Nemzetközi ízek Budapesten: 13 étterem, amit ki kell próbálnod!

Budapest sokszínűségéhez az itt élő és megforduló, a világ bármely pontjáról érkező emberek is hozzájárulnak. A külföldi konyhaművészet hatása nélkül a helyi gasztronómiai kínálat sem lenne ugyanaz; bemutatunk 13 éttermet, ahol útlevél sem kell a kulináris kalandozáshoz!



Andalító lounge zene, visszafogott fények, és mennyei ételek alkotják a budai Allee bevásárlóközpontban fellelhető Planet Sushi nyerő hármasát. A földszinti étterem lehengerlő hangulatát a modern, kifinomult, mégis rendkívül autentikus berendezés adja. Okkal választják sokan üzleti ebédek helyszínéül, de vonzó célpontja baráti társaságoknak, és különleges randevúhelyszínt kereső pároknak egyaránt. Amellett, hogy az ázsiai konyhaművészet legjobb és legnépszerűbb fogásait kínálják, az étlapon váratlan különlegességekre lehet bukkanni. Próbáld ki a Planet Sushi autentikus ramen és tempura ételeit (csirke, rák, sertéshúsos és/vagy fűszeres variációban), továbbá az étlapon szereplő, művészeti alkotásnak látszó sushi különlegességeket! A szezonális hotto sült makit ugyancsak kár volna kihagyni: a meleg tekercseket isteni füstölt angolnával, rákkal, lazaccal, avokácóval, krémsajttal vagy Tobiko kaviárral töltik meg.

A Kempinski Hotel Corvinusban található Nobu az első közép-európai tagja az avantgárd japán étteremláncnak, amelyet Nobu Matsuhisa séf és a világhírű színész Robert De Niro alapított. Schreiner Gábor főszakács felel azért, hogy a japán-perui ízkavalkád némi magyaros vonással kerüljön terítékre, természetesen a Nobu észbontóan finom, világhírű különlegességei és klasszikus fogásai mellett. Hozd ki a legtöbbet az ebédszünetedből, próbáld ki a Nobu business lunch ajánlatát, ami tartalmazza a chef kiváló napi sushi válogatását, hétfőtől péntekig, 6000 forintos áron! Túl azon, hogy igazán különleges, elegáns környezetben költheted el az ebéded, friss, kiváló minőségű ételek és kellemes légkör vár. Októbertől megújult őszi étlapjukról választhatod ki a neked legszimpatikusabb fogást!

Érdekel egy közel sem átlagos étkezés lehetősége, ami távoli vidékekre kalauzol? A kőbányai kínai negyedben található Wan Hao autentikus kantoni ételekkel, házi készítésű, bambuszkosárban tálalt Baoval és Jiaoval, agyagtálban szervírozott levesekkel és ragukkal, illetve wokételekkel várja az ázsiai konyha iránt nyitott vendégeit minden nap. Dim sum különlegességeik, marhahússal tálalt kantoni sült tésztájuk és a dunburi nevű japán rizstáluk, amit többféle feltéttel lehet kérni, mind jó választás lehet egy rövidke megbeszélés mellé. Könnyedebb ebédekhez válaszd a tépett csirkehússal készített tésztasalátát, és ne felejtsd el, hogy a Funzine olvasójaként 10% kedvezménnyel rendelhetsz ételt!

A Parlamenthez közeli Nádor utca 1964 óta gazdagabb egy kuriózumnak számító magyar étteremmel, ahol a helyi konyhaművészet legjobb fogásait kóstolhatja meg a betérő. A több mint 50 esztendős múltra visszatekintő étterem működését már kezdetek óta a minőségi alapanyagok, figyelmes felszolgálás és családias légkör hármasa határozza meg. A belső tér (hangszerekkel dekorált fal, retro hatás) hangulata pillanatok alatt magával ragadja a vendégeket, akik a magyar konyha laktató fogásai között gulyást és Hortobágyi húsos palacsintát is rendelhetnek, természetesen sok más étel mellett. Egy tipp: az étterem egyik specialitása az omlós vadmarhából készülő vörösboros pörkölt borókabogyóval és szilvával, házi galuskával tálalva!

Az Alessio egy hangulatos étterem egy firenzei családi trattoria eredetiségével és ízeivel, amit az olasz konyha felé mély tisztelettel és csodálattal adózó vendéglátósok üzemeltetnek. A budai zöldövezetben található hely egykor cukrászdaként üzemelt, ami később a Forrai Miklós-vezette csapat munkája által alakult autentikus olasz étteremmé. Az Alessio bőséges adagokat szervíroz elérhető áron, a hagyományos toszkán ízvilágot valódi olasz alapanyagokkal teremti meg, és ahol mindenki hátradőlve élvezheti az olasz konyha nyújtotta izgalmakat. Az étterem kellemes borvacsoráknak is otthont ad minden hónapban, borkínálata főként magyar borokból áll, de számos olasz és néhány osztrák bort is felvonultat. Ha a bőség zavarában nem tudsz dönteni, ajánljuk az Alessio védjegyének számító sistergő garnélarákot fokhagymás-chilis-lime-os mártásban!

A Dobrumba éttermet a tulajdonosok utazásai inspirálták: bejárták a világot az Atlasztól Ararátig, a Boszporusztól egészen Gibraltárig. Közel-keleti, mediterrán és kaukázusi ételek megkóstolására csábítanak, sok növény és különböző országokban gyűjtött kincs között. Spanyol, olasz, portugál, marokkói, izraeli, libanoni, grúz, örmény, török és még sok más nép fogásait sorakoztatják fel az étlapon, és ez a sokszínűség az italkínálatunkban és az olyan részletekben, mint amilyen a zenei aláfestés, is tükröződik. Céljuk egy sallangmentes, változatos hely megteremtése volt, amit jelentjük, tökéletesen kiviteleztek a hetedik kerület küszöbén!

A családi üzletként megvalósult Horánszky utcai tapas bar 2013-ban került bele a VIII. kerület vérkeringésébe. Szó szerint sokszínű ételei, faasztalai, valamint a látványkonyha mind az eredeti spanyol tapas bárok hangulatát idézik meg, és bár a belső design megkapó, azért elsődlegesen mégsem emiatt térnek be az éhes vándorok. Az ételkínálatban tortilla de patatas, pescadito, croquetas de jamón és patatas bravas is megtalálható, ha viszont valami igazán különlegessel lepnéd meg az ízlelőbimbóid, bátran kísérletezz a napi ajánlatokkal. Garantáljuk, hogy mind a 10 ujjadat megnyalod majd!

A komplexitása miatt nagyra értékelt ázsiai gasztronómiában bőven jut hely az egzotikus ízeknek. Ha vonz a méltán híres, színes ételkreációiról ismert japán konyha, a 3 éve megnyílt Ennmann Japán Étterem meglátogatása egyszerűen kötelező! A Batthyány tértől pár percre fellelhető étteremben nem okoz csalódást a kínálat (sushi, sashimi, tempura és sok más étel helyet kapott a repertoárban), ami pedig az ízeket illeti, a város egyik legjobb sushi válogatása az övék. A konyhában több mint 10 éves tapasztalattal rendelkező chef felel a tökéletes minőségért, és gondoskodik róla, hogy a harmónia érzését ne csak az étterem hangulata, hanem az ételek is visszaadják. Élvezz minden egyes falatot, miközben a nyugodtan folydogáló Dunában, vagy a Halászbástyában gyönyörködsz!

A libanoni és levantei konyhaművészetet fővárosunkban életre hívó Byblos Budapest egy megvalósult álom, a testvérpár Osama és Mohamad Kutaini közös projektje. Kettejük összesen több mint 20 éves vendéglátóipari tapasztalattal rendelkezik: a legjobbaktól tanultak szerte a világban, ahol 5 csillagos szállodák és éttermek elit séfjeinek keze alatt dolgoztak. Ételeikben a modern és a tradicionális ízek tökéletes fúzióját igyekeznek megalkotni, és kiemelt fontosságú, hogy bármit csinálnak, az mindig meg kell feleljen az arab gasztronómia elvárásainak. A Byblos Budapestben minden fogás egy történetet mesél el, az étlap pedig egy afféle kulináris utazásra hív halal és vegán állomásokkal tarkítva, hogy étrendtől függetlenül minél többen megtalálják náluk a nekik való ételt.

Budapestre gyakran úgy utalnak, mint a kelet Párizsára, mert a hazánkba látogató turisták úgy látják, a két nagyváros között rengeteg hasonlóság van. Elvitathatatlan, hogy a strukturális felépítésük valóban nem sokban tér el, továbbá Párizst és Budapestet is ugyanaz a pörgés és kulturális dömping jellemzi. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy a francia építészek évtizedekkel ezelőtt itt hagyták kézlenyomatukat a város látképén. Budapest nyitott a világra, naná, hogy ez a gasztronómiai kínálatában is megjelenik! A bisztró stílusú Pavillon de Paris Franciaország diplomatájaként varázslatos hangulatot teremt a belvárosban, és mindazokat szeretettel várja, akik imádják a francia ételeket, vagy egyszerűen megtapasztalnák a hely semmihez sem hasonlítható hangulatát.

Az Ostrom utcai Arany Kaviár a város legjobb orosz étterme, és joggal mondhatjuk róla, hogy országos viszonylatban is a legjobbak egyike. Az 1990-ben, több mint 20 évvel ezelőtt megnyílt étterem 2018-ban betonozta be magát a legendás fine dining éttermek közé, amikor kivívta a Michelin Guide elismerését. Kreatív, stílusosan tálalt, nagy odafigyeléssel elkészített ételeik között ugyanúgy helye van a magyar kacsamájtól a kijevi csirkén és a Stroganoff-bélszínen keresztül az európai kék homárnak, de természetesen hamisítatlan oroszos fogásokat is felvonultat az impozáns étlap.

A Deák tértől sétányi távolságra megtalálható Terv Presszó egyike a kötelezően meglátogatandó magyar éttermeknek. A bensőséges hangulatú, barátságos vendéglátóhely évtizedekkel ezelőtt került fel a főváros gasztronómiai térképére; egészen pontosan 1954 óta gazdagítja a sokszínű budapesti palettát, és már a kezdeti éveiben írók és művészet társaságát vonzotta. Napjainkban ínycsiklandozó magyaros ételekkel, közte bográcsban szervírozott gulyással, csirkepaprikással, és egy listányi ellenállhatatlan finomsággal bűvöli el magyar és külföldi látogatóit. A múltidéző hangulat a ráadás, ott kell lenned, hogy átéld!

Budapest központjában lelhető fel az Arriba Taqueria étterem több egysége, amelyek étlapja legalább olyan színes, mint maga a mexikói kultúra. A barátságos hangulatú, vendégközpontú vendéglátóhelyek autentikus finomságokkal és különlegességekkel várnak, mindamellett, hogy egy sokszínű ország mindennapjaiba kalauzolnak. A taquitos (8 db pácolt, grillezett csirkével töltött kukoricatortilla, ami mellé tejföl, guacamole és salsa szósz is jár) egyszerűen isteni, az avokádó szeletekkel nem spóroló Arriba saláta pedig remek választás, ha könnyed ételre vágysz. Az sem jelenthet gondot, ha nem tudsz elszabadulni a munkahelyedről ebédidőben, hiszen akár rendelhetsz is! Tedd próbára!