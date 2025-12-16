Fergeteges előadásokat tűz műsorára a Nemzeti Színház a téli szünetben

A téli szünetben sem maradnak élmények nélkül a színházkedvelők, ugyanis a Nemzeti Színház a két ünnep között és az új év elején is izgalmas és sokszínű előadásokkal várja a nézőket.

December 27-én és 28-án a családoké a főszerep: a Magyar Népmese Projekt keretében színpadra kerülő Tizenkét varjú és Halász Józsi játékos formában, mégis mély tartalommal hozzák közelebb a népmesék varázslatos világát a legkisebbekhez és a felnőttekhez egyaránt.

Ugyanezeken a napokon lép színpadra a Candide előadás, ami tökéletes választás azoknak, akik elgondolkodtató, humoros és formabontó élményre vágynak. Aleksandar Popovski rendezésében Voltaire klasszikusa látványos, 21. századi értelmezést kap: Bordás Roland Candide-ja makacsul életigenlő hős, aki a legabszurdabb helyzetekben is hisz a jóban. A grandiózus vizualitás, a filozofikus humor és a szívbemarkoló pillanatok együtt emlékeztetnek arra, milyen felszabadító újra örülni az életnek, minden tökéletlenségével együtt.

A „pótszilvesztert” is érdemes a Nemzetiben tölteni, hiszen január 2-án és 3-án az Esthajnal előadás lesz látható a legendás Bodrogi Gyulával, ráadásul meglepetéssel is készül a színház. Január 9-én és 10-én pedig visszatér a Kassai Nemzeti Színház és a budapesti Nemzeti Színház közös, nagyszabású előadása, a Rómeó és Júlia.

A részletes műsort a Nemzeti Színház oldalán, ide kattintva tudjátok megtekinteni.

Izgalmas színházi bemutatók az év első hónapjára: