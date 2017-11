“Mindenmentesség” egyszerűen – A legkönnyebben beszerezhető “mentes” termékek

GM, LM, CM: mind egy-egy “mentességet” jelentenek, de vajon miről is van szó pontosan? És legfőképpen: mivel is helyettesíthetjük azokat a hétköznapi élelmiszereket, melyekre allergiásak, intoleránsak vagyunk?

Ahhoz, hogy glutén-, laktóz-, vagy cukorérzékenyként “normális” életet tudjunk élni, talán a legfontosabb, hogy tudjuk mit, mivel válthatunk ki. Kezdőknek ez elég nehéz feladat lehet, hiszen az alternatívák sajnos még nem találhatóak meg minden kisboltban. Szerencsére azonban egyre több helyen találkozhatunk a speciális étrend legfontosabb hozzávalóival.

Most azoknak az élelmiszereket szedtük össze, amit a leggyakrabban használunk a hétköznapokban, mivel a magyar konyha elengedhetetlen hozzávalói. A lista nem teljes körű, de a lenti tételeket biztosan nem hagynánk ki a bevásárlásokból, ha GM-LM-CM étkezésen, vagy netán húsmentes étkezésen lennénk.

Tésztafélék

Az, hogy fehér lisztből vagy durumból készült igazából teljesenmindegy, mert a gluténra érzékenyek egyiket sem fogyaszthatják. Szerencsére helyette ott vannak az olyan alternatívák, mint a kukorica, rizs, köles, csicseriborsó vagy hajdina lisztből készült tészták, mellyel ugyanolyan jók, ha nem finomabbak, mint egy jó spagetti. A pad thaihoz meg egyébként is a rizstészta a legjobb! Rizstészta kínai boltokban is van, kukoricatészta szinte minden valamire való bolt polcán ott vár minket, a többiek meg a bio boltokban megkaphatók városszerte.

Kenyérfélék

Nincs baj kedves GM étkezők, van már néhány GM pékség a fővárosban és az előre készített, tartós kenyerek GM palettája is egyre szélesebb. Ezt azért már picit nehezebb beszerezni, de ha egyszer rátalál az ember a Free pékségre, akkor naponta odajár majd a csodás Szárnyas cipójukért.

Tejfélék

Tej, joghurt, tejföl, vaj, sajt, túró, de még a mascarpone is már mind laktózmentes változatban is várják fogyasztójukat. Nem akadály innentől kezdve egy puding, egy tiramisu, egy túrós tészta, vagy egy jó rakott krumpli laktózmentes elkészítése sem. Nagyobb boltokban egész termékcsaládokat találsz, melyek a kefirtől a túróig mindent készítenek! Ráadásul még ott vannak a szója-, mandula-, rizs- és kókusztejek, a tejszín legjobb alteregója pedig a kókusztejszín!

Húsfélék

Dobjuk ki a hús fogalmát az ablakon, és készítsünk egy cézár salátát csirkemell helyett tofuval. Már csak azért is, mert tofut minden, de tényleg szinte minden üzletben lehet már kapni és nem is drága. Felkockázva és kevés olajon lepirítva fenséges tud lenni az előző ételben, de brassóiban is tud legalább olyan jó lenni – bármilyen furcsán is hangzik elsőre!

Cukorfélék

A diétázók egyik legnagyobb ellenségével, a fehér cukorral is könnyen leszámolhatunk, hiszen minden jóra való boltban ott van már az eritrit vagy nyírfacukor alternatívaként. Sütni és édesíteni éppen olyan egyszerű vele. Olcsónak nem olcsó, úgy 8-szorosa az ára a répacukorénak, de egy idő után rájövünk, hogy feleannyi mennyiség is elég belőle, mint a fehér cukorból.

Édességfélék

Na, most aki eddig nem tudta, az nyúljon szépen a zsebébe a rágójáért, mert rá van írva, hogy sugar free. Bizony, minden rágót így készítenek, nehogy egy fogyasztó is kiessen a vásárlói bázisból. Viszont az édességek tekintetében ez már nincs így. Szerencsére azonban csokiból szinte már mindenhol lehet kapni cukormentese változatot, és egyre több helyen ott vannak a cukormentes sütemények is, melyek olykor még laktóz és gluténmentesek is, de az Édes Élet cukrászdában még a tojást is kihúzták a listáról! (De az ízük mennyei!)

Saláta, zöldség és gyümölcsfélék

Tényleg nincs glutén a növényekben? Tényleg nincs laktóz a növényekben? Tényleg nincs hús a növényekben? Nincs. Van viszont cukor, így cukorra érzékenyeknek ezzel is érdemes óvatosan bánni, például egy érett banánt inkább ne forszírozzanak éhgyomorra.

Irány a boltokba a mentes alapanyagokért, és ha komolyabban érdekel a téma, akkor várunk szeretettel a következő FUNZINE kerekasztal eseményünkre, ahol a Paleo, vegán, mindenmentes étrendek kerülnek terítékre!

Az esemény INGYENES, de regisztrációhoz kötött! Regisztrálni IDE kattintva lehet.