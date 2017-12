Karácsonyi ajándékötletek az egész családnak

Ahogy felcseperedünk, a karácsony legjobb része többé már nem azokról az ajándékokról szól, amiket kapunk, hanem azokról, amiket adunk. A nagy karácsonyi rohanás közepette elsődleges célunk, hogy szeretteinket boldoggá tegyük. Egy kis segítségül összegyűjtöttünk 5 olyan ajándékötletet, amivel nehéz mellélőni.

Karácsonyi ajándékkártyák a Beyond Budapesttől

Ajándékozz idén élményt szeretteidnek! A Beyond Budapest tematikus sétái között mindenki megtalálja a kedvére valót, legyen az az Óbudai Gázgyár bejárása, vagy a “nyócker” titkos zugainak bebarangolása, esetleg betekintés irodalmi nagyjaink életébe. A túrákon olyan helyekre is eljuthat a résztvevő, ahová máshogyan nem tudna, és az érdekes történeteken keresztül jobban megismerheti Budapestet és különc lakóinak életét. A meghirdetett, magyar nyelvű séták közül a megajándékozott maga választhatja ki a neki tetsző tematikát és időpontot, így nem kell előre kitalálnod, hogy melyik érdekelné és mikor ér rá. Ráadásul a karácsonyi időszakban az ajándékkártyákat még a tavalyi áron tudod megvenni, és a szokásos fél helyett egy év áll rendelkezésre a beváltásra. Az ajándékkártyák online megvásárolhatók a Beyond Budapest oldalán, így a karácsonyi forgatagban is a karosszéked kényelméből szerezheted be a meglepetést.

A Lush pucér tusfürdői

Mindenki kedvenc kézzel készített kozmetikai márkája csomagolás nélküli kollekciója idén karácsonykor debütál. A “pucér tusfürdők” ugyanúgy néznek ki, mint a hagyományos szappan, de összetevőik a folyékony tusfürdő összetevőivel egyeznek meg. A pucér tusfürdők használata egyszerű, és karácsonyi ajándéknak egyenesen tökéletes azoknak a szeretteidnek, akik imádnak utazni, illetve végül, de nem utolsósorban, környezetünket is kíméli. A termék megvásárolható online vagy a 4 budapesti Lush üzlet egyikében, 6 különböző színben és illatban: Berry Berry Christmas, Rose Jam, Santa’s Christmas, Bubbly, Twilight and Snow Fairy. A pucér kollekció részét képezik még testkondicionálók és testápolók, illetve ajakradírok és -színezők is – a boltok 9-ig várnak!

Hotel Azúr

Ha nem vagy biztos abban, hogy milyen ajándéknak is örülnének igazán szeretteid, miért nem csináljátok azt, amit valójában mindenki akar? Mégpedig pihenni, együtt lenni, a Balaton-parton sétálni és jókat enni. A négycsillagos Hotel Azúr erkélyes szobái, szaunával és jacuzzival felszerelt wellness részlege tökéletesek az előbb felvázolt karácsonyi kívánságlista teljesítésére. Medence- és szaunapark, gőz-, só- és aromakabin, edzőterem és négy bowling pálya garantálja továbbá, hogy a hotelben tartózkodás tényleg maga lesz a karácsonyi álom. Ha most foglalsz szobát a www.hotelazur.hu-n, használd a “funzine” promóciós kódot 10% kedvezményért.

8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 2/C

Szőrmés karácsony a pointOne jóvoltából

Csupán pár lépésre a Parlamenttől, a Szabadság tér szomszédságában elhelyezkedő pointOne Belsőépítészeti Központ új téli lakberendezési kiegészítőkollekciót dobott piacra. A “Winter Home” névre keresztelt kollekció egyedülálló luxustermékekkel idézi meg a hideg évszak szellemét. A pointOne legújabb szezonális kollekciójának alappillérei az elegancia és az odafigyelés, amik puha szőrmék formájában öltenek testet úgy, hogy állatok haja szála sem görbül. Nagy adag inspirációjának és elhivatottságának hála, a pointOne csapata japán high tech szövetszálakból, Ázsia innovatív eljárási módjával egyedülálló műszőrmét alkotott. A végeredmény pedig egy szokatlanul puha, műszőr takaró lett, gyönyörű csomagolásban, amit egy teljes luxuskollekció követett. A “Winter Home” kiegészítőkollekció darabjai nem csupán egyedi lakberendezési tárgyak, hanem a tökéletes karácsonyi ajándékok az olyan családtagok számára, akik képesek értékelni a stílust és a luxust. Látogass el a Szabadságtéri showroomba vagy kattints a www.pointone.hu-ra.

1054 Budapest, Szabadság tér 14.

Locked Room Budapest

Ha már az élmény alapú ajándékoknál tartunk, a Locked Room Budapest ajándékutalványa remek alternatíva. A Locked Room Budapest a magyar szabadulószobák egyik legrégebbi és legnépszerűbb játéktervezője, aminek ajándékutalványát két perc alatt beszerezheted a www.locked.hu oldalon. Háromféle ajándékkupon közül válogathatsz: a Sorozatgyilkos játékra 12,000 forintért tudsz kupont vásárolni, míg a Műtő, a Titkos labor a motel, a Kutatóbázis és a Bankrablás játékokra 14,000 forintért. Legújabb játékuk 2018 februárjában debütál Metró néven. Az ajándékutalvány ára egy csapatra vonatkozik és 6 hónapig érvényes.

1061 Budapest, Székely Mihály u. 4.

WeWood

A WeWood segítségével ismét felfedezhetjük a természet szépségét, egyszerűségét és inspiráló hatását. A mesterséges és mérgező anyagoktól mentes WeWood karórák olyan érzést nyújtanak, mintha a természet egy darabkáját viselnéd a csuklódon. Amikor a WeWood mellett döntesz, biztos lehetsz benne, hogy máris tettél valamit a környezetért, hiszen a WeWood csapata minden egyes óra megvásárlásakor elültet egy fát. Minden általuk használt fatípusnak megvan az ipari felhasználása és ezen üzemekből gyűjtik be a megmaradt fadarabokat. Termékeik tökéletesek fémallergiásoknak is, hiszen nem tartalmaznak semmilyen toxikus anyagot és persze fémeket sem. A karórákon kívül, fából készült nadrágtartók, karkötők, csokornyakkendő és optikai, illetve napszemüvegek is a kollekció részét képezik.

Vinyl & Wood – 1077 Budapest, Wesselényi utca 23.