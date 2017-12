Így lassulj le az ünnepek előtt a gasztronómia segítségével

Miért őrül meg mindenki karácsonykor? Nem éppen az az ünnepek lényege, hogy megálljunk egy pillanatra, hogy a szeretteinkkel lehessünk az otthon melegében? Hagyjuk magunk mögött a karácsonyi rohanást idén. Helyette lassuljunk le és készüljünk az ünnepekre átszellemülten, magunkban – például az alábbi vendéglátóhelyekkel és gasztroeseménnyel!

Budapest három főutcája (Falk Miksa utca, Ráday utca és Bartók Béla út) magára ölti karácsonyi hacukáját december 8-án, hogy egy kis slowlife életérzést hozzon a fővárosi mindennapokba. Térj be egy kávézóba egy bögre téli kényeztetésre és add át magad az ünnepi hangulatnak, mondjuk egy nagy tál forró étel társaságában. Izgalmas workshopokon vehetsz részt és egyedi ajándékokat szerezhetsz be 10 különböző helyszínen: a Pagonyban, a Moha Caféban, a Keletben, a Szatyorban, a Bartók Béla Boulevard irodájában, a La Nube-ban, a Faur Zsófi Galériában, a Tranzitban, a Tinta Art Caféban és a Chocofacture-ben. A hétvége folyamán (dec. 9-10.) pedig a Gárdonyi téren lévő mobilszaunában töltődhetsz fel az év hátralévő részére!

A Margit hídtól délre húzódó Frank Leó utcában találjuk a KicsiZso reggelizőhelyet, ami immár harmadik éve szolgálja hűségesen a bruncholó népet különlegességeket és klasszikus reggeli fogásokat egyaránt felsorakoztató menüjével. Étlapjukon belefuthatunk Benedict tojásba, bacon és tojásba, libamájas briósba vöröshagymalekvárral, lazacos bagelbe és croque monsieur melegszendvicsbe is. Egy kiadós ebédet is elfogyaszthatunk és finom kávét is szürcsölhetünk a KicsiZsoban, az igazi attrakció azonban a havonta megrendezett BBQ estek. A hangulatos vendéglátóhely tökéletes arra, hogy pár órára magad mögött hagyd a nagyvárosi lét minden gondját-baját és kikapcsolj néhány ízletes falat társaságában.

1027 Budapest, Frankel Leó út 11.

Van néhány dolog, amiért megéri lelassulni, a jó bor pedig pontosan ilyen. A Dobloban az erjesztett szőlőital előnyt élvez minden mással szemben: itt az utolsó kortyig ízlelgetheted italodat. A barátságos hangulatáról, figyelmes személyzetéről és szórakoztató bor- és pálinkakóstolóiról – utóbbi tökéletes karácsonyi ajándék a család önjelölt borszakértőjének – híres Doblo hiába a főváros egyik legnépszerűbb borbárja, nem felejt el vendégközpontú lenni. Borlapjukon Magyarország legelismertebb borászatainak termékei, bioborok (a fenntarthatóság jegyében) és kevésbé ismert, magyar tehetségek termékei sorakoznak fel.

1072 Budapest, Dob utca 20.

Várunk titeket sok szerettel december 6-án, a decemberi FUNZINE-kerekasztal köré, ahol a slow-mozgalomról fogunk beszélgetni!

Itt lehet regisztrálni!