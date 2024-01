6 kiváló mentes gasztrohely Budapesten, ahol nagyszerű ételek várnak

Ha szeretteitek vagy barátaitok körében vannak, akik ételérzékenységgel élnek, vagy ti magatok is érintettek vagytok, ajánlunk pár budapesti helyet, ahol kompromisszumok nélkül merülhettek el a mentes gasztrokalandokban.

Meat Again Grill & Wine

A Meat Again Grill & Wine éttermében ételallergiától vagy diétától függetlenül, kivétel nélkül mindenki gondtalanul élvezheti a gasztronómiai élményt. A vendégek a faszénparázson sült húsok mellett különböző országok gasztronómiáját is felfedezhetik, keresztszennyeződés nélkül, 100%-ban glutén- és laktózmentes ételek által. A görög, török, szerb és az olasz konyhából ihletet merítő Meat Again arra is törekszik, hogy a nem érzékeny vendégek is kifogástalan pillanatokban részesüljenek. Italkínálatukban kiváló minőségű külföldi és hazai borok, koktélok és gin-tonic variációk fokozzák az élményt.

1114 Budapest, Vásárhelyi Pál u. 2. | Weboldal | Facebook

Szafi Bistro

Hosszú ideig hatalmas űr tátongott az ételallergiával küzdők életében, amikor éttermi étkezésre került sor. 2023 óta a Szafi Bistrók Budapesten három helyen is tárt karokkal várják azokat, akik nem szeretnének kompromisszumot kötni az egészséges életmód és a jó ízek tekintetében. A bisztrók megújult étlapja már több mint 40 főételt és desszertet kínál helyben fogyasztásra és elvitelre is. A kínálat különlegessége, hogy minden fogás mentes a leggyakoribb allergénektől, így a glutén- és laktózérzékenyek, valamint a vegán, vegetáriánus és paleo étrendet folytatók is garantáltan jóllakhatnak.

1123 Budapest, Alkotás út 21. | 1115 Budapest, Etele tér | 1149 Budapest, Nagy Lajos Király útja 113. | Weboldal | Facebook

Édes Mackó kürtőskalács-cukrászda

Az Édes Mackó kürtőskalács-cukrászdában immár több mint 5 éve minden szerdán és pénteken a glutén-, tej- és tojásmentes alapanyagok felhasználásával készült kürtőskalácsoké a főszerep. Az ételintoleranciával élőknek azonban nemcsak hétköznapokon van lehetősége mennyei édességeket kóstolni, de a hagyományokhoz méltóan minden hónap első hétvégéjén is egymás után készülnek a mentes kürtőskalácsok. Fontos azonban kiemelni, hogy a nagy odafigyelés ellenére a mentes kalácsok nyomokban tartalmazhatnak glutént, mivel egy légtérben készülnek a hagyományos termékekkel.

1146 Budapest, Állatkerti krt. 14-16. | Facebook

PORT beer&food

A PORT beer&food egy kivételes étterem Buda szívében, mely lenyűgöző környezetben, a Parlament és a Lánchíd csodálatos panorámájával várja a vendégeket. Az étterem egyedülálló kínálatában a sörélmény a csúcsra emelkedik, hiszen több mint 120-féle belga sör garantálja az izgalmas és különleges kóstolási élményt mindazoknak, akik szeretnék felfedezni a világos, sötét, gyümölcsös és fűszeres sörök palettáját. A hangulatos környezet, a figyelmes kiszolgálás, továbbá az étlapon szereplő vegetáriánus és mentes fogások együttesen gondoskodnak arról, hogy a PORT-ban minden vendég otthon érezhesse magát.

1011 Budapest, Halász u. 1. | Weboldal | Facebook

Tibidabo Gluténmentes Pékség

A Tibidabo Gluténmentes Pékség ínycsiklandó péksüteményekkel várja mindazokat, akik gluténmentes étrend mellett sem szeretnének kompromisszumot kötni és lemondani a tudatos táplálkozásról. A belváros nyüzsgő dzsungelében megbújó mentes oázisban a finomságok nemcsak glutén-, de laktóz-, rizs-, kukorica-, szója- és hozzáadott répacukormentesen is készülnek. A hagyományos ízek kedvelőinek szívét is rendre elnyerő péksütemények mellé specialty kávét, mint például beetroot vagy turmeric lattét is bátran kérhettek. Webáruházuk ráadásul az ország bármely pontjára elviszi a mentes ínyencségeket.

1074 Budapest, Dohány u. 7. | Weboldal | Facebook

NonGlutén Pizzéria

A belvárosi Király utcába 2022 tavaszán vette be magát a gluténérzékenyek olaszos pizzamennyországa, a NonGlutén Pizzéria. A 100%-ban glutén-, továbbá keresztszennyeződésektől mentes étteremben a gazdag feltétektől roskadozó pizzák mellett olasz levesek, krémes rizottók, tészták és hagyományos olasz desszertek éppúgy megtalálhatók. Az már csak hab a tortán, hogy a gluténérzékenyek mellett tárt ajtókkal és ínycsiklandó falatokkal várják a vegán, laktóz- illetve tejfehérje-érzékeny vendégeket is egy remek, olaszos hangulatú vacsorára.

1068 Budapest, Király u. 58. | Weboldal | Facebook

Ha egy remek mentes süteményre is beülnétek valahova Budapesten: