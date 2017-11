Útmutató a “mindenmentes” életmódhoz

Semmi cukor, semmi glutén, semmi laktóz, sőt, még hús sem szerepel ezekben a sorokban, de annál többet tudhatsz meg arról, hogy hova is tartozol, ha te is mellőzöd a felsoroltak egyikét a hétköznapjaidból.

A napjainkban tomboló gasztrotrendek és a táplálkozási kultúra átalakulása több szálon futó történet. Van, aki azért nem eszik húst, mert védi az állatokat. Van, aki azért, mert nem bírja megemészteni és van, aki azért, mert (szerinte) egy magasabb szellemi állapotba juttatja magát. Közben ott vannak azok, akik nem fogyasztanak glutént, cukrot és laktózt, de a szénhidrát és keményítő szavaktól is kirázza őket a hideg.

Megmutatjuk, hogy a különböző “mentességek” mit is jelentenek pontosan, és kik is tartoznak ide.

Gluténmentesen

A gluténérzékenység, vagy más néven lisztérzékenység olyan autoimmun betegség, mely során a szervezet több része is negatívan reagál a búzafélék családjába tartozó növények fogyasztására. Búza, árpa, rozs, zab mind a tiltólistára kerül náluk. Utóbbi gluténmentes állapotában fogyasztható, de a többi súlyos problémákhoz vezethet. A gluténmentes étkezés szüksége nem egy időszakos állapotot hoz magával, hanem egy új, élethosszig tartó életformát. Szerencsére nem kell mindenről lemondani, vannak alternatívák. Rizsliszt, mandulaliszt, hajdina liszt, tápióka, köles és társaik segítik át a jobb életbe a gluténtól szenvedőket.

Laktózmentesen

Egy önálló, de a glutén függvényében is jelentkezhető állapot, ha valaki intoleránssá válik a laktózzal szemben. A laktózérzékenység a tejben lévő tejcukorra való reagálás, melyet a szervezet nem képes feldolgozni, így kellemetlen tünetekkel járhat. A jelen lévő alternatívák itt is széles skálán elterjedtek az elmúlt években, így szója-, rizs-, mandula-, kókusztejjel lehet helyettesíteni, melyekből tejszín és joghurt is kapható, de a tejipar is reagált a problémára, amikor a tejcukor kivonásával megalkották a laktózmentes tejtermékeket.

Cukormentesen

Tévhit, hogy csak azok nem fogyasztanak cukrot, akik cukorbetegek és napi inzulinellátás mellett tudnak csak életben maradni. 1-es, 2-es és prediabétesz állapotot is megkülönböztetünk, egyiknek sem szabad cukrot fogyasztani. Sőt! Ha jót akarunk magunknak hosszú távon, akkor a betegségtől függetlenül is érdemes váltani. Mondjuk a nyírfacukorra, eritritre, és társaikra. A lényeg, hogy alacsony szénhidrát tartalma és 0 közeli glikémiás indexe legyen. Ne dőlj be az olyan megtévesztő dolgoknak, mint a kókuszvirágcukor, aminek semmi köze nincs az egészséghez. A sütemények kevés édesítővel is lesznek olyan jók, mint a megszokott cukorbombák, csak néhány hét kell, hogy átálljon a szervezeted.

Hús- és állati eredetű ételek nélkül

Ez a kategória sokkal tágabb, ahhoz, hogy leszűkítsük a vegetáriánusokra, hiszen a húsmentesen élők különböző csoportjait is megkülönböztethetjük:

Vegán – A vegánok a totalitárius vegetáriánusok, hiszen ők semmilyen állati eredetű terméket nem fogyasztanak, például vajat, tojást vagy sajtot sem.

Lakto-vegák – A lakto-vegetáriánusok alapvető élelme a nővényi eredetű étel, de nem vetik meg a tejtermékeket sem.

Lakto-ovo-vegák – Az előző csoporttól annyiban különböznek, hogy ők még a tojást is beépítik étkezéseikbe. Az elmúlt időben “jógavegetáriánusok” néven emlegetett egyének is így étkeznek.

Szemi-vegetáriánusok – Továbbviszik a fenti növény-, tej- és tojásétkezést, kiegészítve azzal, hogy halat és olykor akár csirkehúst is fogyasztanak. Ebből fakadóan már nem mondhatók vegának, de mértékletesség mellett fogyasztanak csak húst.

Fruitariánusok – A nevéből is ki lehet következtetni, ők azok, akik csak gyümölcsöket esznek, leginkább mézzel

Nyers vegánok – Ők csak is növényi eredetű ételeket fogyasztanak, abból is a friss, nyers zöldségeket, növényeket, melyek nem mennek keresztül semmilyen főzési, sütési eljáráson.

Makrobiotikusok – Bár néha fogyasztanak húst, ettől függetlenül jelen esetben a hangsúly a bio termékekre helyeződik, melyek a mesterséges anyagokkal való kezeléstől mentesek.

Szénhidrát- és keményítőmentesen

Ez már nem feltétlenül a mentes életmódhoz kapcsolódik, de vannak olyanok, akiknek minimalizálni szükséges a bevitt szénhidrát-, és keményítő mennyiséget. Ilyenkor már az alapanyagok elkészítési módja is kiemelten fontos szerepet tölt be, mert szénhidrát mindenben van, illetve az elkészítés alatt is létrejön, így fontos hogy az édes burgonyát például főzve és ne sütve együk, vagy inkább barna rizst, semmint a fehér változatot válasszuk. A keményítőt viszont szépen ki lehet iktatni, kukorica, burgonya, rizs és társai és származékaik elhagyásával.

Az biztos, hogy a mentes életmód lemondásokkal jár, de amilyen nehéznek tűnik, olyan nagyszerűvé válik, ha hozzászoktatjuk magunkat, történjen szükségből vagy épp egy jó elhatározásból!

