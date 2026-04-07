Országos medvehagymakörkép: Itt szedhetsz medvehagymát 2026-ban

Nagy örömünkre elkezdődött a medvehagymaszezon, amit pár hétig kiélvezhetünk. Mutatjuk, hol szedhetünk egy csokorral belőle, hogy aztán tavaszindító, medvehagymás finomságokat süthessünk.

A medvehagyma szedés szabályai:

A növényből saját fogyasztásra naponta maximum 2 kilogrammot szedhetünk , olyan állami erdőkben, amelyek nem minősülnek természetvédelmi területnek.

Amennyiben magántulajdonú erdőben szeretnénk leszedni néhány szár medvehagymát, ahhoz mindenképp engedélyt kell kérnünk az illetékesektől!

Arra is oda kell figyelnünk, hogy szedés közben a gumót minden esetben hagyjuk a földben , ha pedig már virágzik a növény, ne szedjünk le belőle.

Emellett fontos, hogy csak annyit szedjünk, amennyire tényleg szükségünk van, és lehetőleg ollóval vágjuk le a leveleket.

Medvehagyma-lelőhelyek Magyarországon:

Az alábbiakban mutatjuk, hogy az ország mely részein (a lista nem teljes!) találhatunk friss medvehagymát 2026-ban, de érkezés előtt nem árt tájékozódni, hogy a helyszínen biztosan megengedett-e a medvehagymagyűjtés a NÉBIH erdőtérképén.

Bakony

Gerence-völgy

Burok-völgy

Bakonybél

Zirc erdeiben

Bükk

Lillafüred

Szilvásvárad erdeiben

Balaton közelében

Balatonkenese környékén

Eplény közelében

Kehidakustány – Deák-kút mellett

Pécsely környéke

Rezi vára környékén

Vállus – Medvehagyma tanösvény

Zalahaláp környékén

Budapest közelében

Gerecse – Pusztamarót

Héreg és környéke

Kisgyón Természetbarát Telep környéke

Martonvásári kastélypark

Nyergesújfalu környéke

Pilis – Dobogókő és Prédikálószék

Tatabánya – Medvehagyma tanösvény

Mátra

Parád erdeiben

Kékestető környékén

Mecsek

Mecsek – Nagy-mély-völgy

Mecsek – Melegmányi-völgy

Orfű – Vízfői tanösvény

Orfű – Égett-szállás környékén

Zalai-dombság környéke

Obornak és Bocska közötti erdőség

Sümegprága erejében

Szajki-tavak mentén

Zalaegerszeg – Csácsbozsoki erdő

További helyszínek

Abaújvár környéke

Fertődi kastélypark

Mosonmagyaróvár – Wittmann Parkban

Szekszárd – Sötétvölgy

Vasi-Hegyhát – Farkas-erdő

Zemplén – Sátoraljaújhely erdős területein

Zselic – hajmási kercseligeti erdő

+1 Medvehagymás program áprilisra:

A medvehagymából sosem elég, így hoztunk nektek egy programötletet is, amit minden rajongónak érdemes az áprilisi bakancslistájára tűzni. Idén április 25-én és 26-án kerül megrendezésre az Orfűi Medvehagyma Fesztivál, ahol ezúttal sem maradnak majd el a medvehagymás finomságok: a szezonális fűszernövény lepényeket, krémeket, leveseket és pogácsákat fog megízesíteni a látogatók kedvéért. Az eseményt élő zene, valamint kulturális és családi programok teszik teljessé, a vásárban pedig helyi termelők portékáit lesz lehetőségetek megvásárolni. A vezetett túrák keretében még a medvehagyma-lelőhelyeket is felfedezhetitek!

Még több bakancslistás élmény áprilisra: