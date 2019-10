Leteszteltük: Autentikus kínai ízekben a Wan Hao az ász

A kőbányai Wan Hao étterem autentikus ételekkel csábít ízutazásra, hogy ne kelljen repülőjegyet váltanunk Ázsia legizgalmasabb fogásainak kipróbálásához. Azt ígérik, tényleg olyan ételeket kínálnak, amilyeneket csak Kínában kaphatnánk.

Szeptemberi látogatásunk alkalmával új ízekkel barátkoztunk meg a Wan Haóban, és néhány órára tényleg elfeledkeztünk arról, hogy Budapesten vagyunk. A kínai gasztronómiát színekben gazdag, változatos fűszerezésű ételek jellemzik, a díszes tálalás és a figyelmes kiszolgálás pedig legalább annyira alapnak számít, mint a vulkáni erejű, csípős ízvilág. Hogy felderítsük a terepet, a belvárost elhagyva a X. kerület felé vettük az irányt, ahol a Wan Haónak hála terülj, terülj, asztalkám várt ránk.

A Wan Hao 5 emeletes, műemlékvédelem alatt álló Jegenye utcai épületét 1887-ben húzták fel és sokáig malomként funkcionált. Évekig kihasználatlan volt, míg a tulajdonosok úgy nem döntöttek, hogy új életet adnak neki az étterem által. A szakszerű, szabályoknak megfelelő felújítás után olyan helyet sikerült létrehozni, ami a belvárosi kavalkádból egyre több magyart és külföldit csábít, természetesen a helyi kínai közösséggel együtt.

Ahogy beléptünk az épületbe, rögtön megtapasztaltuk a méltán híres kínai vendégszeretetet. A meleg fogadtatás után az egyik emeleti különterembe kísértek minket, ahol az ázsiai vendéglátás szokásai szerint forgó körasztalnál foglaltunk helyet. A kínaiak számára ez különösen fontos, hiszen az ételeket megosztják egymással, és a mozgó asztalfelületnek hála mindez nagyon egyszerűen kivitelezhető. Kezdésként egy tálka meleg, zselés állagú kagylólevest hozott nekünk az angolul magabiztosan beszélő felszolgálónk, benne apróra szelt répával, újhagymával és tojással.

Ezután három nagyon különböző hideg előétellel kedveskedett (és pálcikákkal, amelyeket bátran, de annál ügyetlenebben forgattunk), ezáltal is bizonyítva a kínai konyha sokszínűségét. Az utóbbi tény szó szerint értendő például a rainbow salad, azaz szivárvány saláta esetében. Az egymás mellé rétegelt üvegtészta, disznóhús, tofu, gomba, és sok zöldség (uborka, répa, bab) miatt a nevéhez hű látványt keltett. A karakteres, de egymáshoz jól passzoló ízek nálunk sikert arattak annak ellenére, hogy az étel nagyon csípős volt, legalább is nekünk 1 alumínium dobozos mézes gyógyteával sikerült csak megfékeznünk a szánkban tomboló lángokat. Utólag megtudtuk, hogy nem csípős szósszal is el tudják készíteni, ezért ha kipróbálnád, de nem bírod a csípőset, jelezd a rendelésednél!

Egy tál hántolatlan, kínai fekete balzsamecettel leöntött földimogyoró következett, és mi imádtuk! Tökéletes étvágygerjesztő snackről van szó, amit azért hántolatlan mogyoróból készítenek, mert a héjban rengeteg tápanyag van. A meleg előételekre térve kétféle, bambuszkosárban tálalt dim sum gombócot kóstoltunk, az egyik búzás palacsintába töltött marhahúsos bao, a másik áttetsző palacsintába göngyölt királyrákos töltelékű jiao volt. Mindkettő pozitív fogadtatásra talált fűszerezésével és zaftosságával, igazából nehezen tudtuk megállni, hogy ne együnk még többet belőle. Magunkra parancsoltunk, mert helyet kellett hagyni a nem kevésbé kiváló főételeknek.

A főételek sorában a pekingi kacsa volt az első, ami azért tetszett nekünk a legjobban, mert kvázi egy „étel szettet” kaptunk, amiből mi magunk állíthattuk össze a fogást. A hús mellé vékony uborka és mogyoróhagyma szeleteket válogattunk, majd bab szósszal öntöztük meg, mielőtt palacsintához hasonló lepénykébe tekertük az egészet. A wokban grillezett, chilis lében rotyogó, enyhén csípős káposzta sem okozott csalódást, mert mind ízében, mind látványában megnyerő volt. Olyan edényben hozták ki, ami alatt gázláng égett, ezáltal folyamatosan melegen tartva az ételt.

A Wan Hao híres sütis-teás szertartásával zártuk az étteremtesztet. A porgutál pastel de nata, azaz vaníliakrémes tortácska megkóstolása volt a látogatásunk legédesebb része, amit a Wan Haóban szigorúan frissen, melegen tálalnak. A desszertet eltérő textúrái teszik izgalmassá: a külső réteg ropogós leveles tésztából készül, a töltelék pedig krémes, édes és könnyű. A mellé kínált rózsás-goji bogyós teaceremóniát különleges teáskannában szervírozták, és ahogyan megtudtuk, azért cukor nélkül kínálják, mert a virágokból származó nektár miatt épp annyira édes, amennyire kell.

Nagyon jól éreztük magunkat, remekül és meglepően gyorsan eltelt a Wan Haóban töltött néhány óra. Egyedül azt sajnáljuk, hogy nem maradt időnk ebéd után kipróbálni a pár emelettel feljebb található, egyedien berendezett karaoke termek egyikét, de ami késik, nem múlik!

1107 Budapest, Jegenye utca 30.

+36 30 912 6888

