ételeket! Az egész napos rendezvényen előadásokkal, workshopokkal, játékokkal, kóstolóval, konyhai eszközök csereberéjével és filmvetítéssel várnk a Király utca 11. szám alatt található K11 Művészeti és Kulturális Központ udvarán és termeiben.

Szabadtér, lemenő nap, ókori romok és persze a legendás Pink Floyd együttes zenéje – ezek várnak az Aquincum Romkertben.

Mindössze egyszer hallhatta a nagyközönség Caramel Simfonica c. nagykoncertjét, amelyen szimfonikus zenekar adta a zenei kíséretet az énekes bársonyos tenorjához. Szeptember 11-én a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon megismétlődik ez a különleges együttállás, amikor is új, kifejezetten erre az alkalomra hangszerelt dalok is felcsendülnek.

Hol marad az én történetem című, sorban a negyedik nagylemezét a Kobuci Kertben mutatja be a Margaret Island szeptember 11-én. A személyes hangvételű album dalai Viki otthonában, Fonyódon íródtak, és leginkább a 2020-as év, illetve a csapat belső folyamataiban, gondolataiban végbemenő változások ihlették.

Kilenc év után tér vissza Budapestre Bonnie Tyler. Az ikonikus brit rockénekesnő, legnagyobb slágereivel és új dalaival érkezik 2021. szeptember 11-én a Barba Negrába.

Vasárnapi programok Budapesten (szeptember 12.)

Az eredetileg motorépítőműhelyként és közösségi térként szolgáló ATNO Forge hangulatos raktárépülete időről időre használt kincsek piacává alakul, ahol műszaki cikkek, ruhák és kisbútorok között szemezgethetnek kicsik és nagyok, két- és négylábúak. A kincsvadászat mellett lángost, palacsintát, sört és fröccsöt is kapni, hogy biztosan jól induljon a vasárnap.

10 órától várnak a Klauzál térre a bringáddal, rollereddel, görkoriddal, légdeszkáddal, hogy kipróbáld az akadálypályát, tanulj egy pár bmx trükköt vagy ülj rá a bolond bringákra.

A városi kertészek nagy örömére, szeptember 12-én a MOMkult Sirály sétányán ismét megrendezésre kerül a kiskertpiac ŐSZKERT. Megszokott módon lesznek itt szemet gyönyörködtető növények, csodaszép, vágott virágok, natúrkozmetikumok, valamint egyedi tervezésű dizájntermékek. Természetesen a gourmetközönség számára is akad szemezgetni való szeptember legzöldebb programján.

Egy különleges nap, mikor Budapest legnépszerűbb közösségi piacairól egyszerre, együtt, egy helyen kínálják az árusok portékáikat hatalmas választékban.

A város legmenőbb baba-mama-gyerek dizájner vásárán több mint 60 tehetséges magyar tervező gyönyörűszép hazai termékeivel ismerkedhetsz meg.

2021. szeptember 12-én 23:15-kor lesz percre pontosan negyvenöt éves Bérczesi Robi. Ünneld vele a születésnapját a Kobuciban!