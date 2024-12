Téli gasztrokalauz: 6 hely Budapesten, ahol lélekmelengető finomságokkal várnak

Ahogy a hőmérséklet egyre csökken, úgy vágynak egyre többen a melengető, ízletes ételekre és italokra. Téli gasztrokalauzunkban olyan helyszíneket és finomságokat gyűjtöttünk össze, amelyek nemcsak a testet, hanem a lelket is átmelegítik.

Mennyei kürtőskalács: Vitéz Kürtős

A belváros három legszebb karácsonyi vásárában is helyet kapott a Vitéz Kürtős, így hagyományos, faszénparázson sült finomságaikkal a Vörösmarty téren, a Bazilikánál és a Városháza Parkban is találkozhatunk. Amit érdemes tudni: a Városháza Parknál az összes kürtőskalácsuk vegán, míg a Bazilika előtti téren levő Vitéz Kürtősnél minden kedden és szerdán készítenek glutén-, tej- és tojásmentes kürtőskalácsot. Itt megtalálhatóak a töltött tésztájú kürtőskalácsok is, a többi helyszínen pedig a megszokott klasszikus ízek mellett az olyan téli ízek dominálnak, mint a málnás, a pisztáciás, a pörköltmogyorós és a csokicseppes!

Tradicionális téli ízek: SIMALIBA Belvárosi Csárda

A főváros még újnak, frissnek és ropogósnak számító belvárosi csárdája, a SIMALIBA tradicionális ízei éppúgy megmelengetik a testet, mint a lelket. A Piarista utcában található csárda téli hétköznapokon sem nélkülözi az ünnepi fogásokat, legyen az egy kemencés töltött káposzta, egy friss áfonyával körített vörösboros szarvaspörkölt vagy egy gőzölgő marhahúsleves. Az étterem, nevéhez méltóan nemcsak Márton-napkor kínál mennyei libás fogásokat, de az év egészében is, így a remek libaételeket egy téli napon ugyanúgy élvezhetitek. Kísérőként ne feledkezettek meg a palacsintáról sem, melyet saját készítésű baracklekvárral és kajszikompóttal kínálnak!

1052 Budapest, Piarista utca 6. | Weboldal

Hüttehangulat: Kis Tirol Étterem és Fogadó

A XVI. kerület családias hangulatú éttermében egész évben egyedülálló alpesi hangulattal és autentikus ételekkel várnak benneteket. A családi vállalkozásként működő Kis Tirol Étterem és Fogadó kellemes hangulatát annak köszönheti, hogy a tulajdonosok a síelés megszállottjai, ezért az Alpokban jellemző stílusjegyek köszönnek vissza bel- és kültéren is. Az otthonos ízek mellett a konyha specialitásai is bajor vonalon mozognak, az egész évben kapható, hagyományosan készített gőzgombócot pedig kár lenne kihagyni!

1161 Budapest, Batthyány utca 74. | Weboldal

Teadélután: Párisi Passage Café & Restaurant

Ha szeretnétek a decembert igazán különlegessé varázsolni, akkor a Párisi Passage Café & Restaurant kifinomult teadélutánja tökéletes választás lehet. A lenyűgöző környezetben minden adott, hogy felejthetetlen pillanatokban legyen részetek egy csésze tea mellett, miközben pazar desszertválogatásból szemezgethettek minden nap 14 és 17 óra között. Emellett hókifli, gyömbéres puszedli, aprósütemények és sós falatok, valamint ünnepi dallamok biztosítanak kellemes kikapcsolódást. A még emlékezetesebb délutánért melengető karácsonyi italokat vagy champagne-t is kérhettek a finomságok mellé. Sőt, ezt az élményt ajándékutalvány formájában is megvásárolhatjátok!

1053 Budapest, Ferenciek tere 10. | Weboldal

A karácsony ízei: La Téne pop-up

November 29-én megnyitotta kapuit a La Téne karácsonyi pop up-ja a Bartók Béla út 35. szám alatt, így az adventi időszak alatt, sőt azt követően egészen márciusig Budapesten is megvásárolhatjátok imádott termékeiket. Elhozzák nektek a legnépszerűbb La Téne péksütiket és desszerteket, januártól tudtok majd nálunk tortákat átvenni, és még isteni kávé is lesz, új és régi barista kollégáiknak köszönhetően. További örömködésre ad okot, hogy a La Téne a pesti oldalon is helyet kap, pontosabban az À la Maison egyik részében, ahová desszertekkel, péksütikkel és az adventi időszakban bejglikkel érkeznek majd. Ne maradjatok le a sok-sok ünnepi finomságról!

1114 Budapest, Bartók Béla út 35. | Weboldal

Lélekmelengető italok: Füge bolt és kávézó

A Gellért-hegy fáinak ölelésében bújik meg a barátságos hangulatú Füge bolt és kávézó, ahol mindent megtesznek azért, hogy egyesítsék a helyi termelők finomságait és a minőségi kávék élményét. A boltban friss, kézműves termékek, házi lekvárok, sajtok és más finomságok vásárolhatók, míg a kávézóban télies és karácsonyi ízvilágú kávékülönlegességek és friss sütemények várják a vendégeket. A hely meghitt hangulata tökéletesen illik a Gellért-hegy miliőjéhez, lélekmelengető italkülönlegességeik pedig még egy fagyos téli séta alkalmával is felmelegítenek.

1016 Budapest, Szirtes út 19. | Facebook-oldal

