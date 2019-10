40+ izgalmas hétvégi program az őszi Budapesten

A hűvös őszi szombatokon és vasárnapokon valljuk be, nem sok kedvünk van kimozdulni otthonról. Ennek ellensúlyozására összeszedtünk jó néhány hétvégi programot Budapesten az előttünk álló időszakra, melyek között biztosan találsz majd neked tetszőt. Így pedig remélhetőleg egyre kevesebb alkalommal választod októberben és novemberben a sorozatnézést a szabadtéri, családi vagy épp a kulturális programok helyett.

Közel 1500 négyzetméteren tekinthetjük meg azt a nemzetközi Star Wars-kiállítást, melyen a hivatalos gyűjtői darabok mellett profi művészek és szakemberek egyedülálló munkái is helyet kaptak. A december 31-ig látogatható tárlat a Csillagok háborúja magyarországi bemutatójának 40. évfordulója alkalmából érkezett Budapestre és a széria teljes történetén végigkalauzolja a látogatót.

Október 23-ig még megtekinthető az idei World Press Photo kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, mely az elmúlt év legjelentősebb sajtófotóit tárja elénk a hozzájuk kapcsolódó, gyakran megrázó történetekkel együtt. A nemzetközi zsűri által kiválogatott 143 kép mellett egy külön teremben a fiatal művésznő, Borsi Flóra Photopshoppal készült alkotásaival is megismerkedhetünk.

A több mint 150 éves budapesti állatkertben tölteni a napot ősszel is tökéletes kikapcsolódás lehet. A helyszínen az összes kontinens élővilágával megismerkedhetünk, ráadásul különleges programok (pl. 3D vetítések) is várnak bennünket a Varázshegy névre keresztelt helyszínen.

A Budafokon található szoborparkban 42 meghatározó alkotás látható, melyek mindegyike 1945 és 1989 között, a korszak kultúrpolitikai elvárásainak megfelelően került felállításra a főváros utcáin és közterein. Itt tekinthető meg többek között a magyar-szovjet barátság emlékműve, Sztálin csizmája, valamint a híres Osztapenko szobor is.

A 13. kerületi Radnóti Miklós utcában rejtőzik a város egyik legkülönlegesebb interaktív múzeuma, ahol az összes kiállított gépen szabadon játszhatnak a látogatók. A 19. századi elődöktől a legmodernebb flipperekig itt minden típus megtalálható, csak győzz választani közülük!

Városnéző séták

Egyre népszerűbbek Budapesten azok a tematikus séták, melyek kifejezetten helyi lakosok számára mutatják meg a főváros egy-egy rejtett oldalát. A Beyond Budapest kínálatában találunk például az óbudai gázgyáron végigkalauzoló, vagy épp egy elhagyatott zsidó temetőt bejáró túrát, de híres költőink szerelmi életéről is izgalmas kulisszatitkokat hallhatunk a Légy a kedvesem Pesten! című sétán.

Az Andrássy úton vert tanyát az az óriás terepasztal, melyen Magyarország, Ausztria és Németország tájai elevenednek meg százszoros kicsinyítésben. Ráadásként a kiállított makettek között összesen 1300 méternyi modellvasút pálya kapott helyet, melynek vezérlését egészen közelről is megfigyelhetjük. A helyszínen természetesen az építés kipróbálására is van lehetőség.

Ősszel különösen nagy élmény lehet kirándulást tenni a több mint 50 állatfajt bemutató Budakeszi Vadasparkban, ahol az ezerszínű erdőben is gyönyörködhetünk. A helyszínen látványetetéseken és állatbemutatókon vehetünk részt, sőt október 25-ig éjszakai kalandtúrák is várnak ránk.

Ha igazán aktív kikapcsolódást keresel, látogass el az Újbuda Centerben működő Cyberjump trambulin parkba, ahol az önfeledt ugrálás minden elképzelhető módját kipróbálhatod! A szivacsmedencénél megtanulhatsz szaltózni, a big bagjump pályán biztonságos módon élheted át a szabadesést, de ugyanitt mászófal és egy ninja warrior pálya is vár rád.

