A súlytalanságot és az űrhajózást is kipróbálhatjátok Budapest új, interaktív kiállításán

Ha mindig is érdekelt, milyen lehet súlytalanságban lebegni, űrhajót irányítani vagy egy asztronauta kiképzésének legkeményebb pillanatait átélni, irány az Etele Pláza, ahol március 6-tól landol a Life in Space kiállítás.

A nemzetközi vándorkiállítás az Európai Űrügynökség és az Olasz Űrügynökség együttműködésében, az U.S. Space & Rocket Center – a NASA hivatalos látogatóközpontja – támogatásával jött létre, így nem sci-fi díszletekre, hanem valódi űrkutatási háttérre és több mint száz relikviára számíthattok.

A közel 1000 négyzetméteres térben interaktív installációk, VR-élmények és szimulátorok hozzák testközelbe az emberiség egyik legnagyobb kalandját, ami garantáltan felejthetetlen élmény lesz kicsik és nagyok számára egyaránt.

A kiállításról bővebb információt a Life in Space weboldalán, ide kattintva találtok.

