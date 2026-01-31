3 mesébe illő kastély az országban, melynek falai a legszebb szerelmek emlékeit őrzi

Főúri pompával kísért romantikus élmények várnak benneteket az ország legszebb kastélyaiban egész évben. Mutatjuk, mely falak őrzik a legnagyobb, legodaadóbb, síron túl is tartó szerelmek emlékét. (x)

Sándor-Metternich-kastély, Bajna

A hófehér bajnai kastély egy középkori alapokon álló barokk, majd Hild József építész tervei alapján klasszicista stílusban átépített főnemesi rezidencia, mely egykor a legendás Ördöglovas, gróf Sándor Móric és családja otthonául szolgált. A kastély állandó kiállítása hűen őrzi gróf Sándor Móric és lánya, Metternich-Sándor Paulina, a 19. századi Európa két hírességének emlékét. A kastély Paulina neve előtt tisztelgő kávézójában különleges desszertek mellett élhetjük át a hely múltidéző hangulatát, a kastélyparkban pedig tematikus játszótér, kortárs landart kiállítás és fotópont gondoskodik a maradéktalan kikapcsolódásról.

2525 Bajna, Rákóczi Ferenc utca 1. | Weboldal

Az Ördöglovas igaz szerelme Az Ördöglovas szenvedélyes életet élt, amelyben a lovak iránti rajongás mindent felülírt. A legenda úgy tartja, feleségét, Leontine hercegnőt is vakmerő lovasmutatványának köszönhetően ismerte meg: Móric afelett a nyitott hintó felett ugratott át, melyben épp a hercegnő ült. Kapcsolatuk sorsa azonban egy farsangi bál éjszakáján dőlt el. Móric, amint megtudta, hogy Leontine apja kiválasztotta lánya számára a „megfelelő” herceget, lóra pattant és versenyt futva az idővel Bécsbe vágtatott, hogy még éjfél előtt elnyerje szíve választottja kezét.

Károlyi-kastély, Füzérradvány

Magyarország első luxusszállodája páratlan természeti környezetben, Füzérradványon található. A gyönyörűen felújított Károlyi-kastély impozáns belső terei, korhűen berendezett termei és a kastélyt körülölelő sétányokkal átszőtt hatalmas angolpark igazi kuriózum az országban. A kastélyban élményközpontú, interaktív kiállítás, modern kastélykávézó, a parkban álló pavilonokban pedig kilenc kényelmes, minden igénynek megfelelő korszerű apartman várja egész évben a pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyókat.

3993 Füzérradvány, gróf Károlyi Ede út 1. | Weboldal

Szalonkavadászatból szerelem A Károlyi család generációinak életében a szerelem gyakran valódi érzelmi köteléket jelentett, nem pusztán előre elrendezett dinasztikus házasságot. Az évek hosszú sora alatt levelezések tanúskodnak az itt kibontakozó és elmélyülő szerelmekről, valódi boldogságban megélt házasságokról. Egyik ilyen különleges szerelem volt Károlyi István és Windischgraetz Mária Magdolna - becenevén Médi – története is, mely egy szalonkavadászatnak volt köszönhető. 1930-as esküvőjük országos eseménynek számított, melyről még az akkori híradó is beszámolt.

Tisza-kastély, Geszt

A Békés vármegyei Geszten álló Tisza-kastély 1772-ben épült, eredetileg két különálló barokk épületből állt. A 19 hektáros angolparkkal körbeölelt történelmi helyszínen interaktív kiállítás mutatja be a Tisza család örökségét. A kastély kávézóval, múzeumpedagógiai terekkel és az Arany János Vendégházzal várja a kikapcsolódni vágyókat. A szállás csendes, történelmi környezetben 29 modern szoba kényelmét nyújtja, élménye összefonódik a természet közelségével. A vendégházban található étterem pedig helyi termelők alapanyagaiból készült gasztronómiai finomságokat kínál.

5734 Geszt, Arany János utca 1. | Weboldal

Földöntúli szerelem A geszti Tisza-kastély sem szűkölködött az elmúlt évszázadokban szerelmi románcokban. A legenda úgy tartja, hogy a geszti platánok sok igaz szerelem születésének voltak tanúi. Így volt ez a híresen szép Brenner Gréta esetében is, akinek gróf Tisza Lajos Kálmán iránt táplált szerelme nem ismert sem társadalmi korlátokat, sem távolságot, sem pedig halált. A gróf halálát követően a grófnő majd’ 40 éven át hűen őrizte szeretett férje emlékét és nem múló szerelemmel élte azt az életet, melyet férje oldalán egykor megkezdett.

Csodás helyszínek Balaton környéki romantikához: