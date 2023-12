5 remek mentes cukrászda Budapesten, ahol érdemes sütizni egy jót

Szeretteink és ismerőseink körében manapság egyre többen élnek ételallergiával és ételintoleranciával. Cikkünkben olyan budapesti cukrászdákat, műhelyeket és manufaktúrákat gyűjtöttünk össze, ahol nemcsak a mentesen étkezők, de a család egésze is kedvére sütizhet egy jót lemondások nélkül.

VágyÁlom Mentes Egészség Manufaktúra

Ha épp a Móricz Zsigmond körtéren jártok vagy a Fehérvári úti Vásárcsarnokban megejtett bevásárlás után kényeztető desszertre vágytok, akkor irány a VágyÁlom! A Fehérvári út mentes egészségmanufaktúrájában egymás után sorakoznak a glutén-, laktóz-, tej-, tojás-, illetve cukormentes sütemények, melyeket teakülönlegességekkel és finom kávéval kísérhetünk. Rendszeresen megújuló kínálatukban a vegán vendégek és a paleo étrendet követők is bátran szemezgethetnek, lesz miből választaniuk.

1114 Budapest, Fehérvári út 13. | Facebook

Mentes Piskóta kávézó és pékség

A Bartók Béla út tej- és gluténmentes, cukormentes és vegán opciókat is kínáló kávézó-pékségében, a Mentes Piskótában túlzás nélkül mondhatjuk, hogy mindenki talál kedvére valót. Ha épp vegán fahéjas vagy kakaós csigára, klasszikus süteményekre vágynátok mentes kivitelben, mindenképp érdemes betérni hozzájuk. Süteményeik és desszertjeik, péktermékeik nemcsak az ételérzékenységgel élőknek, de a család minden tagjának igazi élménnyel szolgálnak. Kínálatukat tematikus glutén- és tejmentes napok színesítik, ahol egy-egy közkedvelt desszertnek, például churrosnak és gofrinak szentelnek nagyobb figyelmet.

1115 Budapest, Bartók Béla út 88. | Weboldal | Facebook

Zabrakadabra Egészséges Cukrászműhely

A Zabrakadabra Egészséges Cukrászműhelyének hála Budapest több pontján is van lehetőségünk meg-megállni egy mentes süteményre, desszertre vagy kávéval kísért édes pillanatra. A helyben készült desszertjeik között glutén-, laktóz- és cukormentes, továbbá paleo, vegán és hagyományos alternatíva is megtalálható torta, sütemény és bonbon formájában. A Zabrakadabrában mindemellett nemcsak a ételintoleranciával élőket várják nagy-nagy szeretettel és különleges fantázianévvel illetett finomságokkal, hanem azokat is, akik szem előtt tartják az egészséges életmódot.

1094 Budapest, Ferenc körút 1.| 1126 Budapest, Süss Nándor sétány 4. | Weboldal | Facebook

Fittnass – A Mentes Cukrászda

Csaknem 80-féle mentes süteménybe zárja minden szeretetét és a lemondások nélküli sütizés élményét Budapesten két helyszínen is a Fittnass – A Mentes Cukrászda. Kínálatukban glutén-, cukor és tejmentes finomságokból is szemezgethetünk, de a paleo és vegán sütemények szerelmesei ugyanúgy nem fognak csalódni. Mielőtt ellátogatnátok hozzájuk, weboldalukon ízvilág és összetevők szerint akár előre ki is választhatjátok, melyik lesz számotokra legmegfelelőbb édesség.

1066 Budapest Zichy Jenő utca 43. | 1138 Budapest Váci út 178. földszint | Weboldal | Facebook

Sweet Gorilla Mentes Tortaműhely

Óbudán, a Sweet Gorilla Mentes Tortaműhelyében 2023 óta készülnek a glutén- és laktózmentes, valamint vegán tortacsodák. A kizárólag növényi alapanyagokból készült torták datolya, agávé- vagy szőlősziruppal készülnek, sütés nélkül, tele odafigyeléssel és szeretettel. Kínálatukban a gyümölcsös és csokoládés torták egyaránt helyet kaptak, süteményboxaikban pedig variálhatjuk is az ízkombinációkat. Tortáikat és süteményeiket rendelés után tudjátok személyesen átvenni óbudai műhelyükben, minden egyes tortarendelés után ráadásul egy fa ültetésével járulnak hozzá egy fenntarthatóbb jövőhöz.

1033 Budapest, Kerék u. 34. | Weboldal | Facebook

