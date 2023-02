5+1 kihagyhatatlan látnivaló és program Hévízen a tökéletes téli kikapcsolódáshoz

Hévíz és környéke egész évben remek úti cél az országjáró kirándulók számára, hiszen a méltán híres Tófürdő mellett hangulatos pincesor, építészeti remekek, természeti látnivalók és kiváló gasztrohelyek várják itt a látogatókat.

Hévízi Tófürdő

A 4,44 hektáros kiterjedésű Hévízi-tó a világ legnagyobb biológiailag aktív, természetes gyógyvize, amely egész évben alkalmas a fürdőzésre. A forró víz egy 38 méter mély karsztbarlangból tör fel a felszínre, míg a viszonylag gyors vízfolyásnak köszönhetően a tó vize 72 óránként cserélődik. Reumás megbetegedések mellett a gyógyvíz gerinc-, ízületi-, bőr- és nőgyógyászati betegségekre is jó, illetve elősegíti a mozgásszervi rehabilitációs folyamatot.

8380 Hévíz, Dr. Schulhoff Vilmos sétány | Weboldal

Tavirózsa tanösvény és lombkoronasétány

Az egyedülálló természeti értékkel bíró Hévíz meleg vizes, gyógyhatású tava látványos attrakciókkal csábítja a természetbe a látogatókat, hiszen egy, a természeti területek rehabilitációját célzó átfogó tóvédelmi program keretében 2021-ben átadásra került a 2,5 km hosszan kígyózó Tavirózsa tanösvény, a hozzá kapcsolódó, 15 méteres magasságban, a fák lombjai közt futó lombkoronasétány és egy lombkoronakilátó is. Találunk még itt pallóösvényt, akadálymentes erdei útvonalat és fahidat is, látnivalókból tehát a legkevésbé sem lesz hiány.

Szentlélek-templom

Miután a kommunizmus idején lerombolták a Tófürdőnél álló templomot, majd csak a város szélén engedélyezték istenháza megépítését, évtizedeket kellett várni arra, hogy a templom elfoglalja méltó helyét Hévíz szívében, az üdülőközpontban. A modern-gótikus ízlés szerint épített Szentlélek-templom felszentelésére 1999-ben kerülhetett sor, azóta pedig a helyi látnivalók egyik legjelentősebbike. Az alkalmanként remek orgonakoncertek színhelyéül szolgáló templom hét tornya a Szentlélek hét ajándékát jelképezi, ezek a bölcsesség, az értelem, a jótanács, a tudomány, a lelki erősség, a jámborság és az istenfélelem.

8380 Hévíz, Széchenyi utca 33. | Weboldal

Egregyi templom és pincesor

Hazánk épségben fennmaradt Árpád-kori templomainak egyikét Hévíz Egregy városrészében találjuk, az egregyi szőlőhegyen, elbűvölő kilátással a környékbeli dombokra, völgyekre. A XIII. században épült Szent Magdolna-templomhoz vezető út mindkét oldalán hangulatos borospincék sorakoznak, melyek tágas kerthelyiségei nyaranta csodaszép panorámát kínálnak a Keszthelyi-hegységre. A hívogató vendéglátóhelyeken gyakran élő zene várja a vendégeket, akik tavasztól őszig akár a belvárosból induló Dotto kisvonattal is feljuthatnak a szőlőhegyre.

Vízitúra a Hévíz-patakon

Március 15-ig várja a vízi programok szerelmeseit a gőzölgő Hévíz-patak! A kenus túrákra több csapatnál is lehet jelentkezni, akár egyedül, akár csoportosan vágnánk neki a tündérrózsák között vezető, felejthetetlen kalandnak. A kezdők, gyerekek és idősek által is nyugodtan vállalható, a tó déli árapasztó zsilipjétől induló túrák egy kötelező gyorstalpalóval indulnak, és átlagosan tíz kilométerrel később, a római kori leleteiről híres Fenékpusztán érnek véget. A patak lassú sodrású és mindössze egy méter mély, tehát nem kell megijedni, ha beborulunk, de azért száraz váltóruha legyen nálunk. Akármelyik túraszervező társaság mellett is tesszük le a voksunkat, a különleges természeti környezet és a jó hangulat garantált.

+1 Bonvital Wellness & Gastro Hotel

Hévíz egyetlen felnőttbarát szállodája, a négycsillagos Bonvital Wellness & Gastro Hotel a Tófürdő közvetlen közelében várja vendégeit. A gasztronómia, a wellness és a gyógyászat területére fókuszáló szolgáltatásaival ideális választás a kikapcsolódni vágyó párok, de még a négylábúak számára is. A hotel Brix Bistro névre keresztelt á la carte éttermét is megéri kipróbálni, már csak azért is, mert a kivételes vendéglátóhely csapatának fő specialitása, hogy helyi termelőktől származó élelmiszerekből dolgoznak, a belőlük készült mennyei fogásokat pedig impozáns környezetben, akár tematikus programok – például egy romantikus Valentin-napi vacsora – keretében is megkóstolhatjuk.

8380 Hévíz, Rákóczi utca 16-18. | Weboldal