Cyberjump promotion Ha nem ígéretekre vágysz, hanem igazi szórakozásra, akkor gyere el a Cyberjumpba, Magyarország első fedett trambulin parkjába! 😎🤗🤩Ha már jártál nálunk dobj egy like-ot! Ha még nem, de szeretnél eljönni hozzánk, akkor is! 😉 Gepostet von Cyberjump am Mittwoch, 31. Januar 2018

Óbudán működik jelenleg Közép- és Kelet-Európa első tudományos játszótere, ahol közel 250 interaktív kiállítási tárgy felfedezésén keresztül tapasztalhatják meg a gyerekek (és az örök gyerekek) a fizika alapvető törvényszerűségeit. A Csopa emellett 4 tematikus szabadulószobát is elérhetővé tesz a látogatóknak, melyek 4 különböző tudományterület világába kalauzolnak el. Ráadásként hétvégente a helyszínen családi programokat is szerveznek: halloween előtt például tökös kísérleteket láthatunk, novemberben pedig a legendás Öveges professzor előadásaiba hallgathatunk bele.

A hűvösebb hétvégékre érdemes tartogatni a teljes mértékben fedett “cápás állatkert”, vagyis a Tropicarium meglátogatását. A Camponában működő akváriumrengetegben a hazai vizeink, valamint a trópusi esőerdők lakóinak életébe pillanthatunk bele, a 11 méteres látványalagútban pedig egészen közelről figyelhetjük meg a tengerek ragadozóinak mozgását. Ha erre jársz, ne hagyd ki a rájasimogatót sem, ahol gondozók segítségével még az etetésben is segédkezhetsz.

A Pál utcai fiúk című regény egyik legendás helyszíne egész évben nyitva áll a látogatók előtt, a felújított üvegházakban pedig még a hidegebb napokon sem fogunk fázni. Az ELTE Botanikus Kertjében több száz éves fák között sétálhatunk, megcsodálhatjuk az intézmény orchidea- és kaktuszgyűjteményét, valamint az augusztusban átadott Nemecsek Ernő szoborral is találkozhatunk a Viktória-házban.

Szeretnéd lecserélni az Insta / Facebook profilképed, de a hideg miatt semmi kedved megfelelő fotóhelyszínt keresni a szabadban? Semmi gond, hisz a Paulay Ede utcában működő Selfie Múzeumot pont ilyen esetekre találta ki a két alapító, akik összesen 400 négyzetméternyi szuper díszletet biztosítanak a pózoláshoz.

A hazánkban is egyre nagyobb népszerűségre szert tevő ázsiai konyha legjavát a budapesti kínai negyed szívében található Wan Hao étteremben kóstolhatod meg. Ha szereted a csípős falatokat és nyitott vagy a különleges ízekre, olvasd el a Funzine Gastro Diplomat csapatának beszámolóját és keresd fel a helyet az egyik őszi hétvégén!

A Hősök terén álló, tavaly teljes egészében felújított Szépművészeti Múzeum egyik állandó kiállításán interaktív eszközök segítségével fedezhetjük fel az ókori Egyiptom titkait, több mint 500 tárgyi lelet segítségével. A nagyszabású tárlat tematikus válogatásban mesél az egyiptomi istenekről, a Nílus völgyében élt emberek mindennapjairól, valamint a sírkamrák kincseiről.

50 magyar asztrofotós 100 különleges felvételét láthatjuk a II. Csillag-képek kiállításon egészen november 5-ig a Magyar Természettudományi Múzeumban. A bemutatott képek különlegessége, hogy a láthatatlan kozmoszt teszik láthatóvá számunkra, így hozva közelebb hozzánk a Naprendszer égitestjeit és a Tejút rejtélyes világát.

