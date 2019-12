A legjobb programok Mikulás hétvégéjére Budapesten (december 5-8.)

Roham léptekkel közeledünk a karácsonyhoz, máris itt van a Mikulás a puttonyával, a második gyertyát is gyújthatjuk a koszorún, lássuk, melyek a legjobb programok a hétvégére!

December 5., csütörtök

Üveg, kerámia, fa, textil… Bizonyára számos színes, formás, családban öröklődő karácsonyfadísz kerül a ti fátokra is. Szeretnéd az idén valami igazán különleges anyagú, rendhagyó formájú, egyedi díszekkel ékesíteni a fátokat? A KACs Műhely workshopján a zero waste jegyében gyönyörű bőr hulladékokból készíthetsz egyedi, ízléses karácsonyfadíszeket!

Szeretnél kisállatvédő-szervezetet támogatni? Gyere el és segíts a helyszínen lévő állatvédő szervezeteknek adományaiddal, így Te is segíthetsz az árva állatokon. Hogy pontosan mivel? A szervezet által összeállított kívánságlisták a segítségedre lesznek. Épp kisállat befogadásán gondolkozol? Az eseményen többek között megtudhatod,hogy milyen igényei és szokásai vannak a különböző házikedvenceknek. Emellett elmondjuk, miért érdemesebb az örökbefogadás mellett dönteni a vásárlás helyett, és további hasznos ismereteket is megosztunk, amelyek nemcsak a leendő, de a már boldog kisállattulajdonosoknak is újdonságot jelenthetnek.

“Látogass el karácsonyi pop-up boltunkba, ahol számunkra kedves magyar márkáktól válogattuk össze a legjobb ajándék ötleteket! Várunk téged, ha a te is szeretnéd elkerülni a zsúfolt bevásárlóközpontokat és inkább magyar tervezők termékeivel ajándékoznád meg szeretteidet. A négynapos pop-up üzletünkben kedvedre válogathatsz a Kezemura kerámiák, KELE Clothing kötött sapkák és sálak, az Eperfa fajátékok, a VYF selyemkendők, a Phylia Studio grafikák és fatányérok, valamint az YKRA hátizsákok és kiegészítők között!”

Csajkovszkij Diótörője évtizedek óta a karácsonyi készülődés elengedhetetlen része. 2018 decemberében visszatért az Erkel Színház színpadára Oláh Gusztáv legendás díszlete és a klasszikus balett hagyományait követő, de a 21. század táncművészeti elvárásainak megfelelő új kiállítás. A klasszikus zenei anyagra egy igazi Diótörő-specialista, a nemzetközi hírnévnek örvendő Wayne Eagling és Solymosi Tamás koreografált új mesebalettet. A Magyar Nemzeti Balett életében fontos állomás, hogy ilyen világszerte elismert művész készített a társulat tagjaira szabott, belőlük ihletet merítő koreográfiát.

December 6., péntek

“Ünnepeljük együtt, hogy még idén megnyit Budapest 9. Zing Burger étterme a Kálvin téren! Ami biztosan lesz: – könyéken csöpögő szósz – mediumra sült húspogácsa – friss buci egyenesen a saját pékműhelyünkből – játééééék!!! – ajándékok + 1 HATALMAS MEGLEPETÉS!!!”

Wyatt és Billy egy jól sikerült drogüzlet után motorra szállnak és nekiindulnak Amerikának. Különösebb cél nélkül tartanak Los Angelesből New Orleans felé. A két “vadnak született” hippit sehol sem fogadják kitörő örömmel, egy kisvárosban börtönbe is kerülnek. Itt megismerkednek a helyi társaságból úgyszintén kilógó alkoholista ügyvéddel. Kiszabadulásuk után George is velük tart.

“Elérkezett az ünnepi időszak, mi is készülünk a karàcsonyra! Idén ismèt szeretnénk megajàndékozni benneteket! Amennyiben eljöttök az eseményünkre, érkezéskor egy Secret Santa tombola szàmot kaptok. Az ajàndékcsomag nyertesét, akit 40.000HUF értékű teli dobozzal lepünk meg, december folyamàn sorsolunk ki.”

“Az emlékezetes esték sosem az otthonüléssel kezdődtek – ideje levetkőzni a hétköznapok szürkeségét és belecsapni a #péntek_éjszakába! A kedvenc slágerekkel, ütős hangulattal, vad csípőmozgásokkal és “1-2 pohárkával” várunk Titeket!”

