Országos medvehagymakörkép: Itt szedhetsz medvehagymát 2026-ban

Nagy örömünkre elkezdődött a medvehagymaszezon, amit pár hétig kiélvezhetünk. Mutatjuk, hol szedhetünk egy csokorral belőle, hogy aztán tavaszindító, medvehagymás finomságokat süthessünk.

A medvehagyma szedés szabályai:

  • A növényből saját fogyasztásra naponta maximum 2 kilogrammot szedhetünk, olyan állami erdőkben, amelyek nem minősülnek természetvédelmi területnek.
  • Amennyiben magántulajdonú erdőben szeretnénk leszedni néhány szár medvehagymát, ahhoz mindenképp engedélyt kell kérnünk az illetékesektől!
  • Arra is oda kell figyelnünk, hogy szedés közben a gumót minden esetben hagyjuk a földben, ha pedig már virágzik a növény, ne szedjünk le belőle.
  • Emellett fontos, hogy csak annyit szedjünk, amennyire tényleg szükségünk van, és lehetőleg ollóval vágjuk le a leveleket.

Medvehagyma-lelőhelyek Magyarországon:

Az alábbiakban mutatjuk, hogy az ország mely részein (a lista nem teljes!) találhatunk friss medvehagymát 2026-ban, de érkezés előtt nem árt tájékozódni, hogy a helyszínen biztosan megengedett-e a medvehagymagyűjtés a NÉBIH erdőtérképén.

Bakony

  • Gerence-völgy
  • Burok-völgy
  • Bakonybél
  • Zirc erdeiben

Bükk

  • Lillafüred
  • Szilvásvárad erdeiben

Balaton közelében

  • Balatonkenese környékén
  • Eplény közelében
  • Kehidakustány – Deák-kút mellett
  • Pécsely környéke
  • Rezi vára környékén
  • Vállus – Medvehagyma tanösvény
  • Zalahaláp környékén

Budapest közelében

  • Gerecse – Pusztamarót
  • Héreg és környéke
  • Kisgyón Természetbarát Telep környéke
  • Martonvásári kastélypark
  • Nyergesújfalu környéke
  • Pilis – Dobogókő és Prédikálószék
  • Tatabánya – Medvehagyma tanösvény

Mátra

  • Parád erdeiben
  • Kékestető környékén

Mecsek

  • Mecsek – Nagy-mély-völgy
  • Mecsek – Melegmányi-völgy
  • Orfű – Vízfői tanösvény
  • Orfű – Égett-szállás környékén

Zalai-dombság környéke

  • Obornak és Bocska közötti erdőség
  • Sümegprága erejében
  • Szajki-tavak mentén
  • Zalaegerszeg – Csácsbozsoki erdő

További helyszínek

  • Abaújvár környéke
  • Fertődi kastélypark
  • Mosonmagyaróvár – Wittmann Parkban
  • Szekszárd – Sötétvölgy
  • Vasi-Hegyhát – Farkas-erdő
  • Zemplén – Sátoraljaújhely erdős területein
  • Zselic – hajmási kercseligeti erdő

+1 Medvehagymás program áprilisra:

A medvehagymából sosem elég, így hoztunk nektek egy programötletet is, amit minden rajongónak érdemes az áprilisi bakancslistájára tűzni. Idén április 25-én és 26-án kerül megrendezésre az Orfűi Medvehagyma Fesztivál, ahol ezúttal sem maradnak majd el a medvehagymás finomságok: a szezonális fűszernövény lepényeket, krémeket, leveseket és pogácsákat fog megízesíteni a látogatók kedvéért. Az eseményt élő zene, valamint kulturális és családi programok teszik teljessé, a vásárban pedig helyi termelők portékáit lesz lehetőségetek megvásárolni. A vezetett túrák keretében még a medvehagyma-lelőhelyeket is felfedezhetitek! 

Még több bakancslistás élmény áprilisra:

6 bakancslistás élmény természetbarátoknak, amit látnotok kell áprilisban
6 bakancslistás élmény természetbarátoknak, amit látnotok kell áprilisban

