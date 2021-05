40+ kihagyhatatlan balatoni program – 2021 június

2021 júniusában végre igazán felpezsdül a Balaton partja. Közel félszáz programot gyűjtöttünk össze nektek, hogy semmiről ne maradjatok le.

Kortárs festmények a Hableányban a Pintér Galéria értő válogatásában. A kiállítás június 5-ig tekinthető meg.

Júniusban jön az első idei Gasztrohegy program a Tapasok éjjel-nappal. Kis adagok, nagy ízek, szuper kóstolók, jó borok, nagy séták és egy csodás borvidék.

A panorámás Tagyon Birtok egy több hektáros gazdaság a Balaton-felvidéken, amely a tóparttól csupán 3 kilométerre fekszik. A birtokról festői szépségű kilátás tárul elénk, a Tagyon-hegyről szemlélődve a lábunk előtt terül el Zánka és a Balaton. A déli fekvésű hegyoldal szomszédságában található a világviszonylatban is ritkaságnak számító geológiai képződmény, a Hegyestű, ahogy a Káli-medence ,,bejárata” is ennek a hegynek a lábánál fedi fel a lankás vidék kezdetét. Ebben a varázslatos környezetben várja vendégeit a Tagyon Birtok, ahol a baráti vendéglátáson túl borkóstolókkal, minden héten élő zenével és a helyi gazdák portékáiból készült ízletes fogásokkal kényeztetik a megfáradt utazókat. A kifogástalan Tagyon-minőségnek az újonnan induló vitorlázós élménynapon is tanúi lehetünk, amelynek során a Balaton legjavát ismerhetjük meg.

Állandó programok, látnivalók a Balaton déli parján:

A túra során szakképzett vezető segítségével feltérképezheted a hegy gazdag élő-és élettelen természeti értékeit, megismerheted geológiai kialakulását, építészetét, szőlő-és bortörténetét, néprajzát. Persze, a hegy sárkányának históriája sem marad titokban.

Csodálatos nyár eleji bakancsos túra a Tihanyi-félsziget, a Sajkodi öböl legszebb pontjain Szabó Miklós erdőmérnök és a Logosz Travel szakvezetésével. Történelmi emlékek, tihanyi legendák, különleges természeti képződmények, lélegzetelállító balatoni panoráma. Kapcsolódás a fák, a természet gyógyító erejéhez.

A Balaton-felvidék legnépszerűbb termelői piaca egész évben nyitva áll a kézműves ételek, a helyi gazdaságokból származó termények és a régiségek iránt rajongó látogatók előtt.

Folytatódik a Be massive Horizont sorozat a csodás Káli-medencében a kultikus Pegazusban.

Június elején a Parázsló csapata felállítja pop-up konyháját és a rájuk jellemző különleges, füstös ételekkel várnak titeket és persze 2HA borokat is kóstolhattok mellé.

A Bakony szívében, a Cseszneki vár aljában vezetnek Magyarország első vasalt útjai. A via ferrata túrákról és lehetőségekről részletes információt a www.vasaltutak.hu oldalon kaphatsz.

Az előadói est „cselekménye” az 50-es évek elején, Amerikában kezdődik. A második világégés után imádott Erdélyéből menekülni kényszerülő, életének nagyobbik felét emigrációban élő író lelki és szellemi vívódásait, a megkapaszkodással járó gyötrelmeket bemutató összeállítás főként Wass Albert (1908-1998) életében jelentős szerepet játszó asszonyokhoz írott szerelmes leveleiből, prózai műveiből és az Adjátok vissza a hegyeimet című film montázsaiból, valamint természetesen – az írót megformáló – Rékasi Károly színművész alakításából építkezik.

A séta a szeszélyesen tekergő Séd kanyarulatai közé vezet. A geológiai emlékek mellett szó esik a legfontosabb kultúrtörténeti helyszínekről és eseményekről is.

7 új hely, amit megéri útba ejteni a Balatonnál:

Az út alkalmával nemcsak a kilátásban gyönyörködhetsz, hanem megismerheted a hegy kialakulását, természeti értékeit és azt is megtudhatod miben tér el a többi itteni vulkántól.

Június 11. és 13. között ismét megrendezik az önfeledt karneváli hangulattal, gólyalábas és marionett-előadásokkal, újcirkuszi produkciókkal, továbbá artistákkal és óriásbábokkal, egyébiránt koncertekkel és vásári portékákkal sűrűn tűzdelt, nyárindító Bondoró Fesztivált. Az utcaszínház jellegű hétvégi karnevál három nap alatt nem kevesebb mint száz programot vonultat fel. Ezen a júniusi hétvégén nem lesz hiány tehát bohém hangulatból, színes zenei produkciókból, rendhagyó és könnyed színházi előadásokból, valamint kicsiket és nagyokat egyaránt szórakoztató programokból.

A Badacsony-hegyet megpillantva elsősorban a bor, a bazaltorgonák, a pazar kilátás jut eszünkbe, de a közel 438 méter magas hegy tartogat még bőven meglepetéseket. Az egykori badacsonyi bazaltbányában 1949 és 1954 között kényszermunkatábor működött. Itt készült az ország legtöbb macskaköve. Megismerheted a bányászat valós és igazi történetét. Megtudhatod, hogy mire használták fel a lebányászott kőzeteket, kik dolgoztak a bányákban. A túra a Badacsony kevésbé ismert útvonalán vezet, melynek végén elképesztő szép panoráma tárul eléd a Balaton és a Szigligeti-öböl felé.

Népzene, stand up és hangulatzene az Első Balatoni Hal- és Termelői Piacon Gyenesdiáson.

2021-ban is kinyitják a pincéket a Balatongyörökön. Június 12-én téged is várnak, hogy megkóstolhasd a legfinomabb helyi borokat miközben a páratlan balatoni panorámában gyönyörködhetsz.

