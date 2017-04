Visszatér a tini James Bond: itt a Kingsman 2 első előzetese

Van valami a szupertitkos ügynökökben, ami miatt úgy érezzük, hogy ha már egyszer film készül róluk, muszáj megnéznünk. Így voltunk a Kingsman első részével is még 2015-ben, ami bár kicsit olyan volt, mintha egy James Bond-sztorit adaptáltak volna egy tinédzser nézőközönség számára, nekünk azért bejött. Most pedig már a második rész előzetesét nézhetjük!

Kingsman: The Golden Circle lesz a címe a kémsztori második részének. Ahogy az előzőben, úgy most is Eggsy (Taron Egerton) köré épül a történet, a film legnagyobb húzóneve azonban Colin Firth, aki szintén szerepelt a 2015-ös moziban is. Ja, és a fő meglepetés Halle Berry lesz, aki szintén fel fog tűnni a filmben.

A trailerből sok dolgot nem tudunk leszűrni, max annyit, hogy akcióból nem lesz hiány. Eggsy tűzön-vízen, égő Londonon és havas hegycsúcsokon át üldözi majd a gonoszt, akit feltehetően le is fog győzni a végén – na de nem akarunk poéngyilkosok lenni, csak reálisak.

Inkább hagyjuk is, hogy az előzetes elmondja helyettünk a többit!