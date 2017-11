Jön a második FUNZINE-kerekasztal: Hóbort, vagy szükséglet? Paleo, vegán, mindenmentes étrendek

A második FUNZINE-kerekasztal körül a paleo, vegán, mindenmentes ételek térhódításáról lesz szó. Egyre többet hallani ezekről az étrendekről és intoleranciákról, egyfajta trend lett belőle. De vajon ez is csak egy hóbort, vagy szükséglet? Melyek a pro és kontra érvek az ilyen jellegű étrendek mellett és ellen? Ételérzékenységekről, választási lehetőségekről és egészséges ételekről beszélgetünk majd vendégeinkkel.

IDŐPONT: november 15. • HELYSZíN: MOM Leroy (1123 Budapest, Alkotás utca 53.)

Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött: https://funzinekerekasztal2.eventbrite.com

Renata Posta a Csak a Mentes állandó szakmai partnere, fogyókúrás tanácsadó és a paleohedonista életmód nagykövete (Paleo Hedonistáknak)

Posta Reni, a Csak a Mentes állandó szakmai partnere, fogyókúrás tanácsadó és a paleohedonista életmód nagykövete. 8 évvel ezelőtt egészségügyi problémái (inzulinrezisztencia, túlsúly) miatt váltott életmódot. Hat toplistavezető szakácskönyvet írt, közel ezer receptet fejlesztett ki, több ezer embernek segített már lefogyni eredményesen és tartósan. Szívügye a tartós karcsúság – ám koplalás nélkül -, és a helyi, szezonális termények, alapanyagok fogyasztása. Receptjeire a magyar és a mediterrán konyha ízvilága és az egyszerű elkészítés jellemző.

Jancsa Jani a Bamba Marha Burger Bár gasztronómiai vezetője, blogger, vlogger és burgerfanatikus

Jancsa Jani több mint tíz éves Nokiánál és British Petrolnál eltöltött komoly pénzügyi karriert hagyott ott 30 évesen, hogy az álmainak, még inkább a gasztronómiának és a médiának éljen. Gasztronómiai vezetője az egyik legnagyobb hazai burgerezőláncnak a Bamba Marhának, emellett a Burger blogját több tízezren olvassák; folyamatosan teltházas főzőkurzusait a Chefparade-nél pedig akár kezdők is felkereshetik, biztos kézzel tanítja meg ennek a rejtelmeit mindenkinek. Ráadásul ha ez még nem lenne elég, alapítótagja az egyik legpörgősebb magyar gasztromagazinnak a Street Kitchennek, illetve aktuálisan a Fördős Zé Magazinnak, ahol online főzős videókat, nyomtatott magazinokat illetve tv-műsort is gyártanak. Amikor pedig éppen van egy kis szabadideje, saját Youtube csatornájára gyárt jobbnál-jobb tartalmakat.



Gökler Kriszti, életmód blogger és videós, bikini fitnesz versenyző, személyi edző és sporttáplálkozási tanácsadó

Krisztit Zabkásakirálynőként is ismerhetitek, aki az egészséges életmóddal és fitnesszel foglalkozik blogján. A közösségi média oldalának erejét arra használja, hogy minél több emberhez eljuttassa azt az üzenetet, hogy az egészséges életmód nem a lemondásokról, hanem sokkal inkább a lehetőségekről szól,hiszen kellő kreativitással bármit elkészíthetünk újragondolva. Receptjei változatos, sokszor reform alapanyagok hozzáadásával készülnek, mégis nagyon egyszerűen elkészíthetőek, finomak és nem utolsó sorban egészségesek is. Ezen kívül megmutatja, milyen is a fitnesz versenyzők élete a színpadi csillogáson túl.

Abonyi Orsi dietetikus, okleveles táplálkozástudományi szakember (Abonyi Orsi dietetikus)

Szakmájának legfontosabb feladatának tartja, hogy valóban hasznos, hiteles, tudományosan alátámasztott tanácsokkal lásson el mindenkit a táplálkozás témájában. Vallja, hogy táplálkozásunk egyik fő örömforrása az életünknek, ami megfelelően összeállítva egészségünk kulcsa is! Prevenciós dietetikusként főbb területei közé tartoznak – a teljesség igénye nélkül – a testsúlycsökkentés, a sporttáplálkozás, különféle betegségek, élelmiszerallergiák, intoleranciák diétái. Az egyéni szaktanácsadáson túl rendszeresen találkozhattok vele különféle médiafelületeken szakértőként, televíziós műsorokban, rádióban, írott és digitális sajtóban egyaránt.

A kerekasztal-beszélgetést Cinti Krajnyik, a Funzine – See you therefőszerkesztője moderálja.

Ha bármi kérdésetek lenne, bátran keressetek minket az eloadas@funzine.hu címen!

