7 nagyszerű mentes étterem Budapesten, ahol lemondás nélkül ehetünk finomakat

Sokan még mindig úgy gondolják, hogy különböző ételérzékenységekkel nem lehet igazán jót és kiadósat enni, pedig számtalan budapesti étterem bizonyította már az ellenkezőjét. Ezek közül mutatunk most meg néhányat nektek.

Greenhabit

Tavaly októberben nyitotta meg kapuit a bűntudatmentes hedonizmus Mekkája az Allee Váli utcai bejáratánál. A Greenhabit kínálatában megtalálhatjuk a gyorséttermi ételek friss alapanyagokból készült, egészséges alternatíváit, valamint vegetáriánus, vegán, de akár húsos ételeket is, így a választás csak rajtatok múlik. Próbáljátok ki a fehérjedús tálakat vagy a zöldségekben bővelkedő bowlokat, akár saját szájízetekre szabva!

1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. | Facebook

Kata Restaurant

Minőségi alapanyagokból készült, keresztszennyeződés-mentes, ízlésesen elkészített glutén- és laktózmentes ételekkel várnak benneteket a belváros szívében, az Operaház közelében található Kata Restaurantban. A finom ételek és a kifogástalan kiszolgálás mellé még naponta változó ebédmenüvel is készülnek nektek, 12 óra után. Akár a híres marhaburgert kóstoljátok meg coleslaw-val és sült édesburgonyával vagy a konyakos libamáj terrine-t balzsamos lilahagymalekvárral, garantáltan elégedetten távoztok majd a Katából.

1065 Budapest, Hajós utca 27. | Weboldal

Ropogó

Rántott, mégis könnyű, gyors és minőségi? Ezek mind megvalósulnak a Ropogó ételkínálatában, amelyben nagy figyelmet szentelnek a vegán étrend követőinek, de a húsfogyasztóknak is. Sőt, a vendégek maguk állíthatják össze a különböző rántott ételek, köret, saláta és mártogató kombinációkat, hús helyett saját készítésű szejtánból. Mindezek mellett ne felejtsétek el kipróbálni a hetente változó ebédmenüjüket sem, amelyben minden alkalommal kétféle vegán leves és előétel, valamint egy desszertből választhattok, pénztárcabarát áron.

1053 Budapest, Múzeum körút 41. | Weboldal

Madal Food

A minőségi specialty kávéiról és finom péksüteményeiről ismert Madal hazánk első vegán tésztázójaként várja a mentesen étkező, olasz konyha szerelmeseit. A kávézó Alkotmány utcai üzlethelyiségében a kiváló feketék mellé mennyei vegán tésztákat, pizzákat, de még quesadillát is szervíroznak. Az újragondolt olasz fogások kivétel nélkül természetes növényi alapanyagokból készülnek, ízfokozók és mesterséges adalékanyagok hozzáadása nélkül, így nemcsak egészségesek, de rendkívül táplálóak is.

1054 Budapest, Alkotmány utca 4b | Weboldal

Dolce Farina Niente

A Dolce Farina Niente jóvoltából még a gluténérzékenyeknek sem feltétlenül kell lemondaniuk a legfinomabb olasz ételekről. A Pasaréten található takaros kis étterem gluténmentes kínálatának hála hatalmas választékból válogathattok, legyen az előétel, főétel, saláta vagy desszert, a fő fókusz viszont a pizzákon van. Sőt, más intoleranciák esetén könnyedén tudnak helyettesíteni egyes alapanyagokat, ezért nyugodtan jelezhetitek, ha valamit szeretnétek kicserélni vagy kihagyni a fogásokból. Egy biztos, nem fogtok üres hassal távozni!

1025 Budapest, Csévi utca 7. | Weboldal

Meat Again Grill & Bar

A Móricz Zsigmond körtértől néhány lépésre is találhatunk egy szuper mentes éttermet, a Meat Again Grill & Bar jóvoltából. A különlegesen berendezett étterem főként különböző nemzetek – görög, török, spanyol, olasz, libanoni és marokkói – legfinomabb fogásait vonultatja fel, és még a vegán, valamint a glutén- és laktózmentes étrendet követőknek sem kell lemondaniuk a finomságokról. Emellett tej-, tojás- és szójamentes fogásokból is akad bőven a hatalmas választékban.

1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 2. | Weboldal

EPOCH Vegan Burger

A Kálvin tértől nem messze található kedvenc vegán hamburgerezőnk, a korábban Istvánffi néven ismert EPOCH Vegan Burger. A név ugyan már jó ideje más, de az itt kapható ételek minősége változatlan, ha nem még finomabb. A zöldségpogácsát kérhetitek gombából, zabból vagy borsófehérjéből, melyek mindegyikét az étterem házi üzemében készítik el nektek, frissen. Emellett vannak gluténmentes ételeik is, így még azoknak sem kell lemondaniuk egy jó hamburger-krumpli kombóról, akik ételérzékenységgel küzdenek.

1053 Budapest, Királyi Pál utca 20. | Weboldal

