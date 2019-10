Funzine Insider: Elmeséljük, mivel telik nálunk az október

Őszi kirándulás, rúdtánc és könyvbemutató is akad kedvenc októberi programjaink között! A szerkesztőség három tagja meséli el e hónapban is, hogyan tölti a következő napokat.

Zsófi, project manager

A kedvenc helyem: Café Zsivágó

Ahogy közeledik az október, egyre jobban szeretem az olyan helyeket, ahol meghitt hangulatban kortyolgathatom el a kedvenc kávémat/teámat egy vajas croissant társaságában. Ha Te is egy igazi búvóhelyre vágysz a hétköznapok rohanásából, akkor értékelni fogod a Paulay Ede utca 55. szám alatt található Café Zsivágót. Ezen a helyen tényleg megállt az idő, erről pedig gondoskodik a két emeleten megidézett vintage stílus, az arra jellemző fényekkel, képekkel és antik bútorokkal. A kézműves söröket is érdemes kipróbálni, különösen a Békésszentandrási Fekete korsót vagy a jellegzetes ízesítésű búzasöröket.

A kedvenc programom: Kirándulás

Mivel igazán kedvelem az ősz hangulatát, ezért ahogy beköszönt ez az évszak, igyekszem időt szakítani arra, hogy 1-1 hétvégémet kirándulással töltsem a családommal, barátaimmal. Szerencsére nem kell messzire mennem akkor sem, ha Pesten szeretnék kimozdulni a természetbe, ugyanis számos helyszín adott ehhez, csupán félórára a belvárostól. Ilyen például a Normafa, ahova különösen nagy élmény libegővel felmenni. A hegyen pedig számos turistaútvonal mellett ott van még a Budapest legmagasabb pontján fekvő Erzsébet-kilátó is, ahonnan az egész város panorámáját látni lehet. Ezért az élményért biztosan érdemes legalább egyszer ellátogatni idén ősszel!

Linda, sales manager

A kedvenc helyem: Pocak Maci Tejbár

Újdonsült kedvenc helyem a Lövőház utcában található Pocak Maci Tejbár. Elfogult vagyok a helyszínt tekintve is, hiszen ott lakom a közelben. Fontos részlet, hogy egy ideje vegetáriánus életmódot követek, a barátom viszont egy ültő helyében képes megenni egy 1,5l kilós steak-et. Ennek a ténynek köszönhetően többször vitába torkollott, az ebéd/ vacsora helyszíne. A Pocak Maciban viszont találtam a -nyár során oly’ keresett -“nem görög, de vega salátát” , vega hamburgert, többféle grill sajtot, illetve cukormentes desszerteket. Természetesen nem maradhat ki az a tényező sem, hogy a sokszor önfeláldozó párom is talál húst tartalmazó opciókat és nem kell két külön helyről beszerezni az étket. Mindenki megtalálja a számításait még akkor is, ha speciális étrendet kell követnie vagy egy könnyű,de tartalmas ebédre vagy vacsorára vágyna!

A kedvenc programom: Rúdtánc

Rúdtánc, silk, hammock…keveseknek mond pontos információt! Ezenkívül többen mást gondolnak arról,mivel telnek a 90 perces órák. Nem könnyű, nem magamutogatásról szól és komoly alázatot követel. Ennek függvényében az egy igazság, hogy hatékony és kikapcsol. Lehet jógára “használni”, gerincnyújtás gyanánt, izomlazítás céljából, csak ajánlani tudom! Kiváló edzésforma, és a Szíriusz Légtorna és Rúd Stúdióban teljesen kezdő szinttől a profikkal is foglalkoznak. Nem mellesleg a nőiességet is pallérozza! A Mammut melletti kellemes kis sétálóutcában található ez a családias edzőterem, barátságos és nagyon jó fej oktatókkal, akik mellett nem kell félni az esetleges fejre pottyanástól!

Dolli, szerkesztő

A kedvenc helyem: Magvető Café

Ha egyedüllétre vágyom, gyakran kötök ki egy kedves kis kávézóban a Dohány utcában, ami napközben mindig tömve van csendesen dolgozó vagy olvasó diákokkal és szabadúszókkal. Természetesen a Magvető Kiadó kávézójáról beszélek, ahol este sem áll meg az élet: a felolvasásokon, könyvbemutatókon, színházi előadásokon és beszélgetéseken összegyűlnek a művészetek iránt érdeklődők. A Magvető Café házi süteményei és szendvicsei megérnek egy misét, de persze az kínálat többi része is impozáns: mindig találok valami kedvemre valót, legyen az egy csésze frissen őrült kávé vagy egy kellemes olvasmány, amelyet leemelek a polcok valamelyikéről.

A kedvenc programom: Könyvbemutató

Október 10. és 13. között kerül megrendezésre a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár, aminek keretein belül Magyarországra látogat a 21. század egyik legjelentősebb amerikai írója, André Aciman, az ember, aki papírra vetette Elio és Oliver megható szerelmi történetét, avagy a Szólíts a neveden szerzője. Aciman azért érkezik Budapestre, hogy bemutassa új könyvét, a Szólíts a neveden folytatását, amelynek középpontjában Elio édesapja, Samuel áll, akinek élete egy váratlan találkozásnak hála nem várt fordulatot vesz. Véssétek október 11-et a naptáratokba, hallgassátok meg Aciman gondolatait a Találj rám!-ról és csatlakozzatok hozzánk küldetésünkben, hogy szert tegyük egy aláírásra a saját, rongyosra olvasott Szólíts a neveden példányunkon!