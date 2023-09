Bringázz és nyerj! – Őszi játékra hív a Magyar Kerékpárosklub

Az új Bringázz a munkába! ingyenes appban izgalmas játékban vehetünk részt szeptember 19. és október 22. között. Minél többször érkezünk kerékpárral a munkába, annál nagyobb eséllyel indulunk az értékes bringás nyereményekért!

A Magyar Kerékpárosklub nemrég megjelent mobilalkalmazása arra buzdít minket, hogy bringázzunk a munkába. A Bringázz a munkába! appot ingyenesen letölthetjük a telefonunkra, és megtudhatjuk, hány kalóriát égetünk el a biciklizéssel, és mennyi károsanyag-kibocsátástól óvjuk meg környezetünket.

Bringázz a munkába ősszel

Ez persze nem minden, az alkalmazásban minden munkába tekerésért pontokat kapunk szeptember 19. és október 22. között, és a heti kihívásokhoz is csatlakozhatunk, amivel izgalmas bringás nyereményekért szállhatunk harcba. Ha legalább 190 pontot összegyűjtünk az 5 hét alatt, részt vehetünk a főnyeremény-sorsolásban, és akár egy városi kerékpárt is nyerhetünk!

Fontos tudnivaló, hogy ebben a játékban NEM a megtett kilométerek száma számít, hanem az, hogy egy héten hány alkalommal választjuk a kerékpárt, hogy eljussunk a munkába. Így azok is bátran csatlakozhatnak a kihíváshoz, akik nem profi biciklisek, de szívesen indítják a napot aktívan.

A bringás játékon egyénileg és csapatban is részt vehetünk. Versenyezhetünk akár a barátainkkal, ismerőseinkkel, távol élő rokonokkal, de arra is van lehetőség, hogy céges csapatot hozzunk létre, így akár a munkatársakkal is ringbe szállhatunk! A Funzine csapatában például négyen versenyzünk egymás ellen, vannak köztünk régi bringások és lelkes kezdők is. A munkanap első kérdése pedig újonnan így hangzik: „Na, bringával jöttél?”

Hogyan vehetsz részt a játékban?

Töltsd le a Bringázz a munkába! ingyenes appot a telefonodra, és regisztrálj! A Kihívások menüpontban csatlakozz a „Bringázz velünk munkába mindennap!” kihíváshoz! Reggelente indítsd el az alkalmazást, mielőtt elindulsz bringával a munkába. Amikor beértél, az alkalmazás automatikus leáll és rögzíti az utat. Manuálisan is leállíthatod a „Leállítás” gomb elhúzásával. Ne felejts el csatlakozni a heti kihívásokhoz a Kihívások menüpontban!

Pluszpontokat kaphatunk, ha a biciklizést tömegközlekedéssel kombináljuk, illetve akkor is, ha munkába indulás előtt elkísérjük a gyerekeket bringával oviba vagy suliba.

Ha kedvet kaptál a kihíváshoz, az applikációt a Play Áruházban Bringázz a munkába! név alatt, míg az App Storeban Bam!-ként találod meg és tudod letölteni. A kihívás részleteit a bringazzamunkaba.hu oldalon találod. Csatlakozz még ma a játékhoz, aztán nincs is más dolgod, mint: bringázz és nyerj!

