Barangolás Buda belsejében: 5 ház, amit érdemes megnézni a Budapest100 alatt

Szeptember 11. és 12. között idén újra megrendezésre kerül sokunk kedvenc építészeti-kulturális fesztiválja, a Budapest100. A rendezvény keretében számos budapesti ház tárja ki a kapuit a látogatók előtt, hogy az érdeklődők testközelből vehessék szemügyre az építészeti értékeket rejtő épületeket. A házbejárás mellett számos programmal is készülnek a szervezők, illetve a résztvevő épületek lakóközösségei, így érdemes körülnézni akár a város különböző részein is. Ha Buda szívében bolyonganátok, mutatunk egy könnyed sétaútvonalat, aminek keretében öt különböző épülettel is megismerkedhettek.

I. ker. Győző utca 5.

Sétánkat az első kerületben, Krisztinaváros szélén kezdjük, ahol az 1929-ben, Münnich Aladár által épített, Attila-udvarként is ismert ház áll. A Pálya utca és a Győző utca sarkán magasodó épület eredetileg 20 lakást rejtett, melyeket az úri középosztály és az arisztokrácia tagjai népesítettek be. Éppen ezért, a házban olyan modern szolgáltatásokat szereltek fel, mint a központi porszívó, a mosógép, vagy a nyilvános telefonállomás, amit 20 fillérért lehetett használni. Az ötemeletes társasház a korszakban népszerű art deco stílus jegyeit viseli, amiket Mátray Lajos és Ohmann Béla szobrászok domborművei díszítenek.

XII. ker. Böszörményi út 8.

Az épületet és az azt körülvevő házakat Horthy-telepként is emlegetik, hiszen 1926 és 1928 között aktív és nyugalmazott tiszteknek és köztisztviselőknek építettek itt lakásokat. Az építtető TITÁSZ, vagyis a Tiszti és Tisztviselői Társasházépítő Szövetkezet, a házak felhúzásával igyekezett segíteni a tisztek lakáshoz jutását. Budapest ostroma alatt a második világháborúban több bombatalálat is érte az épületet, de a többi házzal ellentétben mégsem semmisült meg teljesen. A Kappeter Géza építész vezetésével épült lakóházban és a környező épületekben számos híres lakó megfordult, akiknek kilétét a házban szervezett programok fedik fel.

XII. ker. Kék Golyó utca 15/b

A háború előtt a ház helyén egy kúria és egy hozzá tartozó istálló állt, ahol az itáliai eredetű tehetős család sarja, Odescalchi Alinka hercegnő, majd gróf Pongrácz János országgyűlési képviselő élt. A második világháború pusztítása után 1957-ig játszótérként működött a terület, melyet 1959-ben elért az OTP öröklakásprogramja. Az OTP és a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága közös kezdeményezésére számos budapesti lakást építettek kedvező fizetési lehetőségekkel, ennek részeként épült meg a mai ház 1959 és 1961 között. A lakások mellett óvóhely és egy elragadó belsőkert teszi még színesebbé a ház területét.

II. ker. Keleti Károly utca 9.

Az 1920-as évek elején az azelőtt népszerű nagy bérpaloták és villák mellé egy egészen új, világvárosi épülettípus vonult be a fővárosba: a szállodabérház. A gróf Mailáth József által építtetett, historizáló és modern elemeket ötvöző szállodabérházat és az azt körülvevő ikerbérházakat Rainer Károly tervezte, amit azóta is az építész legjelentősebb művének tartanak. Az 1930-as évek elejétől a földszinten működött a környéken óriási népszerűségnek örvendő Rózsadomb étterem és kávéház, ahol a francia konyha kedvenceit szolgálták fel, esténként pedig táncesteket tartottak a tehetős budai közönség nagy örömére.

II. ker. Mechwart liget 1.

Sétánkat egy népszerű közlekedési csomóponton zárjuk. A sok ember által frekventált környéken hamar kitűnik a monumentális épület, az itt lakók pedig valószínűleg már jól ismerik, hiszen jelenleg a II. kerület polgármesteri hivatala működik benne. Az egykori pártház Budapest egyik legnagyobb szocreál épületei közé tartozik, melyet 1952-ben a Magyar Dolgozók Pártja által megbízott Körner József építész tervezett. Története eseményekben gazdag: szerepet töltött be az ’56-os ostrom alatt, számos esküvő és rendezvény helyszínéül szolgált és sok évtizedes hivatali tevékenységnek is otthont adott.

A Budapest100 programjairól ITT olvashattok.