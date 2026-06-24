Biciklivel a Balatonnál: Fedezzétek fel a környéket két keréken idén nyáron!

A tó környéke egész évben változatos tájakkal, különleges természeti értékekkel, történelmi emlékekkel és vendégszerető településekkel várja az aktív kikapcsolódás szerelmeseit. A BalatonBike365 azért jött létre, hogy mindezt kerékpárral is könnyen felfedezhessétek.

A több mint 1000 kilométeres, folyamatosan bővülő kerékpáros hálózat és a közel 100 ajánlott, kitáblázott túraútvonal segítségével mindenki megtalálhatja a számára ideális útvonalat. Legyen szó családi kirándulásról, kényelmes e-bike túráról, országúti edzésről vagy terepes kalandról, minden eshetőségre találtok útvonalat.

A jól ismert bringakörúton túl érdemes letérni a part mellől is, hiszen a Balaton-felvidék tanúhegyei, a Kis-Balaton természeti kincsei, Somogy dombjai vagy a déli part kevésbé ismert települései olyan élményeket kínálnak, amelyek autóból gyakran észrevétlenek maradnak.

A Balatonbike365 weboldalán részletes túraajánlatokkal, útvonaltervezővel és GPX-fájlokkal segíti a tervezést, az útvonalak pedig könnyen követhetők navigációval vagy a BB365 alkalmazással. Mindemellett több helyszínen is bérelhettek hagyományos vagy elektromos rásegítésű biciklit.

Az útvonalakról bővebb információt ezen a linken a BalatonBike365 weboldalán találtok.

Kerékpáros bázisok a Balatonnál

A tervezésben hasznos segítség lehet a Balaton Bike Hotel gyűjtőoldal, amely a Balaton környékén található, a kerékpáros vendégekre specializálódott szálláshelyeket mutatja be. A weboldalon jelenleg 25 partner várja azokat, akik szeretnék a balatoni pihenést aktív kikapcsolódással összekötni, a szálláshelyek között pedig hotelek, panziók, vendégházak és apartmanok is megtalálhatók.

Az egyes helyek eltérő stílusban és árkategóriában várnak, közös pont viszont a biciklizéshez szükséges szolgáltatások biztosítása, amelyek megkönnyítik a kerékpáros vendégek mindennapjait. Így mindenhol biztonságos tárolási lehetőség, szervizpont, kerékpármosó, e-bike töltési lehetőség és a környék legjobb útvonalaihoz kapcsolódó információk várják az érkezőket.

A bázisokról bővebb információt ezen a linken a Balaton Bike Hotel weboldalán találtok.

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