December 7., szombat

“Akár az első mentes karácsonyodra készülsz, akár már rutinos Csak a Mentes vásárló vagy, várunk Téged a III. Csak a Mentes Karácsonyi Vásárán, ahol levesszük az ünnepi készülődés terhét a válladról! Idén nem kell idegeskedve boltról boltra cipekedned, hogy minden allergénmentes terméket beszerezz a gyerkőcök mikulás csomagjához, az ünnepi menühöz vagy épp a karácsonyfa alá kerülő ajándékokhoz. Mi felkutattuk és egy helyre hozzuk az általatok is fogyasztható ünnepi termékeket, szaloncukrokat, péksütiket és isteni bejgliket, de környezettudatos vásárlóinknak lesznek natúrkozmetikumok, öko tisztítószerek, zero waste termékek, amit ráadásul most kedvezményes áron szerezhettek be, sőt rengeteg terméket meg is kóstolhattok!”

Popdívák, QueeRebel éjszakai nagykövetek, álmodozók és felPOPpolt stílusikonok, eljött a ti időtök! Mártózzatok meg a legédesebb éjszakai cukormázban és színezzétek ki a sötétséget!

“Neked melyik a kedvenc taszos sztorid az elmúlt 25 évből? Bármelyik is legyen az, tudnod kell, hogy ezt a történetet közösen írjuk. 25 évesek lettünk, de ez a születésnap nem csak rólunk szól! Gyere el december 7-én az Akvárium Klubba, ünnepeljünk meg együtt az elmúlt 25 évet, és készüljünk fel közösen a következő 25-re! A buli médiatámogatója a Funzine.”

December 8., vasárnap

2019 két utolsó kollázs workshopja egészen különleges témák és anyagok világába vezeti a résztvevőket. A 100 éves BAUHAUS és egy kevesek által ismert, a japán ‘NUNO’ (textil) szóról elnevezett technika köré szerveztük az idei év záró workshopjait. A meghívott művészek: Horváth Lóczi Judit festőművész, Róbert Vanda textilművész.

Decemberben 8-án startol a WAMP karácsonyi vásársorozata a Millenárison. Magyarország legnagyobb design vására ezúttal is három alkalommal – december 8. 15. és 22-én – várja azokat, akik valóban minőségi ajándékokat szeretnének a fa alá válogatni, legyen szó ötletes gyerekjátékokról, igényes print termékekről, hazai tervezők által megálmodott különleges ruhákról vagy kiegészítőkről. Mindhárom alkalommal több mint 200 designer munkáiból válogathattok, a vásárlásban pedig közvetlenül az alkotóktól kérhettek tanácsot. A bőséges tervezői kínálat mellett, gasztronómiai finomságok, workshopok és gyereksarok is vár rátok.

“Social media gasztro vállalkozásoknak – alapozó workshop kezdőknek, és nyitott haladóknak – Mit veszít egy gasztro vállalkozás, ami nincs jelen a közösségi médiában? – És mit veszít az, aki meggondolatlanul csinálja? – Megengedheti ma magának egy hely, hogy ignorálja ezt az egészet, vagy úgy jelenjen meg rajta, mint a lakótelepi faliújságon? Mára megkerülhetetlen az online jelenlét bármely gasztro vállalkozás számára. A műfajt saját lehetőségeihez mérten mindenki másképp csinálja, de nem mindenki jár sikerrel. A Piqniq Budapest következő workshopján a gasztro social media alapjait tanuljuk meg.”

“Kérjük, gondoljatok mentett kis védenceinkre idén karácsonykor is olyan szeretettel, ahogyan mi tesszük, hiszen legtöbbjük már olyan szenvedéseken, hányattatásokon ment keresztül, amiket mi el sem tudunk képzelni. Elmondani nem tudják nekünk, így sokszor csak szomorú szemük és hónapokig tartó rettegésük mutatja, hogy mit élhettek át. A NOÉ Állatotthon kis csapata – a gondozók és az önkéntesek – igyekszik megadni nekik mindent, amit csak erőnkből és anyagi lehetőségeinkből telik, de mit sem érnénk, ha a NOÉ család nem állna mögöttünk! Hiszen nem titkoljuk, hogy szükségünk van a Ti segítségére is! Arra kérünk mindenkit, immár hagyományosan, hogy lepje meg valamelyik védencünket egy kis figyelmességgel. Természetesen nem csak kutyusainkat és cicáinkat lehet meglepni; bármilyen más állatka választható Karácsonyi Kedvencnek! Például a gazdasági udvarunk lakói a kukoricadarának, kukoricának, magkeverékeknek, zöldségeknek és gyümölcsöknek örülnek a legjobban.”