Égig érő lépcsősor vezet az Év Kilátója 2026 panorámás győzteséig

Az Év Kilátója 2026-ban a Zemplén és a Hegyköz panorámáját mutatja meg azoknak a kitartó túrázóknak, akik legyőzik az ezernél is több lépcsőfokot.

Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ idén hetedik alkalommal kereste hazánk kedvenc kilátóját. A nagyközönség által beküldött és a szakmai zsűri által ajánlott kilátókból állt össze az idei mezőny. Fontos szempont volt, hogy jó állapotú, rendezett környezetű célpontok kerüljenek a döntőbe, amelyek izgalmas kerékpáros vagy gyalogos turistautak mentén közelíthetők meg.

Az Év Kilátója 2026 győztese

A Kovácsvágás fölött álló János-vára kilátó az eddigi rekorder, összesen 50 229 szavazatból húszezernél is több vokssal lett idén az ország kedvence, miután a szavazás hajrájában szoros versenyt vívott a soproni Várhely-kilátóval.

A győztes kilátóból gyönyörű panoráma nyílik a Zemplén hegyeire, a Hegyközre, sőt tiszta időben még a füzéri várra is. Legegyszerűbben a Kővágás település déli határánál található parkolótól tudjátok megközelíteni az égig érő magaslest, innen vezet az erdei lépcsősor a János-hegy tetejéig. Ha nagyobb élményt kerestek, egy 15 kilométeres túra is érinti a kilátót, amely betekintést nyújt a Zemplén északi vidékeibe.

A 2026-os Év Kilátója szavazás végleges eredménye:

János-vára kilátó (Zemplén) – 20 067 szavazat

Várhely-kilátó (Soproni-hegység) – 17 026 szavazat

Ranzinger Vince-kilátó (Gerecse) – 5714 szavazat

Fülöp-hegyi Millenniumi kilátó (Balaton-felvidék) – 2305 szavazat

Szent Korona-kilátó (Bükk) – 1895 szavazat

Kardosfai-kilátó (Zselic) – 1141 szavazat

Csóványosi kilátó (Börzsöny) – 703 szavazat

Millenniumi kilátó (Bükk) – 678 szavazat

Boldog Özséb-kilátó (Pilis) – 431 szavazat

Maderspach Viktor-kilátó (Bakony) – 269 szavazat

Az Év Erdei Kerékpárútja 2026 verseny döntős útvonalaira október 12-e, éjfélig még adhattok le szavazatot!

Csömörön is vár benneteket vadonatúj kilátó: