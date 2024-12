7+1 alternatív szilveszteri program Budapesten és környékén, ha elkerülnéd az esti bulikat // 2024

Ha idén szilveszterkor inkább nyugisabb programokat kerestek, amelyekkel időben ágyba kerülhettek, és frissen, másnaposság nélkül köszönthetitek az új évet, szemezgessetek az alábbi események közül, amik békés, de mégis emlékezetes évbúcsúztatást kínálnak.

Szilveszteri SUP-túra és évzáró a Dunán

A már hagyományosnak számító SUP túrán különleges útvonalon evezhettek végig Budapest belvárosán át, a Római-parttól egészen a Kopaszi-gátig. A nem mindennapi élményt egy közös piknikezés teszi még felejthetetlenebbé, hiszen a bekészített finomságokat a vízen is elfogyaszthatjátok.

New Year Warm Up – Évzáró Gourmet Ünnep // Fény Utcai Piac

Idén is megrendezésre kerül a Fény Utcai Piac hagyományos „New Year Warm Up – Évzáró Gourmet Ünnep” esemény, aminek keretében varázslatos zenei és gasztronómiai élményben lehet részetek. A nappali bulihoz Dr. BRS, Rakonczai Imre és DJ Thomas triója adja a talpalávalót, a finomságokról pedig a Buja Disznó(k), a Vineta Bar Budapest, a Skrei Halbolt és Büfé, a Fetekert, a Budai Kantin, a Raclette by Lili, a RétesCake, valamint a Pezsgő Bár gondoskodik.

Bejgli lemozgató szilveszteri völgytúra // Zebegény

Ha az óév utolsó napját a természetben töltenétek, irány Zebegény, ahonnan egy szuper túra keretében bejárhatjátok a környék legszebb völgyeit, átkelhettek a leghangulatosabb patakokon, ha pedig az idő is nektek kedvez, akár még hóra is számíthattok.

Pezsgő(s) Nappali Szilveszter // Hello Buda

Már harmadjára kerül megrendezésre a Hello Budában a Buja Disznó(k) közkedvelt nappali szilveszteri bulija, ahol a szervezők minden értelemben a legnagyobb pezsgő/champagneválasztékkal készülnek. Természetesen jóféle ételekben és klassz zenékben sem lesz hiány. Emellett pedig a koripályát is kipróbálhatjátok.

Meghökkentő mesék, régi históriák – városi séta

Íme egy program a történelem rajongóinak: a rendhagyó sétasorán egymáshoz lazán kapcsolódó, néha egészen elképesztő, néha pikáns vagy botrányos történetek segítségével hullik le a lepel a város két nagy terét, a Szabadság teret és a Kossuth teret övező titkokról. Legendák és igaz történet, valamint megannyi színes esemény kerül terítékre, amik mind hozzájárultak két gyönyörű belvárosi közterünk karakteréhez.

Ügetőszilveszter // Kincsem Park

Az Ügetőszilveszter 1999-óta Budapest legnagyobb és legismertebb szabadtéri óévbúcsúztató sporteseménye, melynek helyszíne a főváros egyetlen lóversenypályája, a Kincsem Park. A rendezvény az évek során már jóval többé nőtte ki magát, mint egy sima versenynap: egy igazi before partyként szolgál, ami során rokonok és barátok találkozhatnak egymással és tölthetik el a délutánt egy nem mindennapi programmal, egy nem mindennapi helyen.

Hogyan értsük félre a nőket? 500. jubileumi előadás // Erkel Színház

Csányi Sándor egyszemélyes vígjátéka mérföldkőhöz érkezett: az év utolsó napján kerül sor az 500. jubileumi előadásra, aminek az Erkel Színház ad otthont. A népszerű darabban nyolc különböző karakter élethelyzetén, nyolcvan percben keresi a főszereplő a választ a címadó kérdésre.

+ 1: Pathfinders #52 Újévi túra a Vörös-kőre

Ha kellően kipihentétek magatokat és a punnyadás helyett egy aktív programmal indítanátok az új évet, irány Vörös-kő, ahol egy Szentendréről induló, 9,5 kilométeres körtúra keretében fedezetitek fel a környéket.

