50+ kihagyhatatlan program Budapesten – 2019 októberében

Tengernyi zseniális program lesz Budapesten októberben: kiállítások, fesztiválok, koncertek, filmvetítések, beszélgetések. Összegyűjtöttünk nektek, több mint ötvenet, csak győzd végigböngészni!

Szeptember 19-től október 23-ig a Magyar Nemzeti Múzeumban lehet megnézni a World Press Photo nagyszabású 2019-es tárlatát, amely a világ számos országából beküldött fotók legjobbjait állítja a nagyközönség elé. Az utazó kiállítás minden évben 45 ország több mint 100 városába jut el. Olyan történeteket mutat be, amelyek megállítják az embereket, empátiára és gondolkodásra késztetnek.

Szeptember 27-én nyitotta meg kapuit az idei ARC plakátkiállítás, melyen ezúttal is a “közérzeti pályázatra” beérkezett legszínvonalasabb műveket láthatja az érdeklődő közönség. A téma ebben az évben a KLÍMARIADÓ!, a helyszín pedig a zuglói Örs vezér útja.

A filmről: Castro, az egykor sikeres, de mára szinte teljesen elfeledett tévésztár kerti partira hivatalos Párizs egyik gyönyörű villájába. Miközben fogy a pezsgő és a macaron, a francia vígjátékok hagyományainak megfelelően mindenkiről lehull a lepel, és felszínre kerülnek a rejtegetni való titkok és gyengeségek.

Hogyan lehet hosszabb távon akár életvitelszerűen is utazni, kevés vagy szinte semmi pénzből? Hogyan láthatunk be a turistáknak felállított színfalak mögé és ismerhetjük meg az adott országot helyiek által? Miért és hogyan használd a Couchsurfinget és társait hatékonyan és sikeresen? …és miért több ez, mint ingyen szállás? Hogyan találd meg a neked való önkéntes lehetőségeket a világban, a koszt-kvártéj juttatáson túl akár pénzért is, és olyan tapasztalatokért amik később jól fizető álláshoz is juttathatnak?

Szeretnél végre egy olyan munkát, ami igazán Neked való? Jól jönne pár tipp, hogy el is nyerd azt a pozíciót, amit kinéztél magadnak? Kíváncsi vagy az ország vezető vállalataira? Szívesen fordulnál szakértőkhöz karriertémában? – akkor itt a helyed!

„Továbbra is járjuk az utcákat és a szendvicsek mellett hasznos információkat is próbálunk eljuttatni az ott élőknek. Csatlakozz Te is hozzánk, készítsünk szendvicseket és osszuk szét az utcán élőknek egy mosoly és pár kedves szó kíséretében!”

Az ART MARKET BUDAPEST Közép- és Kelet-Európa vezető és Európa egyik számottevő művészeti vására, Magyarország legnagyobb, évente megrendezésre kerülő kortárs kiállítása. A 2019-ben kilencedik alkalommal jelentkező esemény közel 6.000 négyzetméteren mintegy 500 művész több ezer alkotását mutatja be.

A Budapest Ritmo a Hangveto és a CAFe Budapest szervezésében 2019-ben is nagy felfedezésekkel, egyszeri és megismételhetetlen koncertekkel, a hazai és külföldi színtér legizgalmasabb fellépőivel várja közönségét. A portugál fado-tól a balkáni rezesekig, szájbőgőtől a cumbiáig terjed a Ritmo idei skálája. A fesztivál hagyományos díszvendég-sorozatának idei szereplője Lengyelország, ahonnan öt zenekar is érkezik.

„Merengtél már azon, hogy hova lett a 90-es évek lüktető ritmusa? Hogy merre foszlott szét az az utánozhatatlanul szexi, rózsaszínbe forgatott hangulat? Eljött a feltámadás ideje: elhozzuk Neked az éjszakát, amikor meglódul a múlt, amikor felpendül a ritmus, amikor elalélsz a dallamgyönyörtől.”

„Idén az online jelenlétünk, digitális minimalizmus, kapcsolataink és közösségeink lesz a két nap fő iránya. Rengeteg kulturális, művészeti és közösségi élményen keresztül szeretnénk Veletek megosztani, tapasztalni, és csak egyszerűen szeretnénk együtt jól érezni magunkat Veletek ebben a szellemiségben.”

