Nagy nyári balatoni gasztrokörkép

A Balaton környékére eljutni már önmagában is élmény, de a páratlan nyaraláshoz a helyi fogások felfedezése is hozzájárul. Kóstolj bele a Balaton ízeibe!

8258 Badacsonytomaj, Római út 88.

Ahol dédnagyapánk idején az árnyékot adó, öreg diófa alatt kóstolgatták a finom borokat vendégei, ma a Borbarátok Vendéglő és Panzió fogadja az ideérkezőket. A felmenők emlékét őrző birtok és panzió 2016-ban újult meg. A borospince az alapító dédnagypapa (Fata István) tiszteletére a FATA Pince nevet kapta. A hozzájuk látogatók élvezhetik a tó adta aktív vízparti pihenés és a balatoni gasztronómiai örömök kínálta lehetőségeket, valamint részt vehetnek a hegyvidék borkóstolós kirándulásain is.

8200 Veszprém, Buhim utca 14-16.

Az Oliva Étterem – ahol a mediterrán életérzés a magyar konyhával randevúzik – Veszprém belvárosának egy lejtős kis utcájában, 19 éve várja a vendégeit. Az országosan is ismert és elismert étterem nyári kerthelyisége mellett, egy 20 szobás, egyedi hangulatú szálloda is található.

A vendéglő egy késő XVIII. századi boltíves épületben helyezkedik el, belső udvara a nyári estéken élő zenével, leanderekkel, vadszőlővel körbefuttatott falai között várja a megpihenni vágyó gasztróturistákat. Étlapján a nemzetközi fogások mellett, a hagyományos magyar konyha újrafogalmazott, frissített fogásainak gazdag választéka is helyet kapott. Kertjének védőszentje a vízköpő sárkány, aki a legnagyobb forróságban is vizet hoz, illetve őrködik a vendégek és a hangulat felett. Az étterem a Gault and Millau-ben, a Dining Guide-ban, és számos más hazai étteremkalauzban is szerepelt már több alkalommal, Magyarország 100 legjobb étterme között.

8638 Balatonlelle, Köztársaság utca 14.

Az 1999-ben Balatonlelle központjában nyílt étterem célja a magas minőség vegyítése a fiatalos lendülettel, vigyázva a közvetlen családias környezet megtartására. A Vitorlás a dél-balatoni borvidékre támaszkodva egy 60-70 fajtából álló, állandóan változó borkínálattal és a helyi minőségi alapanyagok után kutatva kínálja fogásait.

Évente többször módosuló szezonális étlap és hetente megújuló táblás ajánlatok teszik változatossá kínálatukat. Céljuk, hogy lecsalogassák a vendégeket szezonon kívül is, és bemutassák a déli part és a Balaton csodálatos környezetét, az év 365 napján.

8600 Siófok, Petőfi sétány 15/A

A siófoki Mala Garden étterem egyedi hangulattal és közvetlen balatoni panorámával várja a finom falatokra éhező vendégeit egész évben. A konyhában az autentikus thai-indonéz ízvilág mellett az újragondolt magyaros és mediterrán ízek kedvelői is megtalálják a kedvükre való ételeket, melyek a a legjobb minőségű alapanyagokból készülnek. Az étterem gazdag borkínálattal rendelkezik, leginkább a környék borvidékeire fókuszálva. Nyáron a szállodához tartozó cukrászda, a Mandara Café bisztróvá alakul, ahol egy szűkített étlappal fogadják a vendégeket. Itt főként könnyedebb ételeket, tésztákat, salátákat és frissensülteket szolgálnak fel.

8284 Kisapátihegy, Kisapáti

Egy Szent György-hegyi étterem, ahol gondosan válogatott mediterrán falatok közül szemezgethetsz, a háttérben flamenco zene szól, az ételt pedig maga a tulaj szolgálja fel. Kell ennél több?

Itt nincs keményített damasztterítő vagy hibátlan enteriőr, van azonban kézzel tapasztott kemence és a legszebb dizájn, amit csak a természet adhat. A fedél itt maga a csillagos égbolt, a falakat pedig a négy tanúhegy adja. Fogd a tányérod, sétálj a pulthoz, és válogasd össze, amit csak enni szeretnél, a sütőben pedig már pirul is hozzá a friss kenyered.

Itt szabadon választhatsz a húsos és vega tapasok közül. Az étlapon serrano sonka, chorizo, spanyol szalámi, házi krémek és párolt, sült zöldségkülönlegességek, 9 féle olivabogyó, tapenade (olivabogyó-pástétom), illetve spanyol pörkölt is szerepel mangalicából; hogy csak a sztárokat említsük. Azok számára pedig, akik nem rettennek vissza egy kis itókától (és nem kell vezetniük), szinte korlátlanul élvezhetőek a hegy kiváló borai is.

8229 Paloznak, Fő utca 1.

Egy igazán laza, családias hangulatú vendéglő Paloznak szívében, amelynek célja egy jó értelemben vett vidéki konyha megteremtése, magas színvonalú kínálattal, friss, őstermelői és minőségi alapanyagokkal. Időközönként megújuló, szezonális étlappal, valamint táblás ajánlatokkal, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára megfelelő fogást. A borlapon a Homola Pincészet borait találjuk.

8623 Balatonföldvár, Erzsébet utca 50.

A Toast Art Café a Balatonföldvári Hajós Kilátóban kapott helyet, ahol a lenyűgöző panoráma minden vendégnek jár a friss kávé, a belga sörök, vagy éppen a házi limonádé mellé. Bátran kóstold meg ízletes szendvicseiket, vagy egyél egy szelet marlenkát is. Ha magasabb szintre emelnéd az élményt, irány a terasz!

8200 Balatonfüred, Baricska dűlő

Páratlan környezetben, ősszőlők között, egy jelenleg is művelt szőlőbirtok mellett található meg a tradíciókhoz hű Baricska Csárda. Az étterem a magyar ételkészítés hagyományait hirdeti, ezért az étlapról nem maradhattak le olyan klasszikus fogások, mint például a marhapörkölt galuskával, vagy a mákos guba.

8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zsilinszky utca 25.

Nemcsak a térség, hanem egész Magyarország egyik legfontosabb gasztronómiai célpontjának számít a Kistücsök Étterem – ezt jól bizonyítja az is, hogy a helyet az ország 20 legjobb étterme közé választották.

Hogy mi a Kistücsök titka? A régió szeretete, és az inspiráció Észak-Olaszország kis falvaiból, ahol a tulajdonos, Csapody Balázs, felesége és fia, Bence édes önfeláldozással, nagy örömmel kóstolják végig az apró éttermek kínálatát, a tapasztalatokat hazaszállítva szuvenírként, valamint Csapody Kati, Balázs testvérének családias vendégszeretete.

Inspirációul szolgál továbbá minden modern fogás, minden új technológia, minden bátor ötlet is. Vagy minden ellesett trükk, amit az étterem fiatal séfhelyettese, Pohner Ádám a Bocuse d’Or-döntőjén figyelt meg, és amit Jahni László séf tapasztalatával gyúrnak össze.

8394 Alsópáhok, Hévízi utca 13.

Egy különleges étterem, ami valójában kettő, hisz egy épületen belül egy önkiszolgáló és egy A’la Carte étterem is rendelkezésre áll. Az A’La Carte étteremben családias, de mégis elegánsan szolid környezetben várják a vendégeket, míg az önkiszolgáló részlegen a napi aktuális menüválasztékból kedvünk szerint állíthatjuk össze minden igényt kielégítő ebédünket. AzÉn Anyósomban lelkesen használják az új technológiákat és a különleges alapanyagokat. Megkóstolhatod náluk a Zala- és a Balaton- felvidék jellegzetes ételeit, fogásait, kicsit más köntösben, nem elrugaszkodva a gyökerektől.

8251 Zánka, Fő utca 30.

Elbűvölő családi szálláshelyre bukkanhatsz a Káli-medence kapujában, Zánka központjában. A környezet festői, a reggelire kínált ételek helyi termelők friss, kézműves termékeiből készülnek. Esténként a Káli-medence legfinomabb borai és kézműves szörpök is terítékre kerülnek, amit a vendégek akár a Fügekert hangulatos teraszán is elfogyaszthatnak. A kertben árnyas fák alatt, függőágyakban és napágyakon lazíthatsz, az aktív pihenést választók pedig biciklivel fedezhetik fel a környék kincseit, vagy meglátogathatják a kézműves piacot és a zánkai strandot. Nyáron minden hétvégén családi brunchra is benevezhetsz!