A Freelancer Piknik rendhagyó ötvözete a kellemes kikapcsolódásnak, az élményekkel teli kirándulásnak, a gourmet élvezeteknek, az inspirálódásnak és kapcsolatépítésnek.

Napsütés, hullámok és mindent betöltő boldogság: június 12-én végre nyit az Annagora és kezdetét veszi az idei vízicsúszdaszezon.

A tematikus sétán végigjárhatod a veszprémi zsidók életének egykori színtereit és megismerheted az egykor másfél ezres közösség kiemelkedő szereplőit.

Állandó programok és látnivalók a Balaton északi parján:

Néztél már a Badacsonyról naplementét? A geotúra útvonala: Szegedy Róza-ház – Rózsakő – Ranolder-kereszt – Kőkapu – Kisfaludy-kilátó – Szegedy Róza-ház.

Annak találták ki a Nomád-ot aki szereti az Everness-hangulatot, azonosul az értékeivel, de el tudja engedni a kényelmet. Előadások, beszélgetések, jóga, hangterápia, workshopok, elmélyülés.

Közel 7 hektár aratható levendula, festői környezet és idillikus táj. A gazdaság Kőröshegyen található, mindössze 2 kilométerre a Balatontól. A birtok kellemes, tiszta és szépen rendezett, ráadásul lélegzetelállító balatoni panorámával rendelkezik. Levendulát a helyszínen vásárolt aratótáskába vagy kosárba lehet szedni.

A Túrabarátok kéktúra-sorozatának újabb szakaszán a korábban megszerzett pecsétjeidet gyarapíthatod tovább.

Június végétől, egészen pontosan 19-től többnapos, kézműves vásárral egybekötött levendulaszüretre invitál bennünket a Kincsek Völgye. A Somogy megyében, annak is siófoki járásában megbúvó község, Bálványos az, amely otthont ad a levendulától dúsan illatozó programnak. Testben és lélekben is megérkezve ide, a provence-i hangulatot meghazudtoló, hosszú sorokban kínálkozó francialevendula-ültetvényekről lesz lehetőségünk kézzel virágot szüretelni, hogy aztán lila csokrokba ontva vihessük haza a kellemes, madárcsicsergős, nap melengette program emlékét.

Csemer Boglárka ‘Boggie’ gimnazista kora óta a francia sanzonok megszállottja. A műfaj szerelmeseinek nem szabad kihagynia ezt a remek alkalmat, hogy olyan köntösben hallhassák ezeket a rég elfeledett örökzöldeket, amilyenben ma már csak ritkán lehet. A műsorban lesznek saját dalok is, hiszen saját dalszerzésében is visszaköszönnek a sanzon elemei.

Esőnapra is tudunk balatoni programot:

A nyolcvanas években a kaposvári Csiky Gergely Színház méltán híres nyári előadásai és kamarazenei hangversenyek szerveződtek a boglári Vörös Kápolna előtti szabadtéri színpadon. A 2021-es nyári évadban Neil Simon – Furcsa Pár c. előadásának díszbemutatójával tér vissza Balatonboglárra a kaposvári Csiky Gergely Színház.

A Clements pincészet és Hegedűs-Szabó pincészet borai mellé a Magyarország – Franciaország Eb-meccset is megnézheted, zenés mulatságban lehet részed Radics Istvánnal.

Egy napos buszos kirándulás Budapestről Dörgicsére, ahol a Balaton-felvidék leghangulatosabb templomromjait nézheted meg.

A Bekerge Sport Egyesület holdfénytúrájára július 23-án 21 órakor indul a Balatongyörökről. A körtúra érinti a Batsányi kilátót és a Bél Mátyás kilátót is.

Pihenjetek egyet kedvenc balatoni éttermeink hűsítő teraszán:

Három balatoni helyszín, köztük Veszprém, Balatonfüred és Balatonalmádi ad otthont a június 23. és 26. között megrendezésre kerülő, újragondolt filmünnepnek, a Magyar Mozgókép Fesztiválnak, amely nem szűkölködik majd szabadtéri filmvetítésekben, a legújabb magyar filmek premierjeiben, valamint közönségtalálkozók, gyerekprogramok, kiállítások, koncertek és gasztroprogramok gazdag választékában. A megújult hazai filmszemle ráadásul lehetőséget teremt arra, hogy a magyar filmes-televíziós szakma és a közönség egyazon találkozó keretében áldozzon a mozgóképkultúra évszázados oltárán.

Az Anima Sound System közel 30 éves pályafutását alig kell valakinek bemutatni, most live act formációjukkal lépnek színpadra.

A Balaton partja mellett magasodó, magányos sziklabércen álló szigligeti vár a Balaton-felvidék legcsodálatosabb, leglátványosabb és gyönyörűen felújított vára. Az itt emelkedő bástyákról lélegzetelállító kilátás nyílik a Magyar-tenger gyönyörű vizére és a Tapolcai-medence tanúhegyeire is. Ezt a festői látványt képzeld el az esti holdfényben egy romantikus túra keretében.

További gyönyörű várak, amiket érdemes felkeresned Magyarországon:

2021-ben ismét szabadjára engedik a ’90-es és ’00-ás évek csábító dallamait a Plázson.

Ha csendre, offline üzemmódra, kikapcsolódásra vágysz távol a nagyváros porától és zajától, vegyél részt a badacsonyi holdfénytúrák egyikén.

Rajt: Club Tihany, 10:00-tól folyamatosan szakaszolva. Cél: Örvényes Beach, az északi part talán legszebb szabadstrandja.

Tekernétek egyet a Balaton parján? Mutatunk két bejáratott útvonalat: