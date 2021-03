Idén nyáron is lesz Bondoró Utcaszínház Fesztivál Kapolcson

Ebben az évben a korábbiaknál is színesebb programkínálattal készülnek a fesztiválszezonra a Bondoró szervezői. Június 11. és 13. között önfeledt karneváli hangulattal, gólyalábas és marionett-előadásokkal, újcirkuszi produkciókkal, továbbá artistákkal és óriásbábokkal, valamint koncertekkel és vásári portékákkal várják a látogatókat egy vidám, nyárindító hétvégére.

A Bondoró Porond vendégei

Az utcaszínház műfaját népszerűsítő fesztivál ebben az évben három napon át több mint száz programot vonultat fel, s nyolc helyszínen szórakoztatja a nagyérdeműt. A nyárindító esemény egyik kiemelt helyszíne a Bondoró Porond, ahol többek közt a Langaléta Garabonciások, valamint a BAB Társulat és a Harkels Puppetry előadásait láthatja a közönség. De itt bontogatja majd szárnyait Ikaros is, akit a Szabadkai Gyermekszínház premier előadásában láthatunk a fesztiválon. Karmesterjátékával porondra lép a Bélaműhely, s a Kajárpéci Vízirevü egyedi tolmácsolásában Hany Istókkal is találkozhatunk. A szombati napon lesz Szikra Show is, méghozzá az Aserdus Tűzzsonglőr Produkció jóvoltából. Ugyanitt láthatjuk a Kreatív Kráter Kör Csillagpásztor című előadását is, amely egy kozmikus keretek közé helyezett népmese hatását kelti a LED-zsonglőrködés, a gólyalábas és légi akrobatika, valamint a fénytánc varázslatával.

A Bondoró Színpadra lép…

Idén új helyre költözik a Bondoró Színpad. Az új terepnek köszönhetően a programhelyszín kibővült nézőtérrel és látványos produkciókkal várja majd az érdeklődőket. Ezen a színpadon láthatja a közönség a Tűzmadarak Cirkuszcsoport műsorát, akik a múlt századi vándorcirkuszok misztikus világát jelenítik meg mai ízzel, némi sötét humorral fűszerezve, varieté hangulatban. A Freak Fusion Cabaret látványos zsonglőr, akrobatika, légtornász és burlesque jelenetekre épülő előadását a Firkin lendületes koncertje követi majd, akik a modern ír kocsmazene féktelen műfaját repítik a kapolcsi éjszakába.

A zenei felhozatalt színesíti Sena Dagadu saját zenekarának hatfős felállású koncertje is, amelyben soul, funk és elektronikus hatások is megjelennek. De lesz a Színpad kínálatában Budapesti Útikalauz Időutazóknak is. Az előadás során visszautazhatunk a magyar cirkusz múltjába, ahol sorsfordító tragédiákra, tiltott szerelmekre, menekülésekre, kényszerpályákra és csodálatos újrakezdésekre bukkanunk! Ugyanitt mutatkozik be a szicíliai Gaia Santuccio (IT) és Georgina Cassels (UK) közös légtornász programja is.

Bor & kultúra

A finom dallamok és páratlan borok szerelmesei is megtalálják a kedvükre valót a Bondorón. A Bordűr – Bor-és Művészeti Páholy ez alkalommal is balaton-felvidéki borokkal, borkóstolókkal és más ínyencségekkel várja a fesztiválra látogatókat. A nagyobb elmélyülést igénylő programok és kifinomult stílusok helyszínén idén olyan előadók lépnek fel, mint például a Swing à la Django, vagy a David Spischak Quartet, de Kárász Eszter sanzonestjét és a Bin-Jip koncertjét is itt hallgathatjuk az estébe nyúlóan, Lantos Zoltán hegedűművésszel kiegészülve.

A Bordűrben a délelőttöket a Hermann Ottó Intézet szervezésében megvalósuló szakmai beszélgetések, valamint olyan gyermekprogramok töltik meg élettel, mint például a Modern Art Orchestra ifjúsági programja, melynek célja, hogy a fiatalokat és gyerekeket megismertesse a jazzmuzsika alapjaival. Itt jelenik meg Mórocz Adrienn előadásában Marék Veronika két ismert figurája, Boribon mackó és Annipanni is. A Bordűrben kapott helyet az Opera Guitta (IT) előadása, akik szenvedélyes és örömteli tisztelgést adnak elő a legnagyobb operaáriák előtt Donizetti-től Mozart-ig, Rossini-tól Verdiig, a melodráma és a bohócműsorok mezsgyéjén mozogva. A helyszín programjainak sorát Tompos Kátya és Hrutka Róbert közös koncertje zárja.

Bohém hangulat

A Torkolat – Sörkert idén is a bohém hangulatot biztosítja a jelenlévőknek. Ezen a helyszínen különféle sör- és pálinkakóstolókon vehetünk majd részt, miközben fiatalos képzőművészeti programok és pezsgő koncertek váltják egymást.

A Torkolatban lép fel a Mörk zenekarból ismert Mark & Jason, valamint a Gypo Circus zenekar is, és Ian O’Sullivan (Mongooz And The Magnet) saját triója, a The o’Sullivan Three. Itt lesz látható Sallai László és Szabó Benedek néha aktív, néha inaktív, mindenesetre idén nyáron visszatérő közös projektje, amiben a két dalszerző kedvenc számain keresztül megpróbálja egy kellemesebb jövő reményét önteni a közönség lelkébe. Emellett érkezik Egyedi Péter gitáros-énekes szólóprojektje, az Mmamt, Songoro Fatime és Takács Dániel duó formációja, a YUO és a Broken Essentials is. Lesz még itt Vízgraffity Szarka Fedor Guidóval, Ethnosound élménydobolás és Bondoró Főnix díszítés is, a madár idei készítőjével, Néder Jankával.

Gyerekprogramok hada a MeseKertben

A MeseKert ebben az évben is a legkisebbek birodalmaként tér vissza. Három napon át báb- és meseelőadások egész sorát kínálják itt kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Érkezik Fabók Mancsi, a Dobronka Cirkusz, a Ziránó Színház, valamint a Szamárfül Projekt is. Teremtésmesét mond majd Écsi Gyöngyi, de itt lép fel Papito, az argentin bohóc is.

A Ledpuppets társulás vizuális kísérleti színházzal érkezik a Bondoróra. A fénybábokkal kísérletező csapat, mintegy saját gyökereit keresve, a „lampionok őshazájába”, Japánba kalauzolja a nézőket. A MeseKertben lép fel emellett Gulyás László Vándormuzsikus, az Álomzug Társulat, valamint Fekete Dávid és a Barboncás Társulat is. Danny Bain amerikai származású, zenész-előadó és Ágoston Béla multiinstrumentalista zeneszerző párosa pedig kedves és vicces meséket ad elő, különlegesebbnél különlegesebb hangszerekkel. Az előadás után a gyerekeknek lehetősége lesz kipróbálni a hangszereket is. Újra felbukkan egy régi ismerős is: a néhai Szárnyas Sárkány Fesztivál legszebb pillanatain egy esti filmvetítés alkalmával nosztalgiázhatnak a Bondoró látogatói a szombat napon. A MeseKert Pajtájában pedig Szegedi Katalin műveiből nyílik kiállítás, amelyre az illusztrátor a legkedvesebb könyvei képanyagából állított össze egy válogatást.

Ebben az évben bővül a workshopok és állandó programok kínálata is. A Babra Műhelyben Gabiga kézműves műhelyével, a Játszóház Projekt modern társasjátékaival és a Kétfecske Játszóház ökotudatos alkotótevékenységeivel találkozhatnak az érdeklődők. Emellett a fesztiválon a Taurin Cirkusz Zsonglőr Játszóházában is kipróbálhatjuk magunkat, valamint a Bondoró Múzsa karakterének készítőjével, Nagy Orsival alkothatunk újrahasznosított alapanyagokból készülő ékszereket, álarcokat.

A szervezők már az esemény pótdátumát is kitűzték: ha júniusban nem jöhet össze a Bondoró közönsége, a megváltott jegyek szeptember 3-5. között lesznek érvényesek a harmadik utcaszínház fesztiválra.

Kedvezményes jegyek elővételben itt: www.bondoro.hu