Ha idén ősszel nem csak a Jokert és az AZ második fejezetét néznéd meg szívesen moziban, látogass el a Bem valamelyik nosztalgiázó vetítésére, ahol olyan klasszikusokat tekinthetsz meg (újra), mint a Hair, a Moszkva tér, a Holt költők társasága, a Becstelen brigantyk, vagy éppen a teljes Vissza a jövőbe-trilógia. A pontos műsort keresd a Bem Mozi Facebook-oldalán!

Az Iparművészeti Múzeum kulisszái mögé invitál a SZUBJEKTÍV kiállítás, melyből kiderül, hogyan áll össze egy tárlat anyaga, milyen szakemberekre van szükség a restauráláshoz, illetve hogy pontosan miért nem szabad látogatóként megérinteni egy-egy kiállított darabot.

Kizárólag állatbarátoknak ajánljuk az V. kerületben működő kávéházat, melyben a házi kedvencek szabadon garázdálkodhatnak az asztaloknál ülők legnagyobb örömére. Ha jól jönne egy kis stresszoldás, tölts el néhány órát a cicák vagy a nyuszik között, ha pedig a bátorságodat is tesztelnéd, különböző hüllőket is kézbe vehetsz!

Ha nagyobb baráti társasággal keresel tökéletes őszi programot, új helyszínén, a Ferenc körúton vár az ország első társasjátékos kávézója. Itt több száz modern darabbal ismerkedhetsz, de a nagy klasszikusokkal is van lehetőséged játszani. A pincérek ráadásul egyben játékmesterek is, így szívesen segítenek nektek a szabályok ismertetésében vagy akár a párbajok lebonyolításában.

Halottak napjához közeledve nemcsak elhunyt szeretteink emlékhelyét érdemes meglátogatni, hanem az ország legjelentősebb temetőjét is, ahol a magyar nemzet legkiemelkedőbb alakjainak sírját láthatjuk. Itt helyezték örök nyugalomra többek között Ady Endrét, Móricz Zsigmondot, Radnóti Miklóst, Blaha Lujzát, József Attilát, Ybl Miklóst, Szerb Antalt, Arany Jánost, Clark Ádámot, Deák Ferencet, Jókai Mórt, Kádár Jánost, Krúdy Gyulát, Steindl Imrét, Szendrey Júliát, Andy Vajnát és Kertész Imrét.

Budapesttől 25 km-re találjuk Közép-Európa egyetlen medveotthonát, melyben tökéletes biztonságban, az állatok megzavarása nélkül figyelhetjük meg a mackókat, sőt saját kézzel, egy fakanál segítségével mézzel is megetethetjük őket. A 2009 óta állatkert minősítéssel rendelkező szabadtéri létesítményben farkasokkal és rénszarvasokkal is találkozhatunk.

A 16. kerületben találjuk meg azt a csokoládé palotának is nevezett létesítményt, melyben a látogatók valódi ízutazáson vehetnek részt egy-egy látogatás alkalmával. Az eredetileg vadászkúriának szánt épületben mindent megtudhatunk a csokoládékészítésről és az ahhoz szükséges eszközökről, létrehozhatjuk saját ízkompozíciónkat, találkozhatunk a régi nagy csokoládégyárak legsikeresebb termékeivel, izgalmas filmeket láthatunk a csokoládé történetéről és természetesen mindenütt adott a kóstolás lehetősége is.

Október 20-ig tekinthető meg az a közel 120 festmény, grafika, szobor, fotó és film a Magyar Nemzeti Galériában, melyek a szürrealista mozgalom legismertebb képviselőinek (pl. Salvador Dalí, Pablo Picasso, Joan Miró, Alberto Giacometti) életművét mutatják be az érdeklődőknek. A kiállítás középpontjában az 1929-es esztendő, vagyis az Andalúziai kutya című film megjelenésének, illetve Salvador Dalí színre lépésének éve áll.

