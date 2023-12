13 különleges újévi program, ha a nyüzsgő város helyett inkább a természetben ünnepelnél

Nem kérdés, hogy számtalan izgalmas újévi program vár rátok Budapesten, de most azokra is gondoltunk, akik a városban nyüzsgés helyett inkább egy kellemes kirándulással szeretnék zárni a 2023-as esztendőt, egyben indítani az új évet.

Ünnepi varázs a Kis-Balatonon – Kenutúra a Kányavári-szigeten (2023. december 28-30.)

Ne vesszen kárba a bejgliből származó többletenergia! Ahogy Fekete István Téli berek című regényéből Tutajos is visszatér a hóborította természetbe, úgy titeket is várnak a Kis-Balatonra egy kis családi vagy baráti kikapcsolódásra. A december 28. és 30. közötti kenutúrák különlegessége, hogy mesélnek majd nektek a téli berek sajátosságairól és arról a Kis-Balatonról, amit Tutajos is megismert Fekete István legendás művének folytatásában. Regisztrálni az alábbi linken tudtok!

Szilveszteri vízitúra a melegvizű Hévíz-patakon (2023. december 29-31.)

Búcsúztassátok az óévet egy kellemes hévízi kirándulással! A Hévíz-patak egy páratlan túraútvonal, mert a Hévízi-tó meleg vize táplálja, így a vízre szálláskor lehetőség van benne megmártózni még a legzordabb hidegben is, mert a víz itt 25-28 C-fokos! A fürdőzés mellett buja élővilága és a rengeteg tavirózsa is ámulatba ejti a túrázókat. A túrák december 29-én, 30-án és 31-én indulnak, és lehetőségetek van kajakkal, illetve kenuval is útra kelni. A táv kb. 11 kilométer hosszú, és 3-4 óra alatt teljesíthető egy pihenővel.

Óévbúcsúztató túra Csillebércről (2023. december 30.)

Búcsúztassátok el az óévet egy kellemes erdei sétával és forralt borral! A túra Csillebérctől indul, később a Béka-tó felé kirándultok majd, egy szép kört leírva. Közben megálltok majd egy kis pihenőre, teázni és forraltborozni. A kirándulás gyerek- és kutyabarát!

Cseszneki via ferrata túra (2023. december 30.)

Hódítsátok meg Csesznek várát december 30-án egy különleges via ferrata túra során! Jelentkezni és felszerelést bérelni az alábbi linkre kattintva tudtok!

Óévbúcsúztató erdei túra Kakpusztára (2023. december 30.)

A túra az erdei kisvasút egykori végállomásától, Felső-Kartól a kakpusztai iskoláig tart és vissza. Indulás előtt Felső-Kakon kellemes tábortűz és meleg tea mellett felolvasnak Palkó György Kak puszta című könyvéből. A túra egy darabig együtt halad a Tőzike tanösvénnyel, aztán néhány állomás után szétválik a két út.

Óévi túra – újévi fogadalmak a Sóstón (2023. december 31.)

Az év utolsó napján vegyetek részt 2023 utolsó ökotúráján, engedjétek el a rossz dolgokat, és búcsúztassátok el együtt az óévet! A túrán maximum 25 fő vehet részt, regisztráció IDE kattintva.

Óévbúcsúztató túra a Gulya-dombra (2023. december 31.)

Szilveszter délelőttjén családias hangulatú VeszpRun közösségi túrára várnak benneteket a Gulya-dombra! Kicsit lelassítva, futás helyett kirándulással búcsúztathatjátok az óévet. Találkozó a Gulya-dombon, 9 órakor!

Szilveszteri túra a Julianus-kilátóhoz (2023. december 31.)

Búcsúztassátok az óévet egy kellemes túrával Zebegényből indulva, egészen a Julianus-kilátóig, ahol kivételesen szép panoráma vár majd benneteket, és talán még egy kis hóra is számíthattok! A 14 kilométeres útvonal a következő úti célokat érinti: Kövesmező, Julianus barát-kilátó, Kós Károly-kilátó és a Trianoni emlékmű. Ezt a kellemes napot ezúttal is a Zebegényi Rétesházban zárhatjátok. A túrán való részvétel regisztrációhoz kötött!

Újévi túra a Somlón (2024. január 1.)

A legjobb évkezdet – egy kis mozgás, friss levegő és a csodás somlói táj. A körülbelül 3 órás túra időpontja január 1., 13 óra, indulás és érkezés a Tornai Pincészetnél, az útvonal pedig a Szent Ilona-kápolna – Vár – Kilátó – Margit-kápolna. Lesz pogácsa és egy kis kóstolni való bort is, a részvétel pedig ingyenes! Részvételi szándékotokat Facebookon vagy a +36 70 339 9896-es telefonszámon tudjátok jelezni.

Újévi túra a Sorrento-sziklákhoz (2024. január 1.)

Úgy tartják, hogy amilyen az év első napja, olyan lesz az egész évünk. Legyetek hát aktívak és indítsátok együtt a 2024-es évet is egy közös túrával! Kalandozzatok együtt a Budai-hegység ikonikus helyszínein Csillebércről indulva a Budaörsi-kopárokon keresztül, a Sorrento-sziklákon át egészen Makkosmáriáig. Regisztráció IDE kattintva!

Újévi gyalogtúra a parkerdei elefánt nyomában (2024. január 1.)

Tudtátok, hogy Szolnokon a parkerdőben elefánt is látható? Na, nem az erdőben kóborol, és nem is a vadasparkban látható, hanem a telefonunkra rajzolhatunk egy vidám kis elefántot, ha az erdőgazdaság gondozásában kialakított erdei utak, a Zagyvát határoló töltés és néhány utca bejárásával végigmegyünk a javasolt útvonalon. Az elefánt azonban nem mutatja meg magát könnyen. Komoly 10 km-es útvonal vár arra a túrázóra, aki látni szeretné. A túra útvonala: Parkerdő útjai – Zagyva-töltés, találkozó pedig Szolnokon, a Széchenyi Parkerdő székelykapunál 10 órakor.

Szilveszteri koccintúra Dobogókőn (2024. január 1.)

A szilveszteri mámor és másnaposság helyett válasszátok a Visegrádi-hegységet, hogy egy jó kis éjszakai túrával indítsátok az új év első napját, és ha az időjárás is megengedi, akkor egy mesés napkeltével koronázzátok meg azt!

Újévi túra a Vörös-kőre (2023. január 1.)

Kezdjétek az új évet egy közös, könnyed túrával a Vörös-kőre. A körtúra 9,5 kilométer hosszú és közel 300 méter szintemelkedés vár rátok. A program ingyenes!

