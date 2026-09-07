Milyen a jó társkereső fotó? Megkérdeztük a szakértőt (x)

A társkereső fotózás az elmúlt években önálló műfajjá vált. Egyre többen ismerik fel, hogy a Tinderen, Bumble-ön vagy más társkereső alkalmazásokban a fotók döntik el, hogy valaki egyáltalán elolvassa-e a bemutatkozást és merre húzza a másikat. Az első benyomás néhány másodperc alatt megszületik, ezért egy jól megválasztott kép sokszor többet számít, mint egy tökéletesen megírt profil. A kutatások és a társkereső platformok ajánlásai is azt mutatják, hogy a természetes, jól megvilágított és hiteles fotók lényegesen jobb első benyomást keltenek, mint a régi, rossz minőségű vagy túlzottan beállított képek.

Mitől lesz igazán jó egy társkereső fotó?

Sokan azt gondolják, hogy ehhez modellalkat vagy tökéletes arcél szükséges. A valóságban azonban sokkal fontosabb, hogy a fotó hiteles legyen.

1. Legyen természetes

A legjobb képek azok, amelyek nem tűnnek erőltetettnek. Egy jó Tinder fotózás során nem az a cél, hogy valaki teljesen másnak látszódjon, hanem hogy a lehető legjobb formájában mutassa meg önmagát.

2. A fény fontosabb, mint a drága kamera

A természetes fény szinte mindig előnyösebb. Egy jól megválasztott kültéri helyszín vagy egy nagy ablak melletti portré sokkal jobb eredményt adhat, mint egy sötét beltéri szelfi.

3. A szemkontaktus bizalmat épít

A legtöbb esetben érdemes legalább egy olyan képet használni, ahol a tekintet a kamerára irányul. Ez nyitottságot és magabiztosságot sugall.

4. Meséljen rólad

Egy jó profil nem csak portrékból áll. Érdemes olyan képeket is készíteni, amelyek megmutatják az életstílusodat, hobbidat vagy kedvenc helyeidet. A változatos képsorozatok általában jobb benyomást keltenek, mint több, szinte teljesen egyforma portré.

5. Kevesebb szelfi, több valódi pillanat

A fürdőszobai tükörszelfik, a rossz minőségű esti képek vagy a tíz évvel ezelőtti nyaralási fotók ritkán működnek jól. Sokkal hitelesebb, ha egy profi fotózás során olyan képek készülnek, amelyek természetesek, mégis igényesek.

Mit mond a szakértő?

„A legtöbben azt hiszik, hogy egy társkereső fotózás arról szól, hogy valaki minél vonzóbbnak tűnjön. Én inkább úgy fogalmaznék: a cél az, hogy önazonos legyen. Ha a fotó hiteles, sokkal nagyobb eséllyel vonzza azokat az embereket, akikkel a való életben is működhet a kémia.” – Őzse Attila – társkereső fotós, portrefotosok.hu

„Egy sikeres Tinder fotózás nem egyetlen tökéletes képről szól. Inkább egy olyan fotósorozatról, amely megmutatja a személyiségedet, a stílusodat és azt, milyen ember vagy a hétköznapokban.”

Kinek ajánlott a társkereső fotózás?

A társkereső fotózás nem csak azoknak szól, akik most regisztrálnak egy alkalmazásba. Gyakran keresik meg Attilát olyanok is, akik évek óta használják a különböző platformokat, mégsem érzik úgy, hogy a profiljuk valóban őket tükrözi.

Egy profi tinder fotózás során több helyszínen és több öltözetben készülnek képek, így könnyen összeállítható egy változatos, természetes profil, amely egyszerre hiteles és figyelemfelkeltő.

A szakértőről

Őzse Attila a Portréfotósok.hu fotósa, aki több mint 10 éve foglalkozik társkereső fotózással. Célja, hogy olyan természetes portrékat készítsen, amelyek nemcsak esztétikusak, hanem bizalmat is ébresztenek, és segítenek jobb első benyomást kelteni az online társkereső felületeken.

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