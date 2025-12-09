Tüzes taco és ceviche varázsol napsütést Budapest mexikói oázisába idén télen

Ki mondta, hogy a mexikói konyha kedvencei csak nyáron kerülhetnek terítékre? A főváros imádott latin-amerikai oázisában télen sem áll meg a fesztelen fiesta – a hideg hónapok alatt hangulatos belső térben várnak a vadonatúj ízek és a kihagyhatatlan gasztroesemények.

A Terezánál jól tudják, hogyan kell felpezsdíteni a hűvös napokat: a téli étlap telis-tele van olyan ízekkel, melyek a Nagymező utcából egy csapásra a napsütötte Mexikóba repítenek.

Pikáns újdonságok kukoricába bújtatva

Ott van például a Ceviche Tereza – a vöröstonhal, a paradicsom, a chili, a pesto pepita, a mangó és a mandula frissítő kavalkádja valósággal berobbantja az ízutazást.

Az előételek közt Tamale Yucateco-t is, azaz mexikói, kukoricatésztába töltött csirkecomb filét is találunk, salsa verdevel, fajitas tejföllel, salsa negraval alaposan megbolondítva. A Terezánál természetesen az avokádó-mániásokra is gondoltak – az ő kedvencük az Avotostada lesz, ami egy avokádóval, kecskesajttal, mezcalos céklajammel, fekete szezámmal megkoronázott különleges tostada. A főételek közt is számos autentikus különlegességet találunk.

Egyértelmű, hogy télen az olvadozó sajt melenget a legjobban – épp ezért került fel az étlapra a Birria, a kukoricatortillába töltött, sajttal sült, tépett báránylapockás újdonságnál pedig aligha akad kényeztetőbb finomság. Talán csak az Enmoladas, a tépett csirkés enchilada, mole szósszal, jégsalátával, queso frescoval, hónapos retekkel, korianderrel és szezámmaggal szervírozva!

A Terezánál ezeket kizárólag a legmagasabb minőségű alapanyagokból készítik, hiszen itt minden a valódi, kézműves gasztronómia körül forog. Nem csoda, hogy helyben készült szószaikért, salsáikért, és egyedülálló házi nachosukért már az egész város rajong!

A felhőtlen kikapcsolódásról szuper események is gondoskodnak. Minden kedden 17 órától fergeteges Taco Fiesta veszi kezdetét, és korlátlan mennyiségben ropogtathatjuk a tacot, mindössze 5990 Ft-ért. Valóságos taco-szentély, bohém hangulattal, a pulzáló ritmusokkal, és persze a legszuperebb italokkal!

Csütörtökönként pedig a margarita kerül reflektorfénybe: tovább dübörög a Margarita Lovers Club, a város legizgalmasabb arcaival. Az elegánsan laza social & networking esteken megalkothatjuk saját margaritánkat, havonta egyszer pedig tematikus programok is segítenek kellőképp ráhangolódni a hétvégére. Spontán, mégis stílusosan!

A Tereza újdonságainak hála napsütés és pezsdítő hangulat költözik a belváros szívébe – pont, mintha Mexikóba csöppentünk volna.

Tereza 1065 Budapest, Nagymező utca 3.

