5 pompás vegán étterem Budapesten, ahol nagyszerű ételeket kóstolhatunk

Évről évre egyre többen csatlakoznak az év első hónapjának kihívásához, a Veganuárhoz. Ha ti is csatlakoznátok az idei kezdeményezéshez, vagy csak beiktatnátok heti egy-két vegán napot, a következő vegán, budapesti éttermekben mennyei ételeket kóstolhattok.

The Planteen

Magyarország első vegán katintja, a The Planteen a Graphisoft Park ölelésében nyitott meg. A The Planteen szemet- és ízlelőbimbókat gyönyörködtető kínálatában márpedig minden megtalálható, mire éhes vegán csak vágyhat. Nem túlzás azt mondani, hogy a heti és napi kínálatban őrülten finom ételek váltakoznak, színes választékkal örvendeztetve meg az ebédidőben hozzájuk betérő vendégeket. Náluk nemcsak egy kiadós levesre vagy főételre, főzelékre térhettek be, de magatokhoz ragadhatjátok kedvenc vegán wrapotokat, szendvicseteket, desszerteteket és hozzá a kávétokat.

1031 Budapest, Záhony u. 7. U1 épület | Weboldal | Facebook

Szabad Bisztró és Szabad Új Hely

Ha a nap legnagyobb részét már magatok mögött tudhatjátok és vacsorához, esti beszélgetésekhez és iszogatáshoz kerestek vegán fogásokat, úgy a Szabad Bisztróban és Szabad Új Hely gasztroműhelyében is tökéletes helyre találhattok. Budapest első, kizárólag növényi alapanyagokat használó gasztrokocsmájában, a Szabad Bisztróban mártogatnivaló tapasok és bárételek kényeztetik az ízlelőbimbókat az italok mellett. A Szabad Bisztró 2023 őszén nyitott kistestvérében, az Új Helyen mennyei vegán főételek és levesek ízélményébe ugorhattok fejest. Az pedig már csak hab a tortán, hogy ha ízlett a vacsora, ebédidőben a napi ajánlatért is érdemes betérni hozzájuk.

Szabad Bisztró: 1077 Budapest, Király u. 101. | Weboldal | Facebook

Szabad Új Hely: 1084 Budapest, Víg u. 30. | Facebook

Botané – Mentes Vegán Étterem

Újbuda-központtól mindössze egy karnyújtásnyira, a Fehérvári úti Vásárcsarnokkal szemközti hangulatos utcában bújik meg a környék egyik legkiválóbb mentes, vegán étterme, a Botané. A szívvel-lélekkel készült ételkínálat napról napra és hétről hétre is változik, levessel, főételekkel és desszerttel megörvendeztetve a vendégeket. A nagyanyáink konyháiból ihletet merítő kínálatban bármely vegán és növényi étrendet követőnek érdemes megkóstolnia a gulyáslevest, a lencsefőzeléket marinált zöldségekkel és a bármely évszakban népszerű mákos gubát nyakon öntve vanília- és gyümölcsöntettel.

1114 Budapest, Szabolcska Mihály u. 3. | Weboldal | Facebook

Yes it is Vegan 2

Budapest nyüzsgő belvárosában, az Oktogontól mindössze egy karnyújtásnyira, reggeltől estig merülhetünk el a vegán ízek belvárosi birodalmában. A szezonális ízekkel, mesés reggelifogásokkal, tartalmas levesekkel és tradicionális magyar ételek vegán változatával kecsegtető Yes it is Vegan 2 éttermében jut mindenkinek a finom falatokból. Ha ráérősen indítanátok a reggeleteket, úgy ne féljetek kérni a kovászos kenyérrel kínált tofurántottából, míg ebédre a nokedlivel kínált csirkepaprikást vagy a szejtánnal és zsemlegombóccal kínált vegán vadasmártást érdemes feltétlenül megkóstolnotok.

1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 10. | Facebook

RépaRetek

A RépaRetek Vegán Manufaktúrájában nap nap után készítik tiszta, friss és egészséges ízekből és alapanyagokból a vegán fogásokat. Napi ebédkínálatukat, tartósítószert és ízfokozókat semmilyen formában nem tartalmazó ételeiket minden reggel frissen készítik és még azon melegében ki is szállítják azt vendégeiknek. Kínálatukban nemcsak a növényi étrendet követőkre, de a gluténérzékenyek vendégekre is legalább annyira odafigyelnek. Ha személyesen kóstolnátok végig kínálatukat, a rendszeresen megrendezésre kerülő Vegán Brunchon ínycsiklandó ízek széles választékában merülhettek el.

1078 Budapest, István u. 20. | Weboldal | Facebook

Ha a vegán ételek után mentes süteményeket is kóstolnátok: