Ha idén az ajándékozás mellett a jótékonykodásra is szánnátok egy kis figyelmet, mutatunk három kezdeményezést, amelyekhez csatlakozva ti is hozzájárulhattok, hogy többeknek legyen szebb a karácsony.

Idén is segít a MikulásGyár (2026. december 1-20.)

A MikulásGyár idén is azért fog össze, hogy az ünnep közeledtével azokhoz is eljusson a segítség, akiknek nélkülözniük kell. A kezdeményezés nem tesz különbséget: a rászoruló családoknak és gyermekeknek származástól, kortól vagy lakóhelytől függetlenül kínál támogatást. A gyűjtőpontokon elsősorban tartós élelmiszereket, édességeket, tisztálkodási szereket várnak, de jó állapotú játékokkal, könyvekkel és ruhákkal is hozzájárulhatunk az adománygyűjtéshez. Az önkéntesek az adományokat szétválogatják, majd személyesen juttatják el a családokhoz, ezzel is szebbé varázsolva az ünnepeket.

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Ajándékozz gyógyító élményt!

Vannak gyerekek, akik az adventet is kórházban töltik, távol az otthonuktól és szeretteiktől. Számukra a karácsonyfa, az ünnepi fények és a díszek egy kis otthont, reményt és törődést visznek a kórterembe. A Bethesda Kórház Alapítvány adventi adománygyűjtésével nemcsak az ünnepi időszakot tehetitek szebbé: támogatásotokkal terápiás kutyák és mini lovak segíthetik a gyógyulást, fájdalomcsillapító eszközök könnyíthetik meg a kezeléseket, és beteg gyerekek juthatnak el élménytáborokba. Akár egy kis segítség is sokat jelenthet azoknak a gyerekeknek, akiknek különösen nehéz az ünnepi időszak.

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A nagy szendónap // Másik Szoba Kávézó (2026. december 20.)

A Budapest Bike Maffia idén is étellel, élményekkel és odafigyeléssel segíti a rászorulókat. A Nagy Szendó Napon bárki csatlakozhat a csapathoz: december 20-án, vasárnap reggel 8-tól este 8-ig készülnek a szendvicsek és élelmiszercsomagok, amelyeket önkéntesek juttatnak el családokhoz, gyerekekhez, idősekhez és utcán élő emberekhez. Az alapanyagokat a szervezők biztosítják, a résztvevőknek csak a lelkesedésüket kell hozniuk, a hangulatról mindeközben zenék és DJ-k gondoskodnak. Aki nem tud részt venni az eseményen, adománnyal is támogathatja a kezdeményezést. A regisztráció december 6-án indul.

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Már a vásárokban is hangolódhattok az ünnepre: