Látványos rajzfilmvideó készült Oliver Koletzki új albumához

Megjelent Oliver Koletzki új albuma! A The Arc Of Tension 13 számot tartalmaz, melyek egyikéhez egy látványos, sokatmondó, rajzfilmes videó is készült.

Oliver Koletzkit a német Stil Vor Talent kiadó igazgatójaként, és az elektronikus zene mestereként is ismerhetjük. A berlini arc már sok olyan őrületes tracket adott a világnak, mint például a már reklámfilmhez is felhasznált Hypnotized.

Eddig kiadott 5 albumát követően nagy várakozás után megjelent legújabb, 6. albuma. A The Arc Of Tension 13 számmal vesz le minket a lábunkról, vagy inkább mozgatja meg őket, de kétségtelen, hogy egy komoly zenei alkotással állunk szemben, bármit is gondoljunk a műfajról.

Ez az új album egészen a Föld kialakulásától az emberiség törzsi fajaitól a modern kor emberéig kalauzol bennünket. Úgy tűnik, hogy ebben az évben Bonobohoz hasonlóan Oliverben is megérett ez a gondolat, létünk igen fontos történelme, az univerzumbeli jelenlétünk és a belső művészi érzékek ezekben a dalokban törtek elő belőle:

Közülük is talán A Tribe Called Kotori és a Tankwa Town reflektál legjobban az ember jelenlétére, törzsi múltjára, de a teljes elképzelést az A Star Called Akasha című dal, és a hozzá készült rajzfilmes videó mutatja be, mely egészen a föld kialakulásától futtat minket végig a modern jelenbe.

A videó az univerzumból születéssel kezdődik, amikor még a Föld csak egy kopár, sziklás bolygó volt. Aztán megjelenik néhány növény, a sziklákon az ősemberekhez kapcsolható rajzok, majd a semmiből előbukkan egy pillangó.

Ez a pillangó repül végig a Föld gyors változásain, ahogy a sziklás kopárból előbújnak a sűrű növényzetek, majd megjelennek az első birodalmak építményei, melyek ideje le is áldoz, és a régi korokat követően megjelennek az első faluk, házak, városok.

A történet aztán már a szomorú valósággal, a jelenkorba vezető füstölgő kéményekkel, a nagyvárosok kialakulásával folytatódik. A legrosszabb és egyben legjobban megragadott képi megjelenítés a „SALE%” és „BUY” feliratok a házak tetején. Igen, tényleg ez jelenleg a világunk nagy állapota, a fogyasztói társadalom valósága.

A média és politika sem marad ki az őszinte vallomásból. A TV halmokban Trump és Putyin is bevillan.

A TV készülékekből hirtelen mobiltelefonok lesznek. Ez a zárókép robban szét egy utópikus gondolatként: ezután már csak az ember erőszakkal felépített világának romja marad, végül minden visszaalakul az univerzum részévé.

Nézzük is meg ezt a csodásan felépített rajzfilmes elgondolást:



Oliver Koletzki ezzel a videóval mindent elárult korunk gondolkodásmódjáról. Erősen él benne a Föld és az emberiség kialakulása iránti csodálat, így tartja számon az ember fejlődését is, de a videóval kifejezi aggodalmát is a jövőt illetően.

A Föld sorsát tekintve mi sem lehetünk feltétlenül nyugodtak, de míg van időnk, érdemes kiélvezni, amit hamarosan Oliver Koletzkivel együtt is megtehetünk, vagyis a fantasztikus zenei tehetség alkotásait.

Június 10-én ugyanis először érkezik hozzánk a Stil Vor Talent Festival, ami nappal és éjszaka is tökéletes szórakozást nyújt majd nekünk és ahol Oliver Koletzki kétszer is fellép, bemutatva új albumának dalait.