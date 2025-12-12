Idén decemberben a Pólus bevásárlóközpont teljesen átváltozik: az adventi időszak alatt a hétköznapi vásárlás is igazi mesebeli élménnyé válik. Ebben a csintalan kis manó, Elfie is sokat segít, aki mindenkit emlékeztet arra, hogy a karácsony a szeretetről, a közös nevetésekről és az együtt töltött időről szól. Éppen ezért a Pólus december 1. és 24. között ingyenes programokkal, adventi aktivitásokkal és értékes nyereményekkel várja a látogatókat.

Szelfi Pont – találkozz Elfievel!

A Pólus egyik legkedvesebb karácsonyi programjának látványos eleme a Szelfi Pont, ahol bárki találkozhat a kedves Elfie manóval. Ülj mellé, készíts egy fotót, és oszd meg a kampány hashtagjeivel – így a karácsonyi élmény nemcsak a Pólusban, hanem a közösségi médiában is tovább él! Elfie alig várja, hogy mosolyt csaljon az arcodra, és felejthetetlen pillanatokkal ajándékozzon meg az adventi időszakban.

Kézműves hétvégék – alkossunk együtt!

Az adventi hétvégéken a Pólusban életre kel a kreativitás: a látogatók ingyenes kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, ahol csodás alkotások születhetnek. December első hétvégéjén mindenki saját karácsonyi manót készíthet, december második hétvégéjén az ünnepi ajtódíszeké lesz a főszerep, december harmadik hétvégéjén pedig mézeskalácsokat díszíthetnek a kicsik és nagyok.

Nyereményjáték – vásárolj és nyerj!

Az adventi varázslat részeként három héten át tartó nyereményjátékra is sor kerül: minden 5.000 forint feletti vásárlás után AP-kódot lehet feltölteni, amellyel a látogatók részt vehetnek a sorsoláson. A főnyeremény egy igazán különleges ajándék – 280.000 Ft értékű Pólus Ajándékkártya –, a sorsolás december 23-án lesz.

Csintalan Advent és Karácsonyfa Küldetés

Elfie december 1. és 19. között a Sláger FM stúdióját is birtokba veszi. Minden nap kinyit egy adventi ablakot, amelyben új tréfa és egy izgalmas napi játék várja a hallgatókat. Érdemes figyelni, mikor tréfálkozik a kis manó, és aki aznap elsőként telefonál be, napi Pólus-nyeremény csomagot nyerhet.

December 15. és 19. között pedig a Sláger FM és a Pólus minden nap egy feldíszített karácsonyfát juttat el a rászoruló családokhoz. Jelentkezni december 1–14. között lehet a rádió applikációján vagy weboldalán keresztül. Így az ünnepi varázslat azoknak az otthonába is eljuthat, akik nehezebb anyagi körülmények között élnek.

Jótékonysági Cipősdoboz-gyűjtés

Ebben az évben Elfie manó a jótékonyságban is szerepet vállal, és segít a Cipősdoboz-gyűjtésben. A gondosan becsomagolt ajándékokat 10:00–17:00-ig lehet leadni december 6–7. és december 13–19. között. Segítsünk, hogy minél több gyereknek legyen szép a karácsonya!

A Pólusban az idei ünnepi időszak az élményekről és a varázslatról szól – egy hely, ahol Elfie szeretettel várja a látogatókat, és mindenki részese lehet a karácsonyi csodának.

További részletek a Pólus honlapján és az esemény Facebook-oldalán.