Hétvégi kirándulás Szentendrére

A H5-ös HÉV segítségével a Batthyány térről 40 perc alatt eljuthatunk a meseszép kisvárosba, Szentendrére, ahol ősszel is várnak ránk a főutca apró ajándékboltjai, a Szamos gondozásában működő marcipán múzeum, a híres keramikusművész, Kovács Margit életművét bemutató kiállítás, valamint a macskaköves utcácskák és a jobbnál jobb dunaparti éttermek.

Nincs is annál jobb, mint hétvégén sokáig aludni, majd felkerekedni és elfogyasztani egy finom reggelit az Opera közelében lévő Cafe Brunch Budapestben, ahol az év minden napján frissen facsart gyümölcslevekkel, mennyei szendvicsekkel és meleg péksüteményekkel várnak bennünket. Ha inkább az egészséges falatokat részesíted előnyben, kóstold meg a zabkását vagy a granolát, valamint a smoothie-kínálatra is vess egy pillantást!

Az intézmény új tárlata arra tesz kísérletet, hogy megkeresse a keleti (volt szocialista) és a nyugati művészeti irányzatok (pl. pop art, fotórealizmus) között tapasztalható kulturális párhuzamokat, vizsgálva az azonosságokat és a különbségeket. A kiállítók között Andy Warhol és Pablo Picasso is szerepel!

A Nyugati pályaudvarról személyvonattal is megközelíthető Magyar Vasúttörténeti Parkban több mint 100 különleges járművet fedezhetünk fel az 1870-es évek gőzmozdonyaitól kezdve a hálózat zavartalan üzemeltetéséhez szükséges hóekékig. A látogatóknak ráadásul lehetőségük van utazni a nosztalgia dízelmozdonyon vagy az eredetileg a pályafelügyeletet ellátó személyzet szállítására használt Csajka sínautón is.

Az ezer színben pompázó őszi erdőt a fővárosban is van lehetőséged közelről megcsodálni: csak buszozz fel a Széll Kálmán térről a hegyekbe és vedd birtokba ezt a gyönyörű kirándulóhelyet! Ha arra jársz, feltétlenül látogasd meg a híres rétesezőt és a Budapest legmagasabb pontjára épült Erzsébet-kilátót, visszafelé pedig utazz gyermekvasúttal (Hűvösvölgyig) vagy a Zugligeti Libegővel.

Szabadulószobák

A Magyarországon is egyre népszerűbb szabadulószobák szinte végeláthatatlan mennyiségben állnak rendelkezésre a fővárosban. Ha igazi csapatépítő játékot kerestek a barátaiddal, próbáljátok ki magatokat valamelyik izgalmas kalandban! A PÁNIQ-SZOBA kínálatában találtok Trónok harca és Csernobil témájú pályát, a Sweet Escape-nél a Jancsi és Juliskából ismert mézeskalácsházból szabadulhattok ki, a Neverland-nél a zárt osztályról kell kijutnotok, a Magicrooms-nál pedig többek között egy Star Wars témájú szoba vár rátok.

A tavalyi évben már harmadszor nyerte el a Sziklakórház az ország legkedveltebb múzeuma címet, hisz itt járva egy valódi időutazáson vehetünk részt, felfedezve a II. világháború korának szörnyű valóságát. A Budai Vár alatt található barlangrendszerben elhelyezkedő intézményben 1939-től kezdve óvóhely működött, az ’56-os forradalom első napjaiban pedig a sérült civilek ápolására szolgált.

Budapest bohémnegyedében, a Dohány utcában találjuk a volt Hungária Fürdő épületét, melyben ma a Continental Hotel és az ARAZ Étterem működik. Utóbbi a nemzetközi gasztronómiai lovagrend bronzmedáljával kitüntetett Chef de Cuisine, Barka Áron jóvoltából a hét minden napján megújult étlappal és az ízletes falatok mellé különleges programokkal készül vendégeinek. Vasárnaponként 12 és 15 óra között például Family Brunchot szerveznek, melyen a gyerekek 8 éves korig ingyen vehetnek részt, 14 éves korig pedig féláron fogyaszthatnak, miközben különböző társasjátékokkal vagy éppen kókuszgolyó készítéssel szórakoztatják őket.

