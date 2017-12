Karácsonyi gasztrokalauz – Itt egyél jót az ünnepek alatt

Akár tradicionális magyar halászlevet ennél, akár valami nem mindennapi ínyencséget, Budapesten megtalálod a számodra megfelelő ünnepi ajánlatot.

A gyerekkort magunk mögött hagyva, a karácsonyi ajándékok kibontogatása többé már nem okoz akkora élményt. Helyette egyre több időt szentelünk arra, hogy a karácsonyi fogások, desszertek és ízek után sóvárgunk, amik szomorú igazság ugyan, de csak december utolsó heteiben az igaziak.

Karácsonyi vásár a Bazilikánál

Európa egyik legvarázslatosabb karácsonyi vására idén immár hetedik alkalommal tér vissza a Szent István térre, a Bazilika közvetlen szomszédságába. Ha ünnepi hangulat híján vagy, ha ennél egy jót vagy ha karácsonyi ajándékokat vásárolnál, látogass el november 24. és január 1. között a térre, ahol még jégkorcsolyázásra is van lehetőség, de az épületre vetített 3D show-t is érdemes megnézni esténként. A hideg nem kifogás, hiszen egy bögre forralt bor vagy forró csoki kellően felmelegít a legzordabb időjárásban is.

A múltat a jelennel, illetve a francia konyha ízeit a magyarral vegyítő ARAZ Étterem a budapesti gasztronómiai színtér igazán különleges szereplője. A belvárosi étterem december 25-én és 26-án, 12 és 3 óra között ünnepi menüsorral várja vendégeit: a karácsonyi brunch korlátlan étel- és italfogyasztást kínál, mindezt pedig élő zeneszó kíséri majd. Olyan remekeket kóstolhatunk, mint a marharagu francia vörösborral, a sárga rókagomba krémleves fűszeres kenyérkockákkal, vagy a császármorzsa szilvás chutneyval. A reggeli ára 7,490 Ft per fő.

1074 Budapest, Dohány utca 42.

Érdemes szót ejteni a Brasserie & Atrium étterem egész ünnepkört felölelő, gasztronómiai kalandozásokkal egybekötött büféebéd-sorozatáról, melynek során vasárnaponként A szépség és a szörnyeteg című tündérmese szereplői szegődnek mellénk. Minden alkalom új fejezet és új hangulat, olyan témákkal mint a gyertyagyújtás, a Mikulás látogatása, az elzászi konyha bemutatása vagy az otthon melege. S máris elérkeztünk a karácsonyhoz. Szenteste, illetve az ünnep ideje alatt a tündérmese folytatódik, s hőseink a lakomák során is mellettünk lesznek.

1073 Budapest, Erzsébet krt. 43-49.

Ünnepeld meg 2018 eljövetelét a Baalbekben egy tradicionális libanoni gálavacsorával december 31-én. Az ünnepi este során – amelyet Budapest egyik legimpozánsabb épületében tölthetünk el – kóstolhatunk mezze ételeket (a spanyol tapashoz hasonlatos köretszerű étel, kis tálakban szervírozva), ilyen például a humusz és a kibbeh; ízletes leveseket, kiadós húsételeket és tengeri herkentyűket, de lesznek persze gusztusos desszertek is. Az este során fellépő hastáncosok és zenészek csupán a hab a tortán. A vacsora ára ugyan 99 euro (plusz szervizdíj), de az élmény garantáltan felejthetetlen.

1052 Budapest, Váci utca 34.

Mondj búcsút 2017-nek stílusosan a Budapest Jazz Club Szilveszteri Gálaestjén! Az este házigazdája Kaszányi Roland lesz, aki nem csupán vérbeli showman, de talán még annál is jobb bűvész, így biztosan elvarázsolja a közönség minden tagját humorával és látványos bűvésztrükkjeivel. December 31-én fellép majd Micheller Myrtill és Pintér Tibor duója, a kubai-magyar Elsa Valle y sus Hermanos együttes, illetve a Balázs-Balázs-Kiss-Lakatos Quartet is. Fél 12-től DJ FunkFred szórakoztatja a népet egészen hajnalig jazz-funk-os örökzöld slágerekkel, mint például James Brown vagy az Earth, Wind & Fire számai. 9 és 11 óra között szendvicsek, tapasok és levesek gondoskodnak róla, hogy minden vendég elégedett legyen, míg éjfélkor az ünnepekkor már-már kötelezően fogyasztandó töltött káposzta kerül az asztalra.

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7.

Egy kedves, otthonos helyen ünnepelnél a szeretteiddel karácsony alkalmából? Akkor irány a Grill Mánia, ahol faszénen grillezett, ízletes húsokat élvezhettek. A vendégek számos grillspecialitás közül választhatnak, a báránybordától kezdve a csirkehúson, hamburgereken és burritokon keresztül a vegetáriánus ételekig mindent megtalálnak az étlapon – széles ételválasztékuknak hála a társaság minden tagja talál olyan fogást, amivel jól lakhat majd.

1111 Budapest, Bartók Béla út 6.

A Gundelt nem véletlen tartják az ország egyik legpatinásabb éttermének: 1894 óta várja vendégeit a Városliget szívében. Az étlapon ma is megtalálhatóak a tradicionális magyar ízek, a francia konyha remekei és a híres Gundel fogások, mint például a Gundel bélszíntokány vagy a klasszikus Gundel palacsinta. Amennyiben egy olyan helyet keresel ahol a kimagasló gasztronómiához páratlan környezet is párosul, most megtaláltad az igazit. A közeledő ünnepi szezonra, a Gundel Étterem egyedülálló karácsonyi menüvel készül december 25. és 30. között, de megrendezésre kerül a Gundel Szilveszter 2017 is, illetve különleges újévi menüsort is kóstolhatunk január első heteiben. A szilveszteri gálavacsorán hét fogást szolgálnak majd fel, borokkal, élő zenével, bűvészshowval, Gájer Bálint swing’n’pop performanszával és még sok minden mással fűszerezve.

1146 Budapest, Gundel Károly út 4.

Lepd meg magad egy izgalmas kulináris utazással december 31-én! Az étteremlánc budapesti képviselője útlevél nélkül visz el egy világ körüli útra: a Nobu nyolcfogásos menüjét többek között Honolulu, Malibu, Miami, Hong Kong, London, Dubaj, Tokió és Mexikóváros inspirálta. Az egzotikus, ugyanakkor felejthetetlen este 9 órakor kezdődik, aminek során az ízletes ételek mellett, élő latin zene is vár a Mai Rumba együttes jóvoltából.

1051 Budapest, Erzsébet tér 7-8.

Egy kellemes esti séta után a Szent István Bazilika vagy a Parlament kivilágított épülete körül, nincs is jobb, mint felmelegedni a Tulipán Bistroban egy bögre forralt bor vagy forró csoki társaságában. Az étterem 1964 óta várja vendégeit a Nádor utca 34. szám alatt. Barátságos környezetben élvezhetjük a magyar konyha finom fogásait: az étlapról egyszerű, ugyanakkor ízletes, tradicionális ételeket választhatunk, amik mellé a legelismertebb helyi pincészetek borait is elkortyolgathatjuk. December 31-én pedig a hagyományos szilveszteri ételek lesznek terítéken a Tulipán Bistroban, mint például a lencsefőzelék.

1051 Budapest, Nádor u. 34.