A jazz, a swing és a latin ritmusok egyvelegét hallgathatjuk meg a Club Des Belugas feat. Anna Luca előadásában. Előttük, bemelegítésképpen fellép a “swing hercege” Gájer Bálint, nagyzenekaros felállásban.

Egy mesébe illő nyári szezon, 10 felejthetetlen, 100% növényi alapú fogás, és megszámlálhatatlan boldog vendég – ez volt a Kristóf’s Kitchen Food Truck a Vegan Gardenben, és ezt a felejthetetlen szezont búcsúztatják el egy utolsó vacsorával. Nem csak food truck, de éttermi színvonalon és egyedit, maradandót, és példátlant alkottak a közel és távolkeleti, mediterrán és magyaros konyha legjavával. Két turnusban – este 6, és este 8 óra – isteni szezonzáró lakomával várnak titeket a Vegan Gardenben.

A Fővárosi Állat és Növénykert október 4-én, 5-én és 6-án (péntek-szombat-vasárnap) tartja az Állatszeretet Fesztivált. A háromnapos program keretén belül felhívják a figyelmet az állatok fontos szerepére, az emberek és állatok közötti kapcsolat erősítésére. Természetvédelmi játékos foglalkozások, mesés előadások, újrahasznosított anyagokból kézműveskedés, Trópusi vihar a Pálmaházban és ökohangszer bemutató várja a látogatókat.

2019-ben, fennállásának 16. évében a Design Hét Budapest egy több, mint százötven eseményt magában foglaló eseménysorozat, mely a társadalmi hasznosságon túl a design gazdasági jelentőségére is kiemelt hangsúlyt helyez, és mely a fővároson kívül több vidéki nagyvárosban is megrendezésre kerül.

Mindenkit várnak a Szimpla Kutya kutyabarát vásárra és piknikre október 5-én, 12 órától 18 óráig a Kutyabarát.hu és a Szimpla Kert szervezésében a Szimpla Kertben, ahol a kézműves kellékek, kutyabarát termékek beszerzésén túl az érdeklődők megoszthatják a kutyás városi lét tapasztalatait.

„Imádjuk egyedül, párosan, vagy épp sokkal nagyobb társaságban a kerépározást, éppen ezért októberben három szervező gárda közreműködésével megszervezzük az őszi STYLE ON BIKE-ot. És hogy mitől is leszel stílusos? Mondjuk ha te is tudod mindazt közvetítetni, amit a biciklid sugároz: lehetsz sportos és vagány, elegáns, légies, vagy épp morcos és harcias. Mondjuk mi azt is bírjuk ha pink vagy, a járgányod pedig hasonlít egy csillámpónira. A lényeg, hogy legyetek stílusosak.”

Október 5-én az ínyenc falatoké a főszerep az AsiaCenterben! A 4. Asia GasztroFesztiválon ezúttal a világkonyha ízei kerülnek fókuszba; lesz sushikészítő workshop a Sushi Sei séfjének vezetésével, a különleges ételek receptjeit pedig olyan gasztroszakemberektől sajátíthatjuk el, mint Mautner Zsófi vagy Marton Adri. Fakanalat ragad Peller Anna és férjura, Lukács Miki, illetve Gáspár Bea is. A látványkonyhában készült ételek nagy részét az AsiaCenterben beszerezhető alapanyagokból varázsolják majd az asztalra, ráadásul a finomságokat bárki megkóstolhatja.

„Felhőtlen szórakozás az egész családnak minden második héten vasárnap 12 és 15 óra között! Míg Ön jóízűen fogyasztja ebédjét, mi különféle programokkal garantáljuk a szórakozást gyermeke számára: kókuszgolyó-készítés, mézeskalács-díszítés vagy egy izgalmas társasjáték-parti szakképzett óvónőnk felügyeletével.”

Eljött az éves klipszemle, azaz a magyar vonatkozású zenei videók országos versenye. 4 helyszínen, koncertekkel, szakmai programokkal, díjátadóval, afterrel. Minden ingyenes!

Újra az irodalom és könyvkultúra központja lesz négy napra a Várkert Bazár, ahol nemcsak a sokszínű magyar és világirodalmat ismerhetik meg az érdeklődő olvasók, de kedvükre válogathatnak a friss megjelenések közül az egyetlen őszi könyvvásáron.

