Országos medvehagymakörkép: Itt szedhetsz medvehagymát 2026-ban

Nagy örömünkre elkezdődött a medvehagymaszezon, amit pár hétig kiélvezhetünk. Mutatjuk, hol szedhetünk egy csokorral belőle, hogy aztán tavaszindító, medvehagymás finomságokat süthessünk.
A medvehagyma szedés szabályai:
- A növényből saját fogyasztásra naponta maximum 2 kilogrammot szedhetünk, olyan állami erdőkben, amelyek nem minősülnek természetvédelmi területnek.
- Amennyiben magántulajdonú erdőben szeretnénk leszedni néhány szár medvehagymát, ahhoz mindenképp engedélyt kell kérnünk az illetékesektől!
- Arra is oda kell figyelnünk, hogy szedés közben a gumót minden esetben hagyjuk a földben, ha pedig már virágzik a növény, ne szedjünk le belőle.
- Emellett fontos, hogy csak annyit szedjünk, amennyire tényleg szükségünk van, és lehetőleg ollóval vágjuk le a leveleket.
Medvehagyma-lelőhelyek Magyarországon:
Az alábbiakban mutatjuk, hogy az ország mely részein (a lista nem teljes!) találhatunk friss medvehagymát 2026-ban, de érkezés előtt nem árt tájékozódni, hogy a helyszínen biztosan megengedett-e a medvehagymagyűjtés a NÉBIH erdőtérképén.
Bakony
- Gerence-völgy
- Burok-völgy
- Bakonybél
- Zirc erdeiben
Bükk
- Lillafüred
- Szilvásvárad erdeiben
Balaton közelében
- Balatonkenese környékén
- Eplény közelében
- Kehidakustány – Deák-kút mellett
- Pécsely környéke
- Rezi vára környékén
- Vállus – Medvehagyma tanösvény
- Zalahaláp környékén
Budapest közelében
- Gerecse – Pusztamarót
- Héreg és környéke
- Kisgyón Természetbarát Telep környéke
- Martonvásári kastélypark
- Nyergesújfalu környéke
- Pilis – Dobogókő és Prédikálószék
- Tatabánya – Medvehagyma tanösvény
Mátra
- Parád erdeiben
- Kékestető környékén
Mecsek
- Mecsek – Nagy-mély-völgy
- Mecsek – Melegmányi-völgy
- Orfű – Vízfői tanösvény
- Orfű – Égett-szállás környékén
Zalai-dombság környéke
- Obornak és Bocska közötti erdőség
- Sümegprága erejében
- Szajki-tavak mentén
- Zalaegerszeg – Csácsbozsoki erdő
További helyszínek
- Abaújvár környéke
- Fertődi kastélypark
- Mosonmagyaróvár – Wittmann Parkban
- Szekszárd – Sötétvölgy
- Vasi-Hegyhát – Farkas-erdő
- Zemplén – Sátoraljaújhely erdős területein
- Zselic – hajmási kercseligeti erdő
+1 Medvehagymás program áprilisra:
A medvehagymából sosem elég, így hoztunk nektek egy programötletet is, amit minden rajongónak érdemes az áprilisi bakancslistájára tűzni. Idén április 25-én és 26-án kerül megrendezésre az Orfűi Medvehagyma Fesztivál, ahol ezúttal sem maradnak majd el a medvehagymás finomságok: a szezonális fűszernövény lepényeket, krémeket, leveseket és pogácsákat fog megízesíteni a látogatók kedvéért. Az eseményt élő zene, valamint kulturális és családi programok teszik teljessé, a vásárban pedig helyi termelők portékáit lesz lehetőségetek megvásárolni. A vezetett túrák keretében még a medvehagyma-lelőhelyeket is felfedezhetitek!