7 remek bejglilelőhely Budapesten, ahova érdemes ellátogatni karácsony előtt

Az ünnepi asztal elmaradhatatlan desszertjére nem feltétlenül kell karácsonyig várni. Ha a reggeli vagy a délutáni kávé mellé bejglit kívánnátok, mutatjuk, hogy Budapesten milyen finom kínálat vár rátok.

Kuglóf

Ha az ünnepi sütemények közül bejglivel lepnétek meg szeretteiteket karácsonykor, Budapest legjobb reggelizőinek egyike, a Kuglóf ebben az esetben is tökéletes választás. A Kuglóf diós és mákos töltelékkel kapható bejglijét ráadásul igen kedvező áron szerezhetitek be üzletükben vagy rendelhetitek meg kényelmesen webshopjukon keresztül.

1052 Budapest, Piarista köz 1. | Weboldal | Facebook

Auguszt 1870 – Auguszt József cukrászdája a Fény utcában

A Fény utcai piac szomszédságában található Auguszt cukrászda ezen a télen is magára öltötte legszebb ünnepi ruháját és megjelentek kínálatában a legfinomabb szezonális sütemények is. A hagyományos diós és mákos ízeken kívül tudtok náluk rendelni gesztenyés és aszalt szilvás-mandulás bejglit is, nem árt azonban sietni, mert a bejglirendeléseket december 10-ig tudják felvenni.

1024 Budapest, Fény u. 8. | Weboldal | Facebook

Katica kávéház és delikátesz

Zugló legkedvesebb kávézójában, a Katica kávéház és delikáteszben forralt borral párban várják a bejgli után ácsingózókat. A diós, mákos és aszalt gyümölcsös töltelékkel szíveket rabló ünnepi bejglik mellett mentes és vegán változat is elérhető lesz náluk. Az már csak hab a tortán, hogy rendelés előtt meg is kóstolhatjátok őket.

1142 Budapest, Stefánia út 39. | Facebook

Málna The Pastry Shop

Az ünnepi kínálat megérkezett a Bécsi út kedvenc, a modern, francia vonalat erősítő Málna The Pastry Shop süteményes bolt-kávézójába is. A szemet és ízlelőbimbókat gyönyörködtető Málna ünnepi hókiflijei, gyümölcskenyerei és karácsonyi fatörzsei mellett előkelő helyet foglalnak el a mákos és diós töltelékkel töltött bejglik is.

1037 Budapest, Bécsi út 57-61. | Facebook

Major Cukrászda

Az Év Bejglije versenyen többszörösen díjazott, idén ráadásul 15. születésnapját ünneplő Maros utcai Major Cukrászdában valóságos bejglimennyország elevenedik meg az ünnepi időszakban. A hagyományos diós és mákos mellett gesztenyés, meggyes-mákos, szilvás és marcipános-csokis-meggyes bejglikkel is kényeztethetitek majd magatokat és szeretteiteket.

1122 Budapest, Maros utca 14. | Weboldal | Facebook

Míves Rétes

Az ünnepek alkalmából nem kevesebb, mint 8 különböző ízvariációban kínálja bejglijét a Míves Rétes XVIII. kerületi rétesmanufaktúrája. A dióst és mákos például cukormentesen is kérhetjük, de választható még marcipános, gesztenyés, diós-meggyes, mákos-meggyes, gesztenyés-meggyes-csokoládés, sőt mi több, még sajtos-baconös ízű is!

1183 Budapest, Balassa Bálint utca 2-10. | Weboldal | Facebook

Babutzi

A Városmajor egyik kedvenc reggeliző-bisztrójában, a Babutziban sem feledkeznek meg az ünnepi ízekről. Az adventi időszak alatt sem érdemes elkerülni őket tehát, főképp azért, mert pisztáciás-vörösáfonyás és gesztenyés-aszalt szilvás beiglijük az ünnepi asztal egyik elmaradhatatlan vendége.

1122 Budapest, Városmajor u. 12. | Weboldal | Facebook

