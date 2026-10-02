Bangkoktól Budapestig: Már itthon sem titok, melyek a legjobb thai éttermek a fővárosban

Ha közel áll hozzátok Thaiföld gasztronómiája, jó hírünk van: mostantól még egyszerűbben ismerhetitek fel az autentikus thai vendéglátóhelyeket! Egy „gasztronómiai iránytű”, a Thai SELECT lesz ebben a segítségetekre – a folyamat pedig még annál is könnyebb, mint ahogy azt elsőre elképzelnétek. (x)

A Thai SELECT nem más, mint Thaiföld hivatalos éttermi minősítési rendszere, melyet a Thaiföldi Királyság Kereskedelmi Minisztériuma működtet. Célja, hogy világszerte kiemelje azokat a vendéglátóhelyeket, amelyek hitelesen és magas színvonalon képviselik a thai gasztronómiát.

Ha egy étterem Thai SELECT minősítéssel rendelkezik, az azt jelenti, hogy a thai fogásoknál jóval többet kínál, hiszen az ételek mellett a vendéglátás színvonalát, az atmoszférát, a prezentációt és az étterem egyedi karakterét is figyelembe veszik.

Itthon is csak Thai SELECT

A rendszer ráadásul megújult, és már négy éttermi kategóriát is megkülönböztet. A Thai SELECT Casual olyan helyeket jelöl, amelyek közvetlen, barátságos környezetben kínálnak karakteres thai ízeket. A Thai SELECT 1 Star magas minőségű éttermeket foglal magába, kényelmes, fine-casual hangulattal és figyelmes kiszolgálással.

A Thai SELECT 2 Stars kategória már elegánsabb környezetet, professzionális szolgáltatást, kreatívan prezentált fogásokat és markáns éttermi karaktert képvisel. A Thai SELECT 3 Stars pedig a lehető legmagasabb minősítés, így kivételes, kifinomult és luxus étkezési élményt nyújtó thai éttermeket jelöl.

Az embléma is megújult: központi motívuma, az „Orchid Star of Honor” a thai kulináris kultúra kifinomultságát, kézműves hagyományait és nemzetközi erejét szimbolizálja. Az öt orchideaszirom az öt thai ízvilágot idézi meg, azaz a savanyú, az édes, a gazdag, a sós és a csípős karaktert.

Kóstoljatok bele Thaiföld gasztronómiájába, és keressétek Magyarországon is a Thai SELECT éttermeket – hiszen ott várnak benneteket az autentikus élmények!

Az éttermek listája a Thai SELECT weboldalán, ide kattintva érhető el.

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