Minden hónap második péntekjén bajai halászlé fő bográcsban a Czakó Kertben! Délben lehet jönni a friss halból készült első kóstolóért, összesen pedig 80 adag halászlé várja majd rajongóit minden alkalommal, este 21:45-ig.

„A hétvégét buborékokkal köszöntjük, a szobanövények között pedig az Urban Jungle Budapest növényorvos csapata segít majd eligazodni. Melyiket válaszd? Hová tedd? Hogyan locsold? Mikor ültesd át? Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában mind segítünk”

„A Bladerunnaz 20. évében jött el annak az ideje, hogy Roni Size először lépjen fel nálunk egy klubbuli keretében. A bristoli drum & bass mágus mellett a breakbeat kedvenc Krafty Kuts emeli az est fényét.”

„Egy estére a kreatív szakma legnagyobb hazai ügynökségei megnyitják irodáikat. Nézz be egy körre, mindegy hogy már régóta szakmázol ügynökségi vagy ügyfél oldalon, vagy még semmi közöd nincs hozzá (de szeretnéd, hogy legyen). Találkozzunk úgy, ahogy eddig még sosem…”

„Ismét elhozzuk Berlint Budapestre! Különleges esemény lesz október 11-én mivel első alkalommal látjuk vendégül a világhírű Watergate klubbot! A Watergate név a berlini klubkultúra egyik védjegye, a hely kötelező látnivaló a világ partyturistáinak a bakancslistáján.”

A Borganika egy estére átváltozik hamisítatlan görög tavernává. Steiner Kristóf és Nimrod Dagan Görögországba helyezték át székhelyüket, a görög ételek pedig a sztereotípiák ellenére is lenyűgöző vegán kínálatot sorakoztatnak fel. Nem csoda, hisz a gazdag napfényben a zöldségek és gyümölcsök olyan ízeket érlelnek, amelyeket önmagukban is élmény a kóstolni: paradicsom, padlizsán, füge, gránátalma, citrusok vagy olajbogyó és akkor nem is említettük a görög konyha zöldfűszereit. Így a srácok egészen Methanaig, a kis görög félszigetig repítenek a következő Borganika vegán vacsorán.

2019. október 11-13-ig kerül megrendezésre hatodik alkalommal a budapesti kolbászfesztivál, a Magyar Vasúttörténeti Parkban. Hagyományőrző disznóvágás bemutatók, óriási kolbászvásár, családi programok, folklór műsorok, nosztalgia és mulatós zenei előadások várják a látogatókat. A 10 hektáros területen rengeteg program és látványosság várja a kolbászkedvelőket 3 napon át.

„Örömmel jelentjük be a nagyközönségnek, hogy a Kürtőskalács Fesztivál idén újra visszaköltözik a tágas Városligetbe, a Vajdahunyad vára mögötti parkos területre. Bár nagyon szerettük a Gesztenyés kertet, és csodálatos két évet töltöttünk ott (köszönjük a 12. kerület Önkormányzatának, hogy két évig befogadták a rendezvényünket), de sajnos azt a helyet is kinőttük, így nagy örömünkre idén a Városliget újra szívébe fogad.”

Miért nincs önbizalmuk a lányoknak? Az önbizalom kódja lányoknak című könyv kapcsán Bencze Blanka íróval, a Pulcsiban alszom szerzőjével és Krisztina Maroyval, a Glamour Hungary főszerkesztőjével Cinti Krajnyik, a Funzine – See you there főszerkesztője beszélget.

„Szeretettel meghívunk, a Judy Poster Shop és az Industrial Lamp Budapest otthonába. Az elmúlt években Európa szerte szerzett kincseink sajnos már túlságosan sok helyet foglalnak, így készen állunk számukra új otthont találni. Egy baráti hangulatú, szabadtéri gyerek- és kutyafriendly garázsvásárra invitálunk, ahol irtó olcsón juthatsz szuper cuccokhoz.”

A legkülönfélébb székely emberek, termelők és művészek termékeivel ismerkedhetnek meg a látogatók idén októberben is. A bőrművességtől a viseletkészítésen át a gyógyteakészítésig, az ékszerkészítéstől és a hímzésen keresztül a lekvárkészítésig. Persze lesz itt sütemény, méz, erdélyi röviditalok, sajtok, csokoládé és még sorolhatnánk. És akkor még nem is beszéltünk a szalmakalapokról, ékszerekről, kézműves szappanokról,padlizsán krémről, zakuszkáról és a pityókás kenyérről. Ahogy az előző években, úgy idén sem csak szemlélődni érdemes, de meg is lehet ízlelni a termékeket.

