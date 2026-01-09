Lebilincselő, ingyenes fotókiállítás enged bepillantást a természet titkaiba idén januárban

Idén januárban néhol vicces, néhol drámai pillanatokban gazdag, ingyenesen látogatható kiállítás enged bepillantást a természet titkaiba Budapesten.

Idén a Városliget Látogatóközpont ad otthont az ingyenesen látogatható, lenyűgöző fotókiállításnak, amelyen Az év természetfotósa pályázatra beérkezett munkák közül a legjobb 124 természetfotót tekinthetitek meg, köztük Az év természetfotósa, Az év ifjú természetfotósa és Az év természetfotója kategóriák győzteseivel.

Fontos kiemelni, hogy ezek a magyar fotósok nemcsak hazánkban számítanak kiemelkedő tehetségeknek: a világ élvonalába tartozó természetfotósok között tartják számon őket.

A pályázat célkitűzése az alapítása óta változatlan: egy olyan fotós közösség létrehozása, ahol az alkotók a természetfotók segítségével járulnak hozzá a környezetvédelemhez, valamint a társadalom szemléletformálásához.

A kiállítás ennek megfelelően betekintést enged országunk és az egész bolygó természetének varázslatos és sokszor rejtélyes világába – a képek garantáltan ámulattal töltenek el mindenkit.

A díjmentesen látogatható kiállítás február 1-ig várja az érdeklődőket mindennap 10 és 18 óra között. Bővebb információt a kiállításról ide kattintva a weboldalon találhattok.

