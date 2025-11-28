7 mesébe illő kastély szerte az országban, ahol lenyűgöző téli programok várnak

Az adventi időszakban az ország legszebb történelmi helyszínei színes programkínálattal várják a látogatókat. A Mikulásváró délutánoktól az interaktív nyomozáson át a gyertyafényes koncertekig minden korosztály megtalálja a számára izgalmas elfoglaltságot. (x)

Festetics-kastély, Keszthely

A Balaton fővárosának ikonikus kastélya az év végén ünnepi díszbe borulva nyűgözi le a vendégeket. December 6-án például vonatozással, közös süteménykészítéssel, kézműveskedéssel és énekléssel várhatják kicsik és nagyok a Nagyszakállút. December 20-a játékos családi kalandot kínál, a modellvasút kiállítás terepasztalán rejtett jeleneteket kell felkutatni, a programkínálatot pedig kisvasutazás teszi teljessé. Az év vége is különleges izgalmakat tartogat: a nagy sikernek örvendő, élőszereplős Kastély-krimi december 27-én és 28-án este két alkalommal is interaktív nyomozásra invitálja az érdeklődőket.

8360 Keszthely, Kastély utca 1. | Weboldal

Tisza-kastély, Geszt

A geszti Tisza-kastélyban december 13-a két eseményt is tartogat: a szalonban Joós Tamás zenés adventi műsora tölti meg a tereket ünnepi dallamokkal, emellett az alkotni vágyók egy délutáni élményfestés keretein belül engedhetik szárnyalni a képzeletüket. A foglalkozáson minden eszköz biztosított egy saját, téli hangulatú remekmű elkészítéséhez, ezzel teljessé kerekítve a kikapcsolódást kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

5734 Geszt, Arany János utca 1. | Weboldal

Andrássy-kastély, Tiszadob

Nem maradnak élmények nélkül a tiszadobi Andrássy-kastélyba látogatók sem az ünnepvárás alatt. December 2. és 5. között a kastély Mikulásváró napokkal örvendezteti meg az iskolás csoportokat, közös kézműves foglalkozással és énekléssel, amelyet természetesen a Télapó érkezése tesz felejthetetlenné. December 28-a különleges történelmi kalanddal kecsegtet a Rejtélyek kastélya című esemény kapcsán. A tematikus tárlatvezetés során Andrássy Katinka életének titkos történetei kelnek életre, melyet izgalmas nyomozójáték követ. Sikeres nyomozás esetén még ajándékot is hazavihetnek a résztvevők!

4456 Tiszadob, Bocskai utca 59. | Facebook

Festetics-kastély, Dég

December 14-én, a hónap második vasárnapján elragadó zenei eseménynek ad otthont a dégi Festetics-kastély. Érdi Tamás Liszt Ferenc-díjas zongoraművész Schubert négytételes szonátáját szólaltatja meg a különleges Tükörterem falai között. A koncert párhuzamot von Schubert szonátájának négy tétele és az adventi gyertyák szimbolikája – hit, remény, öröm és szeretet – között.

8135 Dég, Hunyadi János utca 11. | Tovább a Facebook-eseményre >>

Wenckheim-kastély, Szabadkígyós

A szabadkígyósi Wenckheim-kastély november 30-án két alkalommal is kézműves foglalkozást szervez, ahol Wenckheim-stílusú koszorú és asztaldísz megalkotására lesz lehetőség. A résztvevők 15 fős csoportokban foghatnak hozzá a dekorációk elkészítéséhez, az ehhez szükséges alapanyagokat a rendezvényhelyszín biztosítja.

5712 Szabadkígyós, Áchim András utca 23. | Tovább a Facebook-eseményre >>

Sándor – Metternich-kastély, Bajna

A bajnai Sándor-Metternich-kastélyban, december 13-án „A mesék hangján” című műsor alatt játékos történetek és könnyed dallamok töltik meg a teret, míg december 19-én gyertyafényes koncert idézi meg az ünnep varázsát.

2525 Bajna, Gr. Sándor Móric utca | Facebook

Esterházy-kastély, Tata

Számtalan élményt tartogat a családok számára a tatai Esterházy-kastély is a téli időszakban. November 29-én például karácsonyi asztaldísz készítő workshopon lesz lehetőség hangolódni az előttünk álló ünnepi időszakra. December 6-án a Hóhercegnő meséjét hozzák el a gyerekeknek egy varázslatos előadás keretein belül, míg december 13-án karácsonyfadísz készítő workshopon vehetnek részt az érdeklődők.

2890 Tata, Hősök tere 9/A | Weboldal