Kevesen tudják, hogy a budapesti Liszt Ferenc Repülőtér az érdeklődők számára buszos reptérlátogatásokat szervez, melyek keretében több olyan helyszínre is eljuthatunk a csoportvezető irányításával, mely még a dolgozók egy része előtt is zárva tartja kapuit! A különleges kiránduláson megtekinthetjük a futópályákat, a légiforgalom irányításához szükséges radarokat és navigációs berendezéseket, sőt még a tűzoltóbázisba is belépést nyerünk.

Az Andrássy út 60. szám alatt működő múzeum a magyar történelem meghatározó időszakába enged bepillantást a világ minden pontjáról érkező látogatóinak. A nyilas, valamint a kommunista uralom emlékét őrző kiállítás különlegessége, hogy a megszállók épp ebben az épületben rendezték be főhadiszállásukat, így 2002-ben gyakorlatilag az eredeti helyszínen született újjá az emlékművé alakított Terror Háza.

Igazi lélekmelegítő őszi program lehet eltölteni néhány órát a Tűzoltó utcai Rengetegben, ahol a forrócsokik ízkombinációinak csak a fantáziánk szabhat határt. A valódi csokoládéból készült italokat teljes mértékben személyre szabhatjuk, a finomságokat pedig régi játékok és több száz kedves plüssmackó között ülve fogyaszthatjuk el.

A jazz kedvelőinek nyújt igazi kikapcsolódást a Budapest Music Center, ahol minden este világsztárok és a hazai színtér legnevesebb képviselői állnak színpadra. Ősszel érkezik majd Gereben Zita, a Borbély-Dresch Quartet, Szőke Nikoletta és a Sárik Péter Trió, a Kéknyúl, a kanadai Quintessence, sőt itt tartják a 7. Polska Jazz Fesztivált is.

Nemzetközi gasztrotúra Budapesten

Szívesen megkóstolnád az orosz, a francia vagy éppen a japán konyha tradicionális ételeit? A Funzine új gasztroválogatásának segítségével idén ősszel itt a lehetőség! Csapatunk 13 olyan éttermet gyűjtött össze, ahol az adott nemzet minden hagyományos fogása elérhető.

Hétvégi piacozás

Szuper program lehet az őszi hétvégéken végigjárni a főváros piacait, ahol az idénygyümölcsök és friss zöldségek mellett egyenesen a készítőktől vásárolhatjuk meg a lekvárokat vagy akár a tejtermékeket is. A Fővám téri Vásárcsarnok gyakran várja valamely országhoz kapcsolódó tematikus programmal a látogatókat, míg a kiskertpiac és a hozzá hasonló mozgópiacok családias hangulatuk és modern közösségi tér jellegük miatt válnak egyre népszerűbbé.

Az ősz beköszöntével sem kell feltétlenül búcsút vennünk a strandolástól, hisz a fővárosban számtalan termálfürdő vár fedett wellnesskomplexummal, a Rudas Gyógyfürdő tetőtéri medencéje tökéletes rálátást biztosít egész Budapestre, a 4. kerületben található Aquaworldben pedig egész évben adott a lehetőség egy kis csúszdázásra.

Hétvégi biciklitúra Budapesten

A hideg napokon sem szabad megfeledkeznünk a testmozgásról, ami jó társaságban már nem is esik majd annyira nehezünkre. Szuper hétvégi program lehet ősszel egy nagy biciklitúra a fővárosban, melyhez tippeket egyenesen a biztonságos kerékpározást oktató Velo csapatától kaphatunk.

És ha ez nem lenne elég: ajánlunk néhány konkrét budapesti programot is 2019 októberére – nem csak hétvégére!