A művészet templomai ismeretterjesztő sorozat következő része a szürrealizmus mestere, Salvador Dalí és múzsája-alkotótársa, Gala életén és művészetén vezeti végig a nézőket. Az átfogó portréfilm 1929-től kezdve követi nyomon Dalí életpályáját – ekkor csatlakozott a szürrealistákhoz, és ugyanebben az évben ismerte meg Galát – egészen 30 évvel ezelőtti, 1989. január 23-án bekövetkezett haláláig.

Mesélni mindenki szeret – de mesét hallgatni talán még jobban. A Kakaóscsiga egy felnőtteknek készült „meseest”, mely a Fedél Nélkül hajléktalan szerzőinek a szövegeire épül. A színpadon megelevenedő, humort sem nélkülöző alkotásokon keresztül felfedezhetjük a hajléktalansorsba kényszerült emberek gazdag, szellemes, életigenlő belső világát. Rávilágítanak arra, hogy érdemes figyelni az apró emberi rezdülésekre – függetlenül attól, hogy az embernek van-e fedél a feje fölött, vagy sem.

„2019. október 16-án a 10 éve elhunyt Kossuth-és Liszt Ferenc-díjas zeneszerzőt, énekest, Cseh Tamást idézzük meg a fiatal és tehetséges zenésszel, a Halott Pénz énekesével, Járai Márkkal. “Cseh Tamásra mindig követendő példaként tekintettem” – vallja Járai, akivel beszélgetünk majd zenei kötődéseiről, és egy önálló esten hallhatjuk a számára legfontosabb Cseh Tamás dalokat.”

Idén is országszerte szerveznek vetítéseket a Mozinet Filmnapok keretében 14 város részvételével: Budapest – Puskin Art Mozi, Békéscsaba – Center mozi Békéscsaba, Debrecen – Apollo mozi, Győr – Rómer Ház, Kecskemét – Otthon Mozi, Miskolc – Művészetek Háza Miskolc, Nyíregyháza – Krúdy Art Mozi, Pécs – Apolló Mozi, Szeged – Belvárosi Mozi, Szentendre – P’Art mozi, Székesfehérvár – Barátság mozi, Szolnok – TISZApART MOZI, Szombathely – AGORA-Savaria Filmszínház, Veszprém – Agóra Veszprém Kulturális Központ.

Kovács Adél “Free the Art – Kreatív Budapest” című kiállítása nem vállalkozik arra, hogy megkeresse a legmenőbb budapesti arcot vagy a legkúlabb helyet, csak bemutatja, milyen ma a város egy kreatív szemüvegén keresztül.

„Önt is megcsapta a mozdony füstje? Szeretné megtudni, hol és hogyan javítják a gőzmozdonyokat? Akkor csatlakozzon az Istvántelki Gőzösműhely üzemlátogatásához! A 10 órakor induló üzemlátogatás során a vendégek betekintést nyerhetnek a gőzösműhelyben folyó munkálatokba, valamint megnézhetik a műhelyhez tartozó csarnokban tárolt járműveket”

Az év egyik legkiemeltebb lovas eseményén idén is programok hosszú sora áll majd a látogatók rendelkezésére. Ha szívesen megnéznéd, hogyan versengnek a jövő lovasai, vagy kíváncsi vagy a nemzetközi színtér legjobbjaira, október 20-21. között neked is a Hősök terén a helyed.

„A lábad elé hullott falevél csak egy kis sóhajtás, amely után nemsokára nevetés is hangzik a lombok közül.” Zene, irodalom, gyerekprogram, kiállítás, vendéglátás, verklimuzsika, fiáker utazás, sakk, újságok várják a Krúdy-negyedbe látogatókat.

Tele van a város szerelemmel. Elég csak egy utcán végigmennünk, és a közel- és régmúlt nagy szenvedélyei bontakoznak ki előttünk. A Budapest Beyond városnéző sétája.

Beszélgetés a XX. századi magyar irodalom kiemelkedő alkotójáról, akinek versei ezen az estén felolvasó-színházi formában elevenednek meg.

Gogol Egy őrült naplója című „pétervári elbeszélését” állította színpadra Bodó Viktor 2016 tavaszán monodráma formájában. A történet főszereplőjét, a szemünk láttára a realitásérzékét folyamatosan vesztő, vagy már eleve labilis valóságérzékelésű hivatalnokot Keresztes Tamás játssza.

Az év legnagyobb slam poetry eseménye idén ismét a Trafóban. Ez éven is egy 3 napos előválogató után, több mint 80 nevező közül került ki az a 25 ember, akik a tavalyi OB és az erdélyi bajnokság győztesével együtt küzdenek meg a bajnoki címért.

A rendezvény, ahol a kiváló borok rajongói találkozhatnak a jazz zene szerelmeseivel és közösen átélhetik, hogy ez a kettő miért is alkot tökéletes párost. Mindez Budapest szívében, egy igazán színvonalas, jazzre – és ezen az estén borra is – hangolt helyszínen, a Budapest Jazz Clubban.

Október utolsó péntekén nemcsak ingyenes reggelivel, hanem sok-sok meglepetéssel és nyereményjáték sorsolással várják a kerékpáron érkezőket az óbudai Fő térre.

Mindenki magával viheti otthon faragott Halloween töklámpáit a Hősök terére. A rendezők megkérnek minden résztvevőt, hogy hozzon magával 1-3 konzervet vagy bármilyen tartós élelmiszert. Az összegyűlt ennivalót a Gyermekétkeztetési Alapítvány fogja eljuttatni rászoruló gyerekek részére.

Gyalogos teljesítménytúra és terepfutás választható távval az őszi Pilisben. A mezőny Csillaghegyről indul, majd a Nagy-Kevély és az Egri vár makettjének érintésével tér vissza Budapest III. kerületébe.

Felejtsük el mindazt, amit eddig az operáról tudtunk, hallottunk vagy tapasztaltunk. Hábetler András és a FareMido Operatársulat különleges Opera StandUP-ra invitálja a budapesti közönséget! A rendkívüli operakoncerten pátosz és mikrofon nélkül, kivételes hangokkal és sok-sok humorral megfűszerezett zenei élmény vár a nézőkre.

Harmadik alkalommal nyitja meg kapuit a Zöldgömb Fesztivál. Tudj meg többet arról, hogyan óvhatod bolygónkat! Játék és sok-sok nyeremény mellett, az egész család számára lesznek hasznos, érdekes és szórakoztató programok, ismeretterjesztő előadások.

Akár van párkapcsolatunk, akár nincs, számos problémával és kihívással találkozunk a hétköznapokban. A párkeresés során olyan fogalmakkal és kifogásokkal kell megbarátkoznunk, mint a „ghosting”, a “nem állok készen egy kapcsolatra” és az “én nem ígértem neked semmi komolyat”. Ki lehet védeni ezeket a mondatokat? Ha már kapcsolatban vagyunk, a mindennapi kommunikációs problémákkal kell megküzdenünk, az eltérő szeretetnyelveinket összehangolnunk, miközben a hétköznapi játszmákat jó lenne elkerülni. De mégis hogyan?

És felismerjük-e, ha bántalmazó kapcsolatban vagyunk? Mert nemcsak a tettlegesség minősül annak, hanem a passzív-agresszív viselkedés, a kommunikáció megtagadása, a verbális bántalmazás is. Ha pedig egy kapcsolat menthetetlennek bizonyul, hogyan lehet tisztességesen lezárni, sárdobálás és felesleges fájdalomokozás és időhúzás nélkül befejezni? Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ a következő kerekasztal-beszélgetésünkön.

Harcsa Veronika énekes és Gyémánt Bálint gitáros a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszékén voltak osztálytársak. Egyikük Brüsszelben, másikuk Oslóban tanult tovább, mégis egymás legfontosabb zenésztársai lettek. Együttműködésükhöz eddig nyolc lemez, valamint számtalan fesztivál- és klubkoncert kötődik több kontinensen, a világ huszonöt országában.

A közös identitásról, régről és máról, identitásról és szülőkről, magukról, a falusi gyerekkorról és szerelmes kamaszokról, és persze az új regényhősről, Veráról mesélnek a Grecsó-fivérek más-más nyelven, mégis dialógusban. A zene és a tánc felel az írásokra, de nem magyarázza a szöveget, nem pantomim. A közös este inkább élvezetes, különös küzdelem, lelki leltár, virtuális családállítás. Eltérő nézőpontok, más formák, a közös gubancok körül.

