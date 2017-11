Így telnek a mindenmentes napjaim

Hogyan néz ki egy mentes étrenden élő ember egy napja? Hát így!

Modernkori betegségnek mondjuk, de régen is jegyeztek már glutén-laktóz-cukorérzékenységet. Hogy ki tehet róla, hogy most ez ennyire elterjedt, nem lehet egyöntetűen kimondani, de az biztos, hogy a probléma jelen van. Magam részéről szerencsés vagyok, bármit megehetek szinte, de a párom fenti problémasort kapta a teremtéstől.

Mit lehet tenni, meg kell küzdeni a változással, de küzdelem helyett érdemes inkább azt az utat választani, ami az egészséghez vezet. Egy – még ha kényszerből is – “mentes” ember legjobb döntése pedig, hogy kötelezően belefordul egy egészséges életbe.

Sem a glutén, sem a cukor, sem pedig a laktóz nem tesz jót az egészséges szervezettel sem. Söpörgethetjük a port a szőnyeg alá, de felesleges. A gazdálkodásunkat nyilván nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni, nem lehet a búza helyett mindenhol hajdinát termeszteni, pedig, még több is teremne belőle, mint a búzából hasonló méretű helyen. Na, nem baj, nem is érdemes feszegetni, épp elég az, ha valakinek muszáj így étkezni, vagy, aki a muszáj mellett létezik és önszántából úgy dönt, hogy elindul a jó úton. Elvégre jobb a cukormentes feszes bőr, mint a szottyadt.

Ugyanakkor nem leszek álszent, én még csak az út felé tartok, mert néha letérek róla, de 1 évnyi tapasztalat épp elég volt ahhoz, hogy tudjam, inkább jó azon járni. Úgyhogy meg is mutatom, hogy telhet el egy napi étkezés lazán, gördülékenyen, mindenmentesen!

Reggeli robbanás

Legfontosabb a tápláló reggeli, mondjuk egy felturbózott, joghurtos-zabos müzlivel. Az, hogy a zabban nincs glutén igaz is meg nem is, a lényeg, hogy ha megfelelő gluténmentes helyen van feldolgozva, akkor gluténérzékenyek is fogyaszthatják. Az már csak öröm a köbön, hogy lehet szója joghurtot, vagy laktózmentes joghurtot kapni, ami állítom, hogy bőven jobb bármelyik hagyományosnál. A cukor miatt a natúr játszik csak, a lényeg, hogy a belekerülő lekvár is legyen CM, de ha van sült tök kéznél, akkor az még mennyei lekvár helyett. Egy kanál termelői (!) akácméz, vagy hozzáadott cukor nélküli méz is mehet bele, magvak (dió, mogyoró, mandula, kesudió) egy fél marékkal, egy fél körte, egy fél gránátalma, fél nectarin, egy szilva kockázva. Apropó, egy szója vagy LM joghurt és egy nagy marék GM zabpehely is mehet és már keverhetjük is össze. Bármilyen gyümölccsel fel lehet dobni és azonnal beindítja az agyat.

Tízórai nyalánkság

Egészen fontos dolog, hogy ne túráztassuk ki a szervezetünket ebédig. Fél 11 körül már kell valami a hasba, mondjuk egy hajdinás-joghurtos pite. Mi sem egyszerűbb, 1 pohár joghurtot (LM!), 1 pohár hajdina lisztet, fél pohár nyírfacukrot, negyed pohár kókusz olajat, 1 tojást és fél csomag sütőport összekeverünk és egy kivajazott/lisztezett muffin formában kisütjük 25 perc alatt. El ne felejtsem, hogy a kedvenc gyümölcsünk se maradjon ki belőle, az adja az ízét!

A kis GM-LM-CM muffin mellé dukál még egy nyers gyümölcs is, ami nagyon jól megágyaz az ebédnek!

Ebédre valami extra jó tegnapról

Mit ad isten, néha húst is eszik az ember, attól még, hogy mindenmentes étrenden van. Mivel az olasz paradicsomos húsgombóc felejthetetlen élmény, ezért ezt mondom el, hogyan is kell mentesen elkészíteni, már csak azért, mert nagyon egyszerű. Egy felkockázott vöröshagymát és egy nagy gerezd fokhagymát megpárolunk olajon, amire ráöntünk egy darabolt konzerv paradicsomot és egy üveges paradicsomszószt, sózzuk, borsozzuk és oregano, bazsalikom, kakukkfű, petrezselyem fűszerekkel ízesítjük. Miközben ez rotyog közepes lángon, addig összegyúrunk 300g daráltpulykát, amibe az előbbi fűszerek szintén bele mennek, egy gerezd reszelt fokhagyma, 1 egész tojás és a GM csavar, mert zsemlemorzsa helyett jöhet bele 2-3 kanál útifűmaghéj. Valamelyest érdekessé teszi a húsgombócokat, de ennyi íz mellett mégis imádni fogjuk. A falatnyi gombócokká gyúrt húsgolyókat beledobjuk a fortyogó piros szószba és fél óráig együtt főzzük. Kukorica vagy rizstésztával tálaljuk, még szép, hogy spagettire szabottal!

Délután is együnk jót!

Az uzsonna ugyanúgy szükséges, mint a tízórai, és az sem baj, ha ugyanazt fogyasztjuk, úgyhogy ez még könnyít is a dolgunkon!

Vacsorára valami egészséges izgalom

A vacsora is legyen kellő mennyiség és tápláló, úgyhogy épp a minap készült el először az avokádós tésztasaláta. Hideg tészta, avokádókrémmel, pirított zöldségekkel… Isteni. Az elkészítés 20 perc, brokkolit és karfiolt bontunk rózsákra és 3 percig forró sós vízben megpároljuk. Közben koktélparadicsomot, felszeletelt retket és uborkát pirítunk meg olajon, csak épp hogy piruljanak, majd a brokkoli és karfiolrózsák is hasonló sorsra jutnak. A pirított belevalók kihűlnek, amíg elkészül a rizstészta és az avokádókrém. A krémhez az avokádót egy bögrébe kanalazzuk, bele egy kanál olívaolaj, egy teáskanál reszelt parmezán, szintén ennyi fenyőmag, de pl. kesudió is jó, fél gerezd reszelt fokhagyma, só, bors és egy botmixerrel simára pépesítjük. A tésztára szedünk a zöldségekből és a krémből és összekeverjük. Fura, hogy hideg benne minden, de isteni kellemes krémes. Tökéletes esti étel!

Szóval, ilyen egyszerű tud ez lenni, csak kellő kreativitás kell, meg úgy 1 óra konyhai teszem-veszem naponta. Hajrá mindenkinek, megéri!