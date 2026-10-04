Égig érő lépcsősor vezet az Év Kilátója 2026 panorámás győzteséig

Az Év Kilátója 2026-ban a Zemplén és a Hegyköz panorámáját mutatja meg azoknak a kitartó túrázóknak, akik legyőzik az ezernél is több lépcsőfokot.
Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ idén hetedik alkalommal kereste hazánk kedvenc kilátóját. A nagyközönség által beküldött és a szakmai zsűri által ajánlott kilátókból állt össze az idei mezőny. Fontos szempont volt, hogy jó állapotú, rendezett környezetű célpontok kerüljenek a döntőbe, amelyek izgalmas kerékpáros vagy gyalogos turistautak mentén közelíthetők meg.
Az Év Kilátója 2026 győztese
A Kovácsvágás fölött álló János-vára kilátó az eddigi rekorder, összesen 50 229 szavazatból húszezernél is több vokssal lett idén az ország kedvence, miután a szavazás hajrájában szoros versenyt vívott a soproni Várhely-kilátóval.
A győztes kilátóból gyönyörű panoráma nyílik a Zemplén hegyeire, a Hegyközre, sőt tiszta időben még a füzéri várra is. Legegyszerűbben a Kővágás település déli határánál található parkolótól tudjátok megközelíteni az égig érő magaslest, innen vezet az erdei lépcsősor a János-hegy tetejéig. Ha nagyobb élményt kerestek, egy 15 kilométeres túra is érinti a kilátót, amely betekintést nyújt a Zemplén északi vidékeibe.
Úti célok a Zemplén varázslatos vidékén >>
A 2026-os Év Kilátója szavazás végleges eredménye:
- János-vára kilátó (Zemplén) – 20 067 szavazat
- Várhely-kilátó (Soproni-hegység) – 17 026 szavazat
- Ranzinger Vince-kilátó (Gerecse) – 5714 szavazat
- Fülöp-hegyi Millenniumi kilátó (Balaton-felvidék) – 2305 szavazat
- Szent Korona-kilátó (Bükk) – 1895 szavazat
- Kardosfai-kilátó (Zselic) – 1141 szavazat
- Csóványosi kilátó (Börzsöny) – 703 szavazat
- Millenniumi kilátó (Bükk) – 678 szavazat
- Boldog Özséb-kilátó (Pilis) – 431 szavazat
- Maderspach Viktor-kilátó (Bakony) – 269 szavazat
Az Év Erdei Kerékpárútja 2026 verseny döntős útvonalaira október 12-e, éjfélig még adhattok